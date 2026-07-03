/बीए परीक्षा में दूसरे छात्र ने दी परीक्षा, इंग्लिश लिटरेचर की परीक्षा में डमी कैंडिडेट का खुला राज

Chittorgarh Dummy Candidate: चित्तौड़गढ़ स्थित महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (एमपीपीजी कॉलेज) में आयोजित स्नातक (यूजी) परीक्षा के दौरान डमी छात्र बनकर परीक्षा देने का गंभीर मामला सामने आया है. बीए द्वितीय सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर विषय की परीक्षा के दौरान अधिकारियों द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में एक परीक्षार्थी की पहचान संदिग्ध प्रतीत हुई. इसके बाद दस्तावेजों और पहचान का गहन सत्यापन किया गया, जिसमें यह खुलासा हुआ कि वास्तविक परीक्षार्थी की जगह कोई दूसरा छात्र परीक्षा दे रहा था.



पहचान सत्यापन के दौरान हुआ खुलासा

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निरीक्षण टीम ने परीक्षा कक्ष में मौजूद छात्रों के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का मिलान किया. इसी दौरान एक छात्र की पहचान में असमानता सामने आई. जब उससे विस्तृत पूछताछ और दस्तावेजों का सत्यापन किया गया तो स्पष्ट हो गया कि वह अधिकृत परीक्षार्थी नहीं है, बल्कि किसी अन्य छात्र की जगह परीक्षा देने आया था. इस खुलासे के बाद परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने तत्काल उसे रोकते हुए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी.



कॉलेज प्रशासन ने विभाग को भेजी रिपोर्ट

घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज प्रशासन सक्रिय हो गया. पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग को भेज दी गई है. प्रशासन का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की परीक्षा अनियमितता या प्रतिरूपण (इम्पर्सनेशन) को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नियमानुसार दोषियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी.



परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के सामने आने के बाद परीक्षा केंद्रों पर पहचान सत्यापन की प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस रिकग्निशन, डिजिटल उपस्थिति और कड़े दस्तावेज सत्यापन जैसे उपायों को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए. इससे परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता मजबूत होगी.



निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली पर रहेगा विशेष फोकस

कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और यदि जांच में किसी छात्र या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और संबंधित विभाग की रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर परीक्षा प्रणाली में सतर्क निगरानी और मजबूत पहचान सत्यापन व्यवस्था की आवश्यकता को उजागर कर दिया है.

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