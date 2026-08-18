/पति ने पत्नी को गोली मारी तो भड़क उठा बेटा, बाप को लाठी से पीट-पीटकर उतार दिया मौत के घाट

Rajasthan Crime News: चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पारिवारिक विवाद के दौरान दो लोगों की मौत का मामला सामने आया है. सुवाणियां गांव में नदी किनारे खेत पर रहने वाले एक परिवार में कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बंदूक और लाठी चल गई. घटना में एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि बाद में उसके बेटे के हमले में उसके पिता की भी जान चली गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

पैतृक गांव लौटने की बात पर हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान भगवाना कालबेलिया और उसकी पहली पत्नी भोमली के रूप में हुई है. बताया गया है कि भगवाना की तीन शादियां हुई थीं. उसकी पहली पत्नी भोमली और दूसरी पत्नी लाडू पैतृक गांव में रहती थीं, जबकि भगवाना अपनी तीसरी पत्नी तारा के साथ सुवाणियां में खेत और मवेशियों की रखवाली करता था. सोमवार रात करीब 9 बजे भोमली, लाडू और भोमली का बेटा अनिल सुवाणियां स्थित खेत पर पहुंचे थे. वहां पैतृक गांव लौटने की बात को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और स्थिति हिंसक हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source



गोली लगने से भोमली की मौत

पुलिस के मुताबिक, विवाद के दौरान भगवाना ने कथित तौर पर बंदूक से फायर कर दिया. गोली लगने से भोमली की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद वहां मौजूद परिवार के सदस्यों में अफरा-तफरी मच गई. मां की मौत के बाद उसका बेटा अनिल गुस्से में आ गया. आरोप है कि उसने लाठी से अपने पिता भगवाना के सिर पर कई वार किए. गंभीर चोट लगने के कारण भगवाना की भी मौत हो गई.



बीच-बचाव में आई तीसरी पत्नी घायल

घटना के दौरान भगवाना की तीसरी पत्नी तारा भी घायल हो गई. वह विवाद को रोकने के लिए बीच-बचाव करने पहुंची थी. गंभीर चोट लगने के बाद उसे प्राथमिक उपचार दिया गया. इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया. फिलहाल तारा का उपचार जारी है. पुलिस घटना के दौरान मौजूद लोगों से जानकारी जुटा रही है और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में लगी है.

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने मौके की जांच के साथ घटना में इस्तेमाल हथियारों और अन्य चीजों के बारे में भी जानकारी जुटाई है. दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है.



पुलिस जांच के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

इस घटना में एक ही परिवार के विवाद के दौरान दो लोगों की जान चली गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, विवाद पैतृक गांव लौटने की बात को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन इसके पीछे की पूरी वजह और घटनाक्रम को लेकर पुलिस जांच जारी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई, गोली किस परिस्थिति में चली और उसके बाद अनिल ने पिता पर हमला क्यों किया. जांच पूरी होने के बाद घटना की तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Chittorgarh News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

