सांवलिया सेठ के भंडार में उमड़ा चढ़ावा! तीसरे चरण में 6.43 करोड़ गिने गए, कुल दान अब 22.22 करोड़ से ऊपर, चौथा चरण कल

Sanwaliya Seth Mandir: मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलियाजी मंदिर में जहां चतुर्दशी को खोले गए भंडार से प्राप्त दान राशि की गणना का तीसरा चरण मंगलवार को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. तीसरे चरण की काउंटिंग के बाद इस माह अब तक मंदिर को कुल 22 करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपए की दान राशि प्राप्त हो चुकी है.
Sanwaliya Seth Mandir Donation: चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलियाजी मंदिर (श्री सांवलिया सेठ) में भक्तों की अटूट श्रद्धा एक बार फिर साबित हुई है. चतुर्दशी पर खोले गए भंडार से प्राप्त दान राशि की गणना का तीसरा चरण मंगलवार को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया. इस चरण में 6 करोड़ 43 लाख 25 हजार रुपये की गिनती हुई, जिसके बाद इस माह अब तक कुल दान राशि 22 करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपये के पार पहुंच गई है. मंदिर प्रशासन के अनुसार, यह आंकड़ा अभी भी बढ़ेगा क्योंकि बड़ी मात्रा में नोट, चिल्लर, सोने-चांदी के गहने और ऑनलाइन दान की गणना बाकी है.
काउंटिंग प्रक्रिया की शुरुआत और व्यवस्था
मंगलवार सुबह राजभोग आरती के समय मंदिर मंडल अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव की मौजूदगी में गणना शुरू हुई. पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से की गई, जिसमें मंदिर कर्मचारी, स्वयंसेवक और सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे. भंडार से निकले नोटों, सिक्कों और अन्य चढ़ावे को सावधानीपूर्वक गिना गया. पहले दो चरणों में कुल 15 करोड़ 79 लाख 25 हजार रुपये की गणना हो चुकी थी, जिसमें पहले चरण में भारी नकदी और दूसरे में मध्यम आकार के नोट प्रमुख थे. तीसरे चरण में छोटे नोटों और चिल्लर की अधिकता रही, जिससे समय लगा लेकिन गिनती सटीक रही.
भक्तों की श्रद्धा और रिकॉर्ड दान
श्री सांवलियाजी मंदिर राजस्थान के प्रमुख कृष्ण धामों में से एक है, जहां देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. मासिक मेलों, चतुर्दशी और विशेष अवसरों पर भंडार में चढ़ावा भर जाता है. इस बार भक्तों की भक्ति ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मंदिर में न केवल नकद दान, बल्कि सोने-चांदी के गहने, आभूषण और अन्य कीमती चढ़ावे भी प्राप्त हो रहे हैं, जिनका तौल और मूल्यांकन अलग से किया जा रहा है. ऑनलाइन दान प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी लाखों रुपये आए हैं, जो कुल राशि में जुड़ेंगे.
अगला चरण और संभावित वृद्धि
मंदिर प्रशासन ने बताया कि बुधवार को चौथा चरण की काउंटिंग होगी, जिसमें बाकी नकदी, चिल्लर और अन्य सामग्री की गिनती होगी. इससे कुल दान राशि में और इजाफा होने की प्रबल संभावना है. अंतिम आंकड़े में सोने-चांदी के गहनों का मूल्य भी जुड़ेगा, जो लाखों में हो सकता है. यह राशि मंदिर के विकास, रखरखाव, भक्त सुविधाओं और सामाजिक कार्यों में उपयोग होगी. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और ऑनलाइन दान की सुविधा से मंदिर की आय में लगातार वृद्धि हो रही है, जो भगवान श्री सांवलिया सेठ की कृपा का प्रमाण है.
