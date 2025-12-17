Zee Rajasthan
चित्तौड़गढ़ में जीजा ने साथियों संग साले पर किया जानलेवा हमला, फूंकी स्कॉर्पियो

Chittorgarh Crime: चित्तौड़गढ़ जिले में राशमी थाना क्षेत्र में देर रात रिश्तों को कलंकित करने देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक जीजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर साले पर जानलेवा हमला कर दिया.

Published: Dec 17, 2025, 11:57 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 11:57 PM IST

चित्तौड़गढ़ में जीजा ने साथियों संग साले पर किया जानलेवा हमला, फूंकी स्कॉर्पियो

Chittorgarh Crime: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राशमी थाना क्षेत्र में देर रात रिश्तों को कलंकित करने देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक जीजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर साले पर जानलेवा हमला कर दिया.

गांव लालपुरा और पहुंना के बीच स्थित एक होटल पर पहले से घात लगाए बैठे 15 से 20 हमलावरों ने डंडों, सरियों, लाठियों और तलवार से कमलेश जाट पर हमला बोला दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

वारदात के बाद आरोपियों ने स्कॉर्पियो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया. जान बचाने के लिए लादूलाल जंगल में छिप गया और परिजनों को सूचना दी. घायल को चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

खबर अभी अपडेट हो रही है…

