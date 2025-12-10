Chittorgarh Weather Update: चित्तौड़गढ़ में ठंड का असर हुआ तेज, सुबह-शाम गलन से ठिठुरे लोग

Chittorgarh Weather Update: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में 10 दिसंबर को मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है. सुबह और शाम के समय तेज ठंड महसूस की जा रही है, जबकि दोपहर में हल्की धूप निकलने से दिन के तापमान में मामूली राहत देखने को मिली है.

दिन का अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, वहीं न्यूनतम तापमान रात में गिरकर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. कई इलाकों में हल्की धुंध और हवा में ठंडक दर्ज की गई, लेकिन पूरे दिन आसमान साफ रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, जिले में फिलहाल न तो शीतलहर का कोई प्रभाव है और न ही कोहरे को लेकर कोई चेतावनी जारी की गई है. राज्य के कई हिस्सों में जहां ठंड बढ़ रही है, वहीं चित्तौड़गढ़ में आज किसी तरह का येलो या ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया है. विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में भी मौसम स्थिर और शुष्क रहने की उम्मीद है.

आज दिनभर तेज धूप की उम्मीद कम है, लेकिन हल्की धूप और साफ आसमान के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी रहेगी. हालांकि सुबह और देर शाम तापमान गिरने की वजह से ठंड का असर तेज बना रहेगा. मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि खासकर सुबह और रात के समय गर्म कपड़ों का उपयोग करें क्योंकि इन घंटों में तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है.

बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए दिनभर यातायात और दैनिक गतिविधियों पर किसी तरह का मौसम संबंधी प्रभाव नहीं पड़ेगा. चित्तौड़गढ़ में आज का मौसम ठंडा, शुष्क और स्थिर रहने वाला है.

दरअसल, राजस्थान में 10 दिसंबर से शीतलहर का दौर शुरू होने की संभावना है, जिसका सबसे ज्यादा असर शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलेगा. इससे सर्दी का असर बढ़ सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Chittorgarh Newsकी हर पल की जानकारी.



