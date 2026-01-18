Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सांवलिया सेठ के दरबार में फिर हुआ चमत्कार! पहले राउंड काउंटिंग में निकले 10.25 करोड़

 Rajasthan Famous Temple: मेवाड़ के सांवलिया सेठ मंदिर का भंडार खुलने पर पहले चरण में 10.25 करोड़ रुपये निकले हैं. अमावस्या मेले की भीड़ के कारण अब शेष राशि और स्वर्ण-रजत आभूषणों की गणना 19 जनवरी को की जाएगी.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Abhishek sharma
Published: Jan 18, 2026, 11:12 AM IST | Updated: Jan 18, 2026, 11:13 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में सर्दी का डबल अटैक! पहले हाड़ कंपाने वाली ठंड, अब इस दिन हो सकती है बारिश
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में सर्दी का डबल अटैक! पहले हाड़ कंपाने वाली ठंड, अब इस दिन हो सकती है बारिश

राजस्थान में कोल्ड वेव का कहर, अलवर में पारा पहुंचा 1.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
7 Photos
Rajasthan top cold city

राजस्थान में कोल्ड वेव का कहर, अलवर में पारा पहुंचा 1.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान में भीषण ठंड के बीच बारिश की एंट्री! IMD ने इन जिलों में जारी किया मेघगर्जन का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भीषण ठंड के बीच बारिश की एंट्री! IMD ने इन जिलों में जारी किया मेघगर्जन का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में एक बार फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के तीखे हो रहे तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

राजस्थान में एक बार फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के तीखे हो रहे तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट

सांवलिया सेठ के दरबार में फिर हुआ चमत्कार! पहले राउंड काउंटिंग में निकले 10.25 करोड़

Sanwariya Seth Donation: मेवाड़ के विश्व प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्रीसांवलिया जी मंदिर में एक बार फिर आस्था का सैलाब उमड़ा है. जहां अमावस्या के दो दिवसीय मासिक मेले के अवसर पर भगवान सांवलिया सेठ का भंडार खोला गया, जिसके पहले ही चरण की गणना ने सबको हैरान कर दिया है. बता दें कि शनिवार को चतुर्दशी के मौके पर हुई पहले चरण की गिनती में 10 करोड़ 25 लाख रुपये की नकद राशि प्राप्त हुई है.

प्रशासनिक निगरानी
धार्मिक परंपराओं के अनुसार राजभोग आरती के बाद मंदिर मंडल के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में भंडार खोला गया था. एडीएम एवं मंदिर मंडल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) प्रभा गौतम ने बताया कि नोटों की गिनती के पहले दौर में 10.25 करोड़ रुपये की धनराशि निकली हैं.

बता दें कि आज रविवार को अमावस्या का बड़ा मेला है और बैंक भी बंद हैं, इसलिए भीड़ प्रबंधन को देखते हुए आज काउंटिंग रोकी गई है.शेष बची दान राशि की गणना अब 19 जनवरी को दूसरे चरण में की जानी है.आखिरी दिन ऑनलाइन माध्यम से आए दान और भक्तों द्वारा अर्पित किए गए सोने-चांदी के आभूषणों का अलग से आकलन किया जाएगा.

भंडार खोलने की परंपरा
सांवलिया सेठ मंदिर में दानपात्र खोलने की एक नियत परंपरा है.यह सामान्यतः हर माह की चतुर्दशी को खोला जाता है, जिसके बाद अमावस्या का मेला शुरू होता है. विशेष त्योहारों जैसे होली पर इसे डेढ़ माह और दीपावली पर दो माह के अंतराल में खोला जाता है.

पर्यटन का बड़ा केंद्र
चित्तौड़गढ़ से उदयपुर राजमार्ग पर स्थित मंडफिया का यह मंदिर न केवल राजस्थान का बल्कि पूरे देश और विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अटूट विश्वास का केंद्र बना हुआ है. चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 41 किमी और उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से 65 किमी दूर स्थित यह मंदिर अपनी अद्भुत नक्काशी और सुंदरता के लिए मशहूर है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रशासनिक व्यवस्था
अमावस्या और रविवार होने के कारण आज मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा, दर्शन और छाया-पानी की उचित व्यवस्थाएं की हैं.

सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों द्वारा चढ़ाई गई यह बढ़ी राशि दर्शाती है कि लोगों की आस्था इस दरबार से बहुत गहरी है. जो व्यापारियों और किसानों के बीच व्यापारी पार्टनर के रूप में पूजे जाने वाले सांवलिया सेठ का भंडार हर बार नए रिकॉर्ड को तोड़ता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Chittorgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news