चित्तौड़गढ़ की केमिकल फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 6 किलोमीटर तक कांप उठी धरती, घरों से बाहर निकल आए. लोग

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन रीको इंडस्ट्रियल एरिया में रात करीब 11:15 बजे एक बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हुई, जहां मरुन इंडस्ट्रीज (या मेहरून इंडस्ट्रीज) नामक केमिकल फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ.
 

Published: Feb 10, 2026, 09:29 AM IST | Updated: Feb 10, 2026, 09:48 AM IST

Chittorgarh Chemical Factory Fire News: चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन रीको इंडस्ट्रियल एरिया में रात करीब 11:15 बजे एक भीषण औद्योगिक दुर्घटना हुई, जहां मरुन (या मेहरून/मरून) इंडस्ट्रीज नामक केमिकल फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ. यह घटना स्थानीय लोगों में दहशत फैला देने वाली थी, क्योंकि धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास 5 किलोमीटर तक धरती कांप उठी और लोग घरों से बाहर निकल आए. फैक्ट्री में इंटरमीडिएट केमिकल या कलर बनाने का काम होता है, जिससे यह क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील माना जाता है.


धमाके की भयावहता और तत्काल प्रभाव
विस्फोट के बाद फैक्ट्री में तुरंत भीषण आग भड़क उठी, जो तेजी से फैलकर पास स्थित स्क्रैप यूनिट को भी अपनी चपेट में ले ली. धमाके की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फैक्ट्री से उछला एक भारी वॉल (संभवतः मशीनरी का हिस्सा) करीब 500 मीटर दूर एक मकान पर जा गिरा, जिससे घर की छत की पट्टी टूट गई. स्क्रैप यूनिट की चद्दरें उड़ गईं और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं. धमाके की गूंज दूर-दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.


आग पर काबू और राहत कार्य
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई दमकलें मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया. फिलहाल किसी की मौत या गंभीर चोट की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संपत्ति का नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में बॉयलर फटने की आशंका जताई जा रही है, जो औद्योगिक दुर्घटनाओं का एक सामान्य कारण है.

प्रशासनिक प्रतिक्रिया और जांच
घटना के बाद जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी और कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और क्षेत्र को सुरक्षित घोषित कर दिया. विधायक ने बताया कि फैक्ट्री में कलर बनाने का काम होता है और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और विस्तृत जांच की जा रही है ताकि विस्फोट का सटीक कारण पता चल सके. यह घटना औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों की सख्ती की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर करती है.

