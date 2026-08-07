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चित्तौड़गढ़ कांग्रेस में अंदरूनी कलह आई सामने, मंच से अपने नेताओं को नसीहत

Chittorgarh Congress: चित्तौड़गढ़ में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित कांग्रेस की बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ अनुशासन पर विशेष जोर दिया गया. जिलाध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया ने पार्टी लाइन से अलग गतिविधियां करने वाले नेताओं को सख्त चेतावनी दी, जबकि पूर्व सभापति संदीप शर्मा ने भी संगठन को कमजोर करने वाली राजनीति से बचने की नसीहत दी.
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Abhishek sharma
Published:Aug 07, 2026, 02:47 PM IST | Updated:Aug 07, 2026, 02:47 PM IST
चित्तौड़गढ़ कांग्रेस में अंदरूनी कलह आई सामने, मंच से अपने नेताओं को नसीहत
Image Credit: Chittorgarh Congress

Rajasthan Civic Elections: राजस्थान में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. चित्तौड़गढ़ में आयोजित कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक भी इसी रणनीति का हिस्सा रही. बैठक का उद्देश्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और आगामी चुनावों की रूपरेखा तैयार करना था. हालांकि बैठक के दौरान सिर्फ चुनावी रणनीति ही नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर अनुशासन और संगठनात्मक एकजुटता का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया. मंच से दिए गए नेताओं के बयान अब जिले की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं.


'संगठन से बड़ा कोई नहीं', जिलाध्यक्ष ने दिया स्पष्ट संदेश
जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे हर बूथ तक संगठन को मजबूत करें और युवाओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान तेज करें. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में जीत का रास्ता मजबूत संगठन और सक्रिय कार्यकर्ताओं से होकर गुजरता है. इस दौरान उन्होंने बिना किसी का नाम लिए उन नेताओं पर भी निशाना साधा, जो पार्टी की अधिकृत बैठकों से दूरी बनाकर अलग-अलग बैठकें आयोजित कर रहे हैं. सिसोदिया ने स्पष्ट कहा कि संगठन सर्वोपरि है और पार्टी अनुशासन से समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे मामलों की जानकारी प्रदेश नेतृत्व तक भेजी जा चुकी है और आगे का निर्णय संगठन स्तर पर लिया जाएगा.

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पूर्व सभापति ने भी दी एकजुटता की नसीहत
बैठक में मौजूद पूर्व सभापति संदीप शर्मा ने भाजपा पर राजनीतिक हमला बोलते हुए अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान विकास कार्य पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ किए गए थे.

इसके साथ ही उन्होंने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को परोक्ष रूप से संदेश देते हुए कहा कि कांग्रेस के नाम पर अलग-अलग मंच बनाकर संगठन को कमजोर करना उचित नहीं है. यदि कोई व्यक्तिगत राजनीति करना चाहता है तो वह अपने स्तर पर करे, लेकिन कांग्रेस के नाम का उपयोग कर कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा करना पार्टी हित में नहीं है.


चुनावी रणनीति के साथ अनुशासन पर भी जोर
बैठक में कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन, मतदाता संपर्क और संगठन विस्तार जैसे विषयों पर भी दिशा-निर्देश दिए गए. पार्टी नेतृत्व ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव में टिकट वितरण से लेकर चुनाव संचालन तक संगठन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी. ऐसे में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सामूहिक रूप से काम करने की अपेक्षा की गई. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस अपने संगठन को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है ताकि किसी भी तरह के अंदरूनी मतभेद का असर चुनावी प्रदर्शन पर न पड़े.


निकाय चुनाव से पहले बढ़ी राजनीतिक हलचल
चित्तौड़गढ़ की यह बैठक केवल एक नियमित संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि इसने जिले की कांग्रेस राजनीति के कई संकेत भी दिए. एक ओर भाजपा के खिलाफ चुनावी माहौल बनाने की रणनीति सामने आई, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर अनुशासन और एकजुटता को लेकर सख्त संदेश भी दिया गया. अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस अपने अंदरूनी मतभेदों को किस हद तक सुलझा पाती है. यदि संगठन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, लेकिन यदि अंदरूनी खींचतान जारी रहती है तो इसका असर चुनावी परिणामों पर भी पड़ सकता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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