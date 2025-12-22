चित्तौड़गढ़ में खतरनाक परंपरा ने ली 17 साल के छात्र की जान, इलाज में देरी से गई जान

Chittorgarh News : चित्तौड़गढ़ जिले से एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां अंधविश्वास और दिखावे की प्रवृत्ति ने एक होनहार नाबालिग की जान ले ली.

जिले के रोलहेड़ा गांव में 17 वर्षीय मोहित कुमार जाट, जो 11वीं कक्षा का छात्र था, की सांप के काटने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि गांवों में चल रही एक खतरनाक परंपरा के तहत सांप को देवता का रूप मानकर बिना किसी सुरक्षा के हाथ में पकड़ा जा रहा था. ये गलती मोहित ने भी की और सांप ने उसे काट लिया.

सबसे दुखद बात यह रही कि सांप काटने के बाद मोहित को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय परिवार और ग्रामीण अंधविश्वास में ही उलझे रहे और उसे अलग-अलग देव स्थानों पर पूजा-पाठ के लिए ले जाया गया.

मोहित के शरीर में जहर फैलता जा रहा था. हालत बिगड़ने पर पहले चित्तौड़गढ़ और बाद में उदयपुर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शनिवार देर रात उसकी मौत हो गई.

यह मामला गांवों में सोशल मीडिया रील, जुलूस और दिखावे के नाम पर फैल रहे अंधविश्वास की भयावह सच्चाई को उजागर करता है.

जनप्रतिनिधियों ने भी चिंता जताते हुए अपील की है कि सांप काटने जैसी आपात स्थिति में तुरंत वैज्ञानिक इलाज ही जीवन बचा सकता है, पूजा-पाठ नहीं.

आपको बता दें की राजस्थान के कई इलाकों में सांपों को पूजनीय माना जाता है. कई जगह सांपों को हाथ में लेकर नृत्य किया जाता है, कई लोक कथाओं में सांपों के बारे में बताया गया है. लेकिन कई बार सर्पदंश के इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं, जहां सांप के काटने के बाद भी लोग डॉक्टर या अस्पताल जाने के बजाय मंदिरों में पहुंच जाते हैं. और इलाज में देरी से पीड़ित की जान चली जाती है.

कुल मिलाकर सांपों को हाथ से पकड़ना या देवता मानना राजस्थान में परंपरा और लोक देवताओं के प्रति आस्था को दर्शाता लेकिन इसमें अंधविश्वास का पहलू इसे जानलेवा भी साबित कर सकता है.

सांप काट ले तो क्या करें

अगर किसी को सांप काट ले तो तुरंत एंबुलेंस बुलाएं. पीड़ित को शांत रखने और बिना हिले रहने को कहें. जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचे .

