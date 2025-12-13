Zee Rajasthan
चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में खौफनाक हादसा, पिकअप-थार की टक्कर में 3 की मौके पर मौत

Chittorgarh News: राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए इस दर्दनाक हादसे में पिकअप वाहन और थार कार के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Abhishek sharma
Published: Dec 13, 2025, 11:05 AM IST | Updated: Dec 13, 2025, 11:05 AM IST

Chittorgarh News: जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए इस दर्दनाक हादसे में पिकअप वाहन और थार कार के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा देर रात उस समय हुआ जब हाईवे किनारे खड़ी एक पिकअप वाहन से तेज रफ्तार में आ रही थार कार जा टकराई. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. हादसे में पिकअप चालक सहित कुल तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में एक पुरुष, एक महिला और पिकअप वाहन का चालक शामिल है. तीनों की पहचान की प्रक्रिया पुलिस द्वारा की जा रही है.

वहीं इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को तुरंत एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार घायल की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे लगातार निगरानी में रखा गया है.

मौके पर पहुंची पुलिस
हादसे की सूचना मिलते ही निम्बाहेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारु कराया. इसके बाद मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मोर्च्यूरी में रखवाया गया. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है, जिसके बाद परिजन अस्पताल पहुंच रहे हैं.

लग गया सड़क पर जाम
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े. हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बन गई थी, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नियंत्रित किया.

कारणों की जांच शुरू
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है, पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है.

