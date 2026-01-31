Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मनोकामना पूरी होते ही भक्त ने सांवलिया सेठ पर चढ़ी अनोखी भेंट, भक्त ने चढ़ाया 'चांदी का ट्रैक्टर'

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी मंदिर में एक बार फिर आस्था और भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब निंबाहेड़ा के प्रतिष्ठित व्यापारी और क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष गोपाल आंजना ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान सांवलिया सेठ को 340 ग्राम शुद्ध चांदी से निर्मित आकर्षक ट्रैक्टर अर्पित किया. इस अनोखी और भावनात्मक भेंट ने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया और देखते ही देखते यह चर्चा का विषय बन गई.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 31, 2026, 02:24 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 02:24 PM IST

Trending Photos

Silver Price Today: राजस्थान में चांदी के दामों का निकल गया जुलूस, तबाह हो गए रेट, एक दिन में दो बार पिटे भाव
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price

Silver Price Today: राजस्थान में चांदी के दामों का निकल गया जुलूस, तबाह हो गए रेट, एक दिन में दो बार पिटे भाव

क्या आप जानते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा चांदी का कारोबार कहां होता है?
7 Photos
Rajasthan Silver Rate

क्या आप जानते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा चांदी का कारोबार कहां होता है?

राजस्थान के इन 5 संभागों में मौसम मचाएगा हड़कंप, बारिश-मेघगर्जन के साथ ओले गिरने की चेतावनी!
7 Photos
rajasthan weather update

राजस्थान के इन 5 संभागों में मौसम मचाएगा हड़कंप, बारिश-मेघगर्जन के साथ ओले गिरने की चेतावनी!

Sadhvi Death Case Update: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में ट्विस्ट, इन 5 सवालों के जवाब मिलते ही होगा सच का भंडाफोड़!
11 Photos
jodhpur news

Sadhvi Death Case Update: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में ट्विस्ट, इन 5 सवालों के जवाब मिलते ही होगा सच का भंडाफोड़!

मनोकामना पूरी होते ही भक्त ने सांवलिया सेठ पर चढ़ी अनोखी भेंट, भक्त ने चढ़ाया 'चांदी का ट्रैक्टर'

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी मंदिर में भक्ति की अनोखी मिसाल देखने को मिली. गोपाल आंजना लंबे समय से किसी मनोकामना को लेकर भगवान सांवलिया सेठ के प्रति आस्था रखते थे. मनोकामना पूर्ण होने के बाद उन्होंने श्रद्धा और समर्पण के प्रतीक स्वरूप चांदी का ट्रैक्टर भेंट करने का संकल्प लिया. शुक्रवार को वे परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान को यह विशेष भेंट अर्पित की.

मंदिर परंपरा के अनुसार सौंपा गया
इस पावन अवसर पर पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी उपस्थित रहे. उनके साथ आंजना परिवार के अन्य सदस्य और शुभचिंतक भी मंदिर परिसर में मौजूद थे. विधिवत पूजा के बाद चांदी के ट्रैक्टर को मंदिर परंपरा के अनुसार, ओसरा पुजारी को सुरक्षित रूप से सौंपा गया.

भेंट अर्पित किए जाने के दौरान मंदिर परिसर ‘सांवलिया सेठ की जय’ के जयकारों से गूंज उठा. भक्तिमय माहौल और श्रद्धालुओं की आस्था ने पूरे वातावरण को भावुक कर दिया. मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने इस अनोखी भेंट को देखकर इसे गहरी आस्था, विश्वास और कृतज्ञता का प्रतीक बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

श्रद्धालुओं का कहना है कि श्री सांवलिया जी मंदिर में सोने-चांदी की भेंट की परंपरा वर्षों पुरानी है, लेकिन ट्रैक्टर के रूप में की गई यह चांदी की भेंट किसानों और मेहनतकश समाज से जुड़ी भावना को भी दर्शाती है. यह भेंट केवल धातु का प्रतीक नहीं, बल्कि भगवान के प्रति भक्त की अटूट आस्था और समर्पण की अभिव्यक्ति है.

श्री सांवलिया जी के दरबार में इस तरह की भेंट यह संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ मांगी गई मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं, और भक्त पूर्ण भाव से भगवान के चरणों में शीश झुकाकर कृतज्ञता प्रकट करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Chittorgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news