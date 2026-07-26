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डूंगरपुर के अमरजी पाटीदार ने भगवान सांवलिया सेठ को दान की 10 बीघा जमीन, मकान भी किया समर्पित

Chittorgarh News: डूंगरपुर के अमरजी पाटीदार ने अपनी 10 बीघा से अधिक कृषि भूमि भगवान श्री सांवलिया सेठ के नाम रजिस्ट्री कर दी है. साथ ही करीब 1.5 करोड़ रुपये के बहुमंजिला मकान को भी मंदिर के नाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. माता-पिता के निधन और अविवाहित रहने के बाद उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति भगवान को समर्पित करने का निर्णय लिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Abhishek sharma
Published:Jul 26, 2026, 05:03 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 05:03 PM IST
डूंगरपुर के अमरजी पाटीदार ने भगवान सांवलिया सेठ को दान की 10 बीघा जमीन, मकान भी किया समर्पित
Image Credit: Sanwaliya Seth Temple

Chittorgarh News: मेवाड़ के आराध्य देव भगवान श्री सांवलिया सेठ के दरबार में करोड़ों रुपये का चढ़ावा, सोना-चांदी और बेशकीमती भेंट की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, लेकिन इस बार एक ऐसे भक्त की कहानी सामने आई है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई ही भगवान के चरणों में समर्पित करने का निर्णय लिया. डूंगरपुर निवासी अमरजी पाटीदार ने करीब 10 बीघा से अधिक कृषि भूमि भगवान श्री सांवलिया सेठ के नाम रजिस्ट्री करा दी है.

इतना ही नहीं, करीब डेढ़ करोड़ रुपये कीमत के अपने बहुमंजिला मकान की रजिस्ट्री का स्टांप भी मंदिर प्रशासन को सौंप दिया है. माता-पिता के निधन के बाद परिवार में कोई वारिस नहीं बचा और उन्होंने विवाह भी नहीं किया. ऐसे में उन्होंने अपनी पूरी चल-अचल संपत्ति भगवान के नाम करने का संकल्प लेकर आस्था, त्याग और समर्पण की एक अनूठी मिसाल पेश की है.

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10 साल तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद सपना हुआ सच

डूंगरपुर जिले के रहने वाले अमरजी पाटीदार पिछले करीब 13 वर्षों से भगवान श्री सांवलिया सेठ के परम भक्त हैं. वर्ष 2013 से वे नियमित रूप से सांवलियाजी धाम पहुंचकर दर्शन करते रहे और वर्ष 2015-16 में उन्होंने अपनी पूरी चल-अचल संपत्ति भगवान के नाम करने की इच्छा मंदिर प्रशासन के सामने रखी, लेकिन जमीन अलग-अलग रिश्तेदारों के नाम दर्ज होने के कारण यह प्रक्रिया आसान नहीं थी.

इसके बाद उन्होंने वर्षों तक अपने हिस्से की जमीन एकत्रित करने, आवश्यक दस्तावेज पूरे करने और राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराने में अथक प्रयास किए. करीब दस साल तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार 23 जुलाई को डूंगरपुर में करीब 1.165 हेक्टेयर यानी 10 बीघा से अधिक भूमि भगवान श्री सांवलिया सेठ के नाम रजिस्ट्री कर दी गई. अब उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने बहुमंजिला मकान की रजिस्ट्री का स्टांप भी मंदिर प्रशासन को सौंप दिया है.

भगवान श्री सांवलिया सेठ के नाम जमीन दर्ज

मंदिर प्रशासन के अनुसार, इतनी बड़ी संपत्ति भगवान के नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी और राजस्व नियमों के अनुरूप संपन्न कराई गई. दस्तावेजों की जांच, खातेदारी का सत्यापन और रजिस्ट्री सहित हर पहलू पर गंभीरता से काम किया गया. मंदिर मंडल के अधिकारियों को डूंगरपुर भेजकर आवश्यक कार्रवाई पूरी करवाई गई, जिसके बाद जमीन भगवान श्री सांवलिया सेठ के नाम दर्ज हो सकी. अब अमरजी पाटीदार के बहुमंजिला मकान को भी मंदिर के नाम करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है. मंदिर प्रशासन ने इसे केवल दान नहीं, बल्कि भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास का अद्भुत उदाहरण बताया है.

मां की सेवा के लिए नहीं किया विवाह

अमरजी पाटीदार की यह कहानी सिर्फ करोड़ों की संपत्ति दान करने की नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और आध्यात्मिक समर्पण की भी है. वर्ष 2012 में पिता के निधन के बाद उन्होंने अपनी वृद्ध मां की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया और इसी कारण विवाह भी नहीं किया. वर्ष 2023 में मां के निधन के बाद परिवार में ऐसा कोई वारिस नहीं बचा, जिसके नाम वे अपनी संपत्ति छोड़ते. तब उन्होंने निर्णय लिया कि उनकी पूरी चल-अचल संपत्ति भगवान श्री सांवलिया सेठ की होगी.

इससे पहले वे अपने पिता के सोने के आभूषण भगवान को अर्पित कर चुके हैं और अब अपनी दिवंगत माता के करीब एक किलो चांदी के आभूषण भी मंदिर में भेंट करने की इच्छा रखते हैं. साथ ही उन्होंने इच्छा जताई है कि दान की गई भूमि पर गौशाला का निर्माण हो या समाजहित के कार्य किए जाएं, ताकि उनकी संपत्ति जनसेवा का माध्यम बन सके.

आज के दौर में जहां संपत्ति को लेकर अपने भी पराए हो जाते हैं. वहीं डूंगरपुर के अमरजी पाटीदार ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई भगवान श्री सांवलिया सेठ के नाम कर आस्था का एक नया अध्याय लिख दिया है. दस साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया, माता-पिता की सेवा, आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प और फिर अपनी पूरी संपत्ति भगवान को समर्पित करने का यह निर्णय हर किसी को भावुक कर रहा है. यह केवल दान की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और समर्पण की ऐसी मिसाल है, जिसकी चर्चा अब पूरे मेवाड़ ही नहीं, बल्कि प्रदेशभर में हो रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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