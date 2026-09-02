/डूंगरपुर नगर पालिका चुनाव के बाद बेगूं में भी BJP का रास्ता आसान, कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज

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Begun Nikay Chunav: चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं से नगर पालिका चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. यहां बीजेपी को एक और बढ़त मिलती दिखाई दे रही है. वार्ड 33 से कांग्रेस प्रत्याशी हेमराज का नामांकन जांच के दौरान खारिज कर दिया गया है. नामांकन निरस्त होने के बाद अब बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना बन गई है. दरअसल, बेगूं नगर पालिका चुनाव में इससे पहले ही बीजेपी के 4 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. अब वार्ड 33 में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने के बाद बीजेपी के निर्विरोध निर्वाचित पार्षदों की संख्या बढ़कर 5 होने की स्थिति बन गई है.
वार्ड 33 में कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज
जानकारी के मुताबिक, आज नामांकन पत्रों की जांच के दौरान वार्ड 33 से कांग्रेस प्रत्याशी हेमराज के नामांकन पर फैसला हुआ. रिटर्निंग अधिकारी ने जांच के बाद उनका नामांकन खारिज कर दिया. इसके साथ ही वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी के सामने चुनावी मुकाबला खत्म होने की स्थिति बन गई है. वहीं, महबूब अली के खिलाफ लगाई गई आपत्ति को भी रिटर्निंग अधिकारी ने खारिज कर दिया. नामांकन जांच और आपत्तियों को लेकर रिटर्निंग अधिकारी की ओर से रात करीब 8 बजे फैसला सुनाया गया.
बीजेपी को लगातार दूसरी बड़ी बढ़त
बेगूं में निकाय चुनाव की प्रक्रिया के दौरान बीजेपी को लगातार बढ़त मिल रही है. पहले 4 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने के बाद अब वार्ड 33 में भी पार्टी प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचन की राह साफ हो गई है. हालांकि, अंतिम स्थिति चुनाव प्रक्रिया के अगले चरणों के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी. फिलहाल नामांकन खारिज होने के फैसले के बाद बेगूं नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है.
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