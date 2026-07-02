/सांवलियाजी दर्शन जा रहे दो दोस्तों में हो गया झगड़ा, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उतार दिया मौत के घाट

Chittorgarh Sanwaliya Ji Crime: चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां सांवलियाजी मंदिर दर्शन के लिए निकले दो दोस्तों के बीच हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. घटना नेशनल हाईवे-27 पर मांड़ना गांव के पास स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर हुई. इस वारदात में 38 वर्षीय गौरव चतुर्वेदी की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और दर्शन यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं में भी भय का माहौल बन गया.

रेस्टोरेंट पर कहासुनी के बाद हुआ हमला

Add Zee News as a Preferred Source

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गौरव चतुर्वेदी अपने दोस्त कमल सिंह राठौड़ के साथ कोटा से सांवलियाजी मंदिर दर्शन के लिए निकले थे. रास्ते में दोनों एक रेस्टोरेंट पर रुके, जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद के बाद जब गौरव बाथरूम की ओर गए, तभी पीछे से कमल सिंह ने उन पर चाकू से कई वार कर दिए. अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास किया.



अस्पताल पहुंचने से पहले गई जान

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और साथ मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल गौरव को अस्पताल पहुंचाया. हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. चिकित्सकों के अनुसार, शरीर पर कई गंभीर चाकू के घाव थे, जिनसे अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. इस घटना से मृतक के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई.



लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया

हमले के बाद आरोपी कमल सिंह राठौड़ मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और बेगूं थाना पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दी गई.



पुलिस ने शुरू की हत्या की जांच

बेगूं थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और किन परिस्थितियों में यह मामूली कहासुनी हत्या जैसी गंभीर वारदात में बदल गई. अधिकारियों का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सभी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि मामूली विवाद किस तरह हिंसक रूप लेकर एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Chittorgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

