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सांवलियाजी दर्शन जा रहे दो दोस्तों में हो गया झगड़ा, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उतार दिया मौत के घाट

Rajasthan Crime News: चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं थाना क्षेत्र में सांवलियाजी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे दो दोस्तों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक दोस्त ने दूसरे पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी. घटना नेशनल हाईवे-27 स्थित मांड़ना गांव के पास हुई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 02, 2026, 10:10 AM|Updated: Jul 02, 2026, 10:10 AM
सांवलियाजी दर्शन जा रहे दो दोस्तों में हो गया झगड़ा, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उतार दिया मौत के घाट
Image Credit: Chittorgarh Sanwaliya Ji CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Chittorgarh Sanwaliya Ji Crime: चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां सांवलियाजी मंदिर दर्शन के लिए निकले दो दोस्तों के बीच हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. घटना नेशनल हाईवे-27 पर मांड़ना गांव के पास स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर हुई. इस वारदात में 38 वर्षीय गौरव चतुर्वेदी की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और दर्शन यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं में भी भय का माहौल बन गया.

रेस्टोरेंट पर कहासुनी के बाद हुआ हमला

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गौरव चतुर्वेदी अपने दोस्त कमल सिंह राठौड़ के साथ कोटा से सांवलियाजी मंदिर दर्शन के लिए निकले थे. रास्ते में दोनों एक रेस्टोरेंट पर रुके, जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद के बाद जब गौरव बाथरूम की ओर गए, तभी पीछे से कमल सिंह ने उन पर चाकू से कई वार कर दिए. अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास किया.


अस्पताल पहुंचने से पहले गई जान

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और साथ मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल गौरव को अस्पताल पहुंचाया. हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. चिकित्सकों के अनुसार, शरीर पर कई गंभीर चाकू के घाव थे, जिनसे अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. इस घटना से मृतक के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई.


लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया

हमले के बाद आरोपी कमल सिंह राठौड़ मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और बेगूं थाना पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दी गई.


पुलिस ने शुरू की हत्या की जांच

बेगूं थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और किन परिस्थितियों में यह मामूली कहासुनी हत्या जैसी गंभीर वारदात में बदल गई. अधिकारियों का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सभी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि मामूली विवाद किस तरह हिंसक रूप लेकर एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन सकता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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