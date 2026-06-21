/Chittorgarh News: कुएं में मिला युवक का शव, पास घूम रहे थे 3 सांप

Chittorgarh News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड के मूंगा का खेड़ा गांव में शनिवार को एक अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिला.

गांव निवासी 35 वर्षीय कालू पुत्र रतनलाल किर का शव एक कुएं में मिला, लेकिन शव के पास तीन सांप मौजूद होने से रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण बन गया.

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रेस्क्यू के बाद युवक का शव निकाला बाहर

सूचना पर पहुंची पुलिस और सिविल डिफेंस टीम ने वन्यजीव विशेषज्ञों को बुलाया. इसके बाद टीम के सदस्यों ने रस्सी के सहारे कुएं में उतरकर दो इंडियन रेट स्नेक और एक कॉमन ट्रिंकेट स्नेक को सुरक्षित बाहर निकाला. सांपों को रेस्क्यू करने के बाद युवक का शव कुएं से बाहर लाया गया.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कालू खेत में मक्का बुवाई के दौरान खाद लेने गया था और संभवतः पैर फिसलने से कुएं में गिर गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस, वन विभाग और सिविल डिफेंस की टीम जुटी

बताया जा रहा है की युवक का शव निकलाना मुश्किल हो गया क्योंकि शव के पास 3 सांप घूम रहे थे.

वहीं, शव को कुएं से निकालने के लिए 3 टीमें पुलिस, वन विभाग और सिविल डिफेंस जुट गई और तीनों ने मिलकर शव निकाला. इसके साथ ही सांपों का रेस्क्यू भी किया.

पुलिस ने बताया कि कालू खेत पर मजदूरी करता था और शनिवार को वह खेत पर मक्का की बुवाई का काम कर रहा था. वहीं, कालू खाद के कट्टे लेने गया था, लेकिन फिर वह लौटा नहीं. जब उसकी तलाश की गई तो उसका शव कुएं में मिला. पुलिस का कहना है- शायद युवक का पौर फिसला और वह कुएं में गिर गया.

इधर, वन्यजीव टीम ने बताया तीनों सांप जहरीले नहीं थे, लेकिन कुएं के अंदर उनकी मौजूदगी की वजह से शव निकालना जोखिम भरा था. उन्होंने बताया कि सांपों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके बाद युवक कालू का शव को बाहर लाने की कार्रवाई शुरू की गई.

