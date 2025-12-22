Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

चित्तौड़गढ़ में खतरनाक परंपरा ने ली 17 साल के छात्र की जान, इलाज में देरी से गई जान

Chittorgarh News : चित्तौड़गढ़ में सांप ने 11वीं क्लास के छात्र को काट लिया, डॉक्टर के पास जाने के बजाय परिवार के लोग एक से दूसरे देव स्थान उसे ले जाते रहे और आखिरकार …

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Abhishek sharma
Published: Dec 22, 2025, 09:02 AM IST | Updated: Dec 22, 2025, 09:10 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी 10 फीट से भी हुई कम, पढें पूरी अपडेट
10 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी 10 फीट से भी हुई कम, पढें पूरी अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान के इन 10 जिलों में हाल बेहाल करेगी ठंड, शीतलहर को लेकर जारी हुई चेतावनी, पढ़ें सुबह 12 बजे तक का वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather: राजस्थान के इन 10 जिलों में हाल बेहाल करेगी ठंड, शीतलहर को लेकर जारी हुई चेतावनी, पढ़ें सुबह 12 बजे तक का वेदर अपडेट

Rajasthan Government Project: नए एक्सप्रेसवे से सिर्फ 2 घंटे में पूरी होगी जयपुर से भीलवाड़ा की दूरी, बन रहा 93 किमी का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट
8 Photos
Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project: नए एक्सप्रेसवे से सिर्फ 2 घंटे में पूरी होगी जयपुर से भीलवाड़ा की दूरी, बन रहा 93 किमी का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट

Jaipur Aaj ka AQI Kitna Hai: जयपुर में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक, आज AQI 160 के आसपास, सांस की तकलीफ बढ़ने की आशंका
6 Photos
AQI LEVEL

Jaipur Aaj ka AQI Kitna Hai: जयपुर में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक, आज AQI 160 के आसपास, सांस की तकलीफ बढ़ने की आशंका

चित्तौड़गढ़ में खतरनाक परंपरा ने ली 17 साल के छात्र की जान, इलाज में देरी से गई जान

Chittorgarh News : चित्तौड़गढ़ जिले से एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां अंधविश्वास और दिखावे की प्रवृत्ति ने एक होनहार नाबालिग की जान ले ली.

जिले के रोलहेड़ा गांव में 17 वर्षीय मोहित कुमार जाट, जो 11वीं कक्षा का छात्र था, की सांप के काटने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि गांवों में चल रही एक खतरनाक परंपरा के तहत सांप को देवता का रूप मानकर बिना किसी सुरक्षा के हाथ में पकड़ा जा रहा था. ये गलती मोहित ने भी की और सांप ने उसे काट लिया.

सबसे दुखद बात यह रही कि सांप काटने के बाद मोहित को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय परिवार और ग्रामीण अंधविश्वास में ही उलझे रहे और उसे अलग-अलग देव स्थानों पर पूजा-पाठ के लिए ले जाया गया.

मोहित के शरीर में जहर फैलता जा रहा था. हालत बिगड़ने पर पहले चित्तौड़गढ़ और बाद में उदयपुर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शनिवार देर रात उसकी मौत हो गई.

यह मामला गांवों में सोशल मीडिया रील, जुलूस और दिखावे के नाम पर फैल रहे अंधविश्वास की भयावह सच्चाई को उजागर करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जनप्रतिनिधियों ने भी चिंता जताते हुए अपील की है कि सांप काटने जैसी आपात स्थिति में तुरंत वैज्ञानिक इलाज ही जीवन बचा सकता है, पूजा-पाठ नहीं.

आपको बता दें की राजस्थान के कई इलाकों में सांपों को पूजनीय माना जाता है. कई जगह सांपों को हाथ में लेकर नृत्य किया जाता है, कई लोक कथाओं में सांपों के बारे में बताया गया है. लेकिन कई बार सर्पदंश के इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं, जहां सांप के काटने के बाद भी लोग डॉक्टर या अस्पताल जाने के बजाय मंदिरों में पहुंच जाते हैं. और इलाज में देरी से पीड़ित की जान चली जाती है.

कुल मिलाकर सांपों को हाथ से पकड़ना या देवता मानना राजस्थान में परंपरा और लोक देवताओं के प्रति आस्था को दर्शाता लेकिन इसमें अंधविश्वास का पहलू इसे जानलेवा भी साबित कर सकता है.

सांप काट ले तो क्या करें

अगर किसी को सांप काट ले तो तुरंत एंबुलेंस बुलाएं. पीड़ित को शांत रखने और बिना हिले रहने को कहें. जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचे .

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Chittorgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news