कपासन में सूरज माली हमले को लेकर 13 दिन का आंदोलन समाप्त, मांगों पर बनी सहमति

Suraj Mali Case: कपासन में तालाब भरने की मांग उठाने वाले युवक सूरज माली पर 15 सितंबर को हुए जानलेवा हमले के बाद शुरू हुआ 13 दिन का धरना रविवार रात समाप्त हो गया.
 

Published: Sep 29, 2025, 11:07 AM IST

कपासन में सूरज माली हमले को लेकर 13 दिन का आंदोलन समाप्त, मांगों पर बनी सहमति

Chittorgarh News : चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में सूरज माली पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ पिछले 13 दिनों से चल रहा आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया. रविवार शाम प्रशासन और सर्व समाज संघर्ष समिति के बीच हुई देर रात तक चली वार्ता के बाद सहमति बनी, जिसकी घोषणा एडीएम प्रभा गौतम और एएसपी सरिता सिंह ने की. इस दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी मौजूद रहे. आंदोलन खत्म होने से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है.

मानी गईं परिवार की प्रमुख मांगें
प्रशासन ने सूरज माली के परिवार की कई मांगें स्वीकार की हैं, जिनमें 25 लाख रुपये का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य के लिए संविदा नौकरी, सब्जी मंडी में दुकान आवंटन, सूरज के इलाज का पूरा खर्च और मामले की एसओजी (विशेष संचालन समूह) जांच शामिल है. ये निर्णय वार्ता के बाद लिए गए, जो पीड़ित परिवार और समाज के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं. हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष समिति और सर्व समाज के सहयोग की सराहना करते हुए आंदोलन को सफल बताया.

हमले की पृष्ठभूमि और आंदोलन
घटना की शुरुआत 15 सितंबर को हुई, जब भूपालखेड़ा निवासी सूरज माली पर नकाबपोश हमलावरों ने हमला किया था. इस घटना के बाद सूरज के परिजन और स्थानीय समाजजन पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठे थे, जिससे क्षेत्र में तनाव बना हुआ था. आंदोलन के दौरान प्रशासन पर दबाव बढ़ता गया और अंततः वार्ता से समाधान निकला. अब पुलिस मामले की एसओजी जांच शुरू करेगी, जिससे दोषियों पर कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है.

