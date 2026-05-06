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Do You Know: क्या आप जानते हैं राजस्थान का 'समंदर' किस बांध को कहते हैं?

Do You Know: राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भराव क्षमता में चित्तौड़गढ़ का राणा प्रताप सागर नंबर-1 है, तो लंबाई में बांसवाड़ा का माही बजाज सागर. जानिए इन विशाल बांधों की खासियत, बिजली उत्पादन और क्यों इन्हें राजस्थान की जीवनरेखा कहा जाता है. 

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 06, 2026, 06:55 AM|Updated: May 06, 2026, 06:55 AM
Do You Know: क्या आप जानते हैं राजस्थान का 'समंदर' किस बांध को कहते हैं?
Image Credit: Do You Know

Do You Know: राजस्थान अपनी मरुस्थलीय छवि के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां के विशाल बांध इस प्रदेश की जल-संपदा और इंजीनियरिंग कौशल की कहानी कहते हैं. जब बात राजस्थान के सबसे बड़े बांध की आती है, तो उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम 'भराव क्षमता' की बात कर रहे हैं या 'लंबाई' की.

राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध राणा प्रताप सागर बांध है, वहीं, लंबाई के मामले में माही बजाज सागर बांध पहले स्थान पर आता है.

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भराव क्षमता में प्रदेश का 'सरताज' राणा प्रताप सागर बांध
चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में चंबल नदी पर बना राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध (भराव क्षमता के आधार पर) है. यह बांध न केवल पेयजल और सिंचाई का स्रोत है, बल्कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है.

किसके नाम पर है इसका नाम
इस बांध का निर्माण कार्य 1953 में शुरू हुआ था और 9 फरवरी 1970 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था. इसका नाम मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया है.

चंबल नदी पर स्थित यह संरचना लगभग 53.8 मीटर (करीब 177 फीट) ऊंची है और इसकी कुल जल संग्रहण क्षमता लगभग 2,900 मिलियन घन मीटर है. इसके साथ ही यहां बिजली उत्पादन की भी व्यवस्था है, जहां 43 मेगावाट की चार इकाइयों के माध्यम से कुल 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है.

राजस्थान का सबसे लंबा बांध- माही बजाज सागर बांध
यदि लंबाई की बात करें, तो बांसवाड़ा जिले में स्थित माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहलाता है. यह बांध माही नदी पर बना है और दक्षिणी राजस्थान (वागड़ क्षेत्र) की जीवनरेखा माना जाता है.

क्यों खास है यह बांध
इस बांध की कुल लंबाई 3,109 मीटर (लगभग 3.1 किमी) है, जो इसे राज्य का सबसे लंबा बांध बनाती है. इसके बैकवाटर में सैकड़ों छोटे-छोटे टापू बने हुए हैं, जिसके कारण बांसवाड़ा को ‘सौ द्वीपों का शहर’ भी कहा जाता है. यह राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन करना है.

जयपुर और अजमेर की 'प्यास' बुझाने वाला रक्षक बीसलपुर बांध
भले ही यह क्षमता में सबसे बड़ा न हो, लेकिन उपयोगिता के मामले में बीसलपुर बांध (टोंक) राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण बांध माना जाता है. बनास नदी पर बना यह बांध जयपुर, अजमेर और टोंक जैसे प्रमुख शहरों के लिए पेयजल का मुख्य आधार है.

मत्स्य पालन और पर्यटन को भी बढ़ावा
राजस्थान के ये बांध न केवल खेती के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं, साथ ही मत्स्य पालन और पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं. चंबल नदी पर बने बांधों की श्रृंखला (गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज) इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है, जो राज्य के औद्योगिक विकास में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है.

राजस्थान की प्यास बुझाने और खेतों को हरा-भरा करने में राणा प्रताप सागर और माही बजाज सागर का योगदान अतुलनीय है. जहां एक अपनी विशाल जलराशि के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरा अपनी असीम लंबाई और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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