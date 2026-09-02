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डूंगरपुर नगर पालिका चुनाव के बाद बेगूं में भी BJP का रास्ता आसान, कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज

Begun Municipal Election: डूंगरपुर नगर पालिका चुनाव के बाद अब बेगूं में भी बीजेपी को बढ़त मिली है. बेगूं नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 02, 2026, 08:47 AM IST | Updated:Sep 02, 2026, 08:47 AM IST
डूंगरपुर नगर पालिका चुनाव के बाद बेगूं में भी BJP का रास्ता आसान, कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज
Image Credit: Begun Nikay Chunav

Begun Nikay Chunav: चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं से नगर पालिका चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. यहां बीजेपी को एक और बढ़त मिलती दिखाई दे रही है. वार्ड 33 से कांग्रेस प्रत्याशी हेमराज का नामांकन जांच के दौरान खारिज कर दिया गया है. नामांकन निरस्त होने के बाद अब बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना बन गई है. दरअसल, बेगूं नगर पालिका चुनाव में इससे पहले ही बीजेपी के 4 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. अब वार्ड 33 में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने के बाद बीजेपी के निर्विरोध निर्वाचित पार्षदों की संख्या बढ़कर 5 होने की स्थिति बन गई है.

वार्ड 33 में कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज

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जानकारी के मुताबिक, आज नामांकन पत्रों की जांच के दौरान वार्ड 33 से कांग्रेस प्रत्याशी हेमराज के नामांकन पर फैसला हुआ. रिटर्निंग अधिकारी ने जांच के बाद उनका नामांकन खारिज कर दिया. इसके साथ ही वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी के सामने चुनावी मुकाबला खत्म होने की स्थिति बन गई है. वहीं, महबूब अली के खिलाफ लगाई गई आपत्ति को भी रिटर्निंग अधिकारी ने खारिज कर दिया. नामांकन जांच और आपत्तियों को लेकर रिटर्निंग अधिकारी की ओर से रात करीब 8 बजे फैसला सुनाया गया.

बीजेपी को लगातार दूसरी बड़ी बढ़त
बेगूं में निकाय चुनाव की प्रक्रिया के दौरान बीजेपी को लगातार बढ़त मिल रही है. पहले 4 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने के बाद अब वार्ड 33 में भी पार्टी प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचन की राह साफ हो गई है. हालांकि, अंतिम स्थिति चुनाव प्रक्रिया के अगले चरणों के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी. फिलहाल नामांकन खारिज होने के फैसले के बाद बेगूं नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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