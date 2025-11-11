Zee Rajasthan
चित्तौड़गढ़ में दिनदहाड़े फायरिंग, सिटी पेट्रोल पंप के पास सनसनीखेज घटना, एक घायल

Rajasthan News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर के व्यस्त सिटी पेट्रोल पंप क्षेत्र में मंगलवार दोपहर दिनदहाड़े तीन राउंड फायरिंग से इलाका दहल गया. एक व्यक्ति को गोली लगने से गंभीर चोटें आईं, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Published: Nov 11, 2025, 12:58 PM IST

Chittorgarh News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर के व्यस्ततम सिटी पेट्रोल पंप क्षेत्र में मंगलवार दोपहर दिनदहाड़े फायरिंग की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया. करीब तीन राउंड गोली चलाई गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटना व्यापारिक केंद्र होने के कारण और भी चिंताजनक है, जहां रोजाना सैकड़ों लोग आते-जाते हैं. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए क्षेत्र को सील कर दिया है, और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है. स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का ऐलान किया है.

व्यस्त क्षेत्र में अचानक फायरिंग

दोपहर करीब 2 बजे सिटी पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति पर अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोलीबारी की आवाज सुनते ही लोग इधर-उधर भागने लगे, और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायल व्यक्ति, जिसकी पहचान अभी स्पष्ट नहीं हुई है, को पेट और हाथ में गोली लगी. हमलावर बाइक पर आए थे और फायरिंग के बाद फरार हो गए. स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि यह क्षेत्र हमेशा भीड़भाड़ वाला रहता है, इसलिए ऐसी घटना से सदमा लगा है. प्रारंभिक जांच में पुराने रंजिश या व्यापारिक विवाद का संदेह जताया जा रहा है.

घायल की हालत: अस्पताल में उपचार जारी

घायल को तुरंत निजी वाहन से चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे गंभीर चोटों के कारण ICU में भर्ती कर लिया. चिकित्सकों के अनुसार, गोली के घाव गहरे हैं, लेकिन जान का खतरा टल गया है. परिवार ने पुलिस को बताया कि घायल स्थानीय निवासी है और किसी पुराने विवाद में फंस सकता है. पुलिस ने घायल से प्रारंभिक पूछताछ की, लेकिन उसकी हालत स्थिर होने पर विस्तृत बयान लिया जाएगा.

पुलिस कार्रवाई: सीसीटीवी फुटेज और घेराबंदी

सूचना मिलते ही डीएसपी विनय चौधरी के नेतृत्व में कोतवाली थाना पुलिस और एसओजी टीम मौके पर पहुंची. पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर ली गई, और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. डीएसपी चौधरी ने बताया, "घटना की गहन जांच चल रही है. आरोपी जल्द गिरफ्त में होंगे." पुलिस ने हथियारों की खरीद-फरोख्त पर नजर रखी है और संदिग्धों की लिस्ट तैयार की. शहर में अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो.

क्षेत्र में सनसनी: व्यापारियों का आक्रोश

फायरिंग के बाद पेट्रोल पंप और आसपास के बाजार में सन्नाटा छा गया. बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया. स्थानीय व्यापारियों ने सुरक्षा की मांग की और कहा, "दिन में ऐसी घटना से भय पैदा हो गया है. प्रशासन को तुरंत कदम उठाने चाहिए." पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहें न फैलाएं और कोई सुराग मिले तो सूचना दें. यह घटना चित्तौड़गढ़ की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही है, जहां हाल में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं.

