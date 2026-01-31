मनोकामना पूरी होते ही भक्त ने सांवलिया सेठ पर चढ़ी अनोखी भेंट, भक्त ने चढ़ाया 'चांदी का ट्रैक्टर'

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी मंदिर में भक्ति की अनोखी मिसाल देखने को मिली. गोपाल आंजना लंबे समय से किसी मनोकामना को लेकर भगवान सांवलिया सेठ के प्रति आस्था रखते थे. मनोकामना पूर्ण होने के बाद उन्होंने श्रद्धा और समर्पण के प्रतीक स्वरूप चांदी का ट्रैक्टर भेंट करने का संकल्प लिया. शुक्रवार को वे परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान को यह विशेष भेंट अर्पित की.

मंदिर परंपरा के अनुसार सौंपा गया

इस पावन अवसर पर पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी उपस्थित रहे. उनके साथ आंजना परिवार के अन्य सदस्य और शुभचिंतक भी मंदिर परिसर में मौजूद थे. विधिवत पूजा के बाद चांदी के ट्रैक्टर को मंदिर परंपरा के अनुसार, ओसरा पुजारी को सुरक्षित रूप से सौंपा गया.

भेंट अर्पित किए जाने के दौरान मंदिर परिसर ‘सांवलिया सेठ की जय’ के जयकारों से गूंज उठा. भक्तिमय माहौल और श्रद्धालुओं की आस्था ने पूरे वातावरण को भावुक कर दिया. मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने इस अनोखी भेंट को देखकर इसे गहरी आस्था, विश्वास और कृतज्ञता का प्रतीक बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

श्रद्धालुओं का कहना है कि श्री सांवलिया जी मंदिर में सोने-चांदी की भेंट की परंपरा वर्षों पुरानी है, लेकिन ट्रैक्टर के रूप में की गई यह चांदी की भेंट किसानों और मेहनतकश समाज से जुड़ी भावना को भी दर्शाती है. यह भेंट केवल धातु का प्रतीक नहीं, बल्कि भगवान के प्रति भक्त की अटूट आस्था और समर्पण की अभिव्यक्ति है.

श्री सांवलिया जी के दरबार में इस तरह की भेंट यह संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ मांगी गई मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं, और भक्त पूर्ण भाव से भगवान के चरणों में शीश झुकाकर कृतज्ञता प्रकट करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Chittorgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-