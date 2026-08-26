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Explainer: जोगणिया माता शक्तिपीठ को ITAT से बड़ी राहत, जानिए क्या है पूरा आयकर मामला और ट्रस्ट के लिए क्यों अहम है फैसला

Chittorgarh News: श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ संस्थान को ITAT जोधपुर से बड़ी राहत मिली है. फॉर्म 10B अपलोड में देरी के बावजूद धारा 11 की कर छूट का लाभ देने के निर्देश दिए गए. वहीं धारा 12AA के तहत पंजीयन के मामले में भी संस्थान के पक्ष में फैसला आया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Abhishek sharma
Published:Aug 26, 2026, 10:04 AM IST | Updated:Aug 26, 2026, 10:04 AM IST
Explainer: जोगणिया माता शक्तिपीठ को ITAT से बड़ी राहत, जानिए क्या है पूरा आयकर मामला और ट्रस्ट के लिए क्यों अहम है फैसला
Image Credit: श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ संस्थान.

Chittorgarh News: मेवाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ प्रबंध एवं विकास संस्थान को आयकर से जुड़े मामलों में आयकर अपीलीय प्राधिकरण यानी ITAT की जोधपुर पीठ से महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है. इन फैसलों का असर सिर्फ संस्थान के मौजूदा आयकर विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन ट्रस्टों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जो धार्मिक और जनकल्याणकारी गतिविधियां संचालित करते हैं और आयकर कानून के तहत छूट का लाभ लेते हैं.

संस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी के अनुसार ITAT ने एक मामले में करीब 4.93 करोड़ रुपये की कर एवं ब्याज मांग से जुड़ी राहत दी है. ब्याज सहित यह मांग करीब 5.53 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी. वहीं, दूसरे मामले में संस्थान को धारा 12AA के तहत पंजीयन से जुड़ी राहत मिली है.

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सबसे पहले समझिए क्या था पूरा विवाद

आयकर अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत पात्र धार्मिक एवं charitable ट्रस्टों को उनकी गतिविधियों और आय की निर्धारित शर्तों के आधार पर कर छूट मिलती है. इसके लिए ट्रस्ट को कुछ कानूनी और प्रक्रियात्मक अनुपालन भी पूरे करने होते हैं.

श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ प्रबंध एवं विकास संस्थान के मामले में आयकर वर्ष 2022-23 का रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट 31 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत कर दी गई थी. हालांकि, फॉर्म 10B को निर्धारित समय में अलग से पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका.

इसी प्रक्रियात्मक देरी को आधार बनाते हुए विभाग ने संस्थान को धारा 11 का लाभ नहीं दिया. इसके चलते करीब 4.93 करोड़ रुपये की कर एवं ब्याज मांग निर्धारित की गई. बाद में ब्याज समेत यह मांग करीब 5.53 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. प्रथम अपील में भी विभाग का आदेश बरकरार रहा.

ITAT ने फॉर्म 10B पर क्या कहा

मामले में संस्थान ने ITAT जोधपुर पीठ में अपील की. संस्थान की ओर से अधिवक्ता महेंद्र गार्गिया ने कानूनी पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि फॉर्म 10B को समय पर पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाना मूल पात्रता से जुड़ी कमी नहीं, बल्कि प्रक्रियात्मक अनुपालन में हुई देरी है.

संस्थान की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि यदि आकलन या रिटर्न प्रोसेसिंग के समय ऑडिट रिपोर्ट आयकर अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है, तो केवल पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने में हुई प्रक्रियात्मक देरी के आधार पर ट्रस्ट को धारा 11 और 12 के तहत मिलने वाली कर छूट से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.

ITAT ने संस्थान की अपील स्वीकार करते हुए धारा 11 का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए. इस फैसले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि न्यायाधिकरण ने प्रक्रियात्मक अनुपालन और मूल कर पात्रता के बीच अंतर को महत्व दिया.

सिर्फ पूरी प्राप्ति को कर योग्य मानना भी सही नहीं

ITAT के फैसले में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आया. पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी परिस्थिति में ट्रस्ट को धारा 11 का लाभ उपलब्ध नहीं हो पाता, तब भी उसकी पूरी सकल प्राप्ति को सीधे कर योग्य आय नहीं माना जा सकता.


कर निर्धारण के दौरान वाणिज्यिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक शुद्ध आय का आकलन किया जाना चाहिए. यानी ट्रस्ट की कुल प्राप्तियों और वास्तविक आय के बीच अंतर को समझना जरूरी है.

यह पहलू इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धार्मिक और जनकल्याणकारी संस्थानों की प्राप्तियों का पूरा हिस्सा सामान्य कारोबारी लाभ के समान नहीं माना जा सकता. ऐसे संस्थानों की गतिविधियों, खर्चों और वास्तविक आय को ध्यान में रखकर कर निर्धारण का सवाल सामने आता है.

धारा 12AA के पंजीयन में भी मिली राहत
संस्थान को आयकर से जुड़े एक अन्य मामले में भी महत्वपूर्ण सफलता मिली है. ITAT जोधपुर पीठ ने आयकर आयुक्त (छूट) को पुराने कानून की धारा 12AA के तहत संस्थान का पंजीयन प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. संस्थान के अनुसार पहले उसे धारा 12AA के तहत पंजीयन देने के बजाय नए प्रावधानों की धारा 12AB के तहत सीमित अवधि का पंजीयन दिया गया था. यह पंजीयन 25 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए था. संस्थान ने इस आदेश को ITAT में चुनौती दी. सुनवाई के दौरान उसके कानूनी पक्ष को मजबूती से रखा गया. इसके बाद न्यायाधिकरण ने संस्थान के पक्ष में फैसला देते हुए पुराने कानून की धारा 12AA के तहत पंजीयन का रास्ता साफ किया.

इसका संस्थान को क्या फायदा होगा
धारा 12AA के तहत पंजीयन से जुड़ी इस राहत का महत्व पूर्ववर्ती वर्षों के आयकर मामलों में दिखाई दे सकता है. संस्थान के अनुसार इससे उसे आयकर अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

पहले मामले में धारा 11 के लाभ से जुड़ी बड़ी कर मांग का मुद्दा था, जबकि दूसरे मामले में पंजीयन की अवधि और संबंधित कानूनी प्रावधानों का सवाल था. दोनों फैसले संस्थान के लिए अलग-अलग स्तर पर महत्वपूर्ण हैं.

अभी कई मामले विचाराधीन
इन फैसलों के बाद भी संस्थान से जुड़े सभी आयकर विवाद समाप्त नहीं हुए हैं. संस्थान के अनुसार ITAT जोधपुर पीठ में वर्ष 2019-20 और 2018-20 से जुड़े दो प्रकरण विभाग को पुनः विचार के लिए भेजे गए हैं.

इसके अलावा वर्ष 2020-21 के एक मामले की सुनवाई आगामी दिनों में प्रस्तावित है. वर्ष 2017-18 से जुड़ा एक अन्य प्रकरण आयकर विभाग में विचाराधीन है. संस्थान को उम्मीद है कि मौजूदा फैसलों से इन मामलों में भी उसके कानूनी पक्ष को मजबूती मिलेगी.

सलाहकार और कानूनी टीम की भूमिका
संस्थान अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने इस कानूनी उपलब्धि में वरिष्ठ सलाहकार दलपत सिंह साखला की भूमिका की विशेष सराहना की है. उनके अनुसार पूरे मामले में लगातार मार्गदर्शन, मेहनत और प्रभावी प्रयास किए गए.

संस्थान ने अधिवक्ता महेंद्र गार्गिया सहित मामले से जुड़े अन्य सहयोगियों का भी आभार जताया. कानूनी मामलों में दस्तावेजों, प्रक्रियाओं और संबंधित आयकर प्रावधानों को सही तरीके से प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में संस्थान की ओर से कानूनी पैरवी को इस सफलता का अहम हिस्सा माना गया है.

जोगणिया माता मंदिर से जुड़ी हैं कई गतिविधियां
धारला स्थित श्री जोगणिया माता मंदिर मेवाड़ में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. संस्थान केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, उसके अनुसार गौशाला, वेद विद्यालय सहित विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और विकास कार्य भी संचालित किए जा रहे हैं. ऐसे में ITAT के फैसलों को संस्थान भविष्य की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मान रहा है. कर मामलों में मिली राहत से संस्थान को अपनी धार्मिक और जनकल्याणकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

ट्रस्टों के लिए क्यों अहम है यह फैसला
इस पूरे मामले को समझने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ITAT के सामने सिर्फ एक संस्थान की कर मांग का सवाल नहीं था. फॉर्म 10B की प्रक्रियात्मक देरी, धारा 11 के तहत कर छूट और ट्रस्ट की वास्तविक शुद्ध आय जैसे मुद्दे भी सामने आए. हर ट्रस्ट का मामला उसके अलग तथ्यों, दस्तावेजों और कानूनी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन जोगणिया माता शक्तिपीठ के मामले में दिए गए निर्णय से समान परिस्थितियों वाले संस्थानों के लिए कानूनी राहत की संभावनाओं पर चर्चा का रास्ता जरूर खुलता है.

संस्थान का मानना है कि इन फैसलों से भविष्य में उसकी धार्मिक, सामाजिक और जनकल्याणकारी गतिविधियों को मजबूती मिलेगी. साथ ही, समान परिस्थितियों वाले अन्य ट्रस्ट भी इस तरह के कानूनी मामलों में न्यायाधिकरण के फैसले से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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