सांवलिया सेठ के दरबार में फिर हुआ चमत्कार! पहले राउंड काउंटिंग में निकले 10.25 करोड़

Sanwariya Seth Donation: मेवाड़ के विश्व प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्रीसांवलिया जी मंदिर में एक बार फिर आस्था का सैलाब उमड़ा है. जहां अमावस्या के दो दिवसीय मासिक मेले के अवसर पर भगवान सांवलिया सेठ का भंडार खोला गया, जिसके पहले ही चरण की गणना ने सबको हैरान कर दिया है. बता दें कि शनिवार को चतुर्दशी के मौके पर हुई पहले चरण की गिनती में 10 करोड़ 25 लाख रुपये की नकद राशि प्राप्त हुई है.

प्रशासनिक निगरानी

धार्मिक परंपराओं के अनुसार राजभोग आरती के बाद मंदिर मंडल के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में भंडार खोला गया था. एडीएम एवं मंदिर मंडल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) प्रभा गौतम ने बताया कि नोटों की गिनती के पहले दौर में 10.25 करोड़ रुपये की धनराशि निकली हैं.

बता दें कि आज रविवार को अमावस्या का बड़ा मेला है और बैंक भी बंद हैं, इसलिए भीड़ प्रबंधन को देखते हुए आज काउंटिंग रोकी गई है.शेष बची दान राशि की गणना अब 19 जनवरी को दूसरे चरण में की जानी है.आखिरी दिन ऑनलाइन माध्यम से आए दान और भक्तों द्वारा अर्पित किए गए सोने-चांदी के आभूषणों का अलग से आकलन किया जाएगा.

भंडार खोलने की परंपरा

सांवलिया सेठ मंदिर में दानपात्र खोलने की एक नियत परंपरा है.यह सामान्यतः हर माह की चतुर्दशी को खोला जाता है, जिसके बाद अमावस्या का मेला शुरू होता है. विशेष त्योहारों जैसे होली पर इसे डेढ़ माह और दीपावली पर दो माह के अंतराल में खोला जाता है.

पर्यटन का बड़ा केंद्र

चित्तौड़गढ़ से उदयपुर राजमार्ग पर स्थित मंडफिया का यह मंदिर न केवल राजस्थान का बल्कि पूरे देश और विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अटूट विश्वास का केंद्र बना हुआ है. चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 41 किमी और उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से 65 किमी दूर स्थित यह मंदिर अपनी अद्भुत नक्काशी और सुंदरता के लिए मशहूर है.

प्रशासनिक व्यवस्था

अमावस्या और रविवार होने के कारण आज मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा, दर्शन और छाया-पानी की उचित व्यवस्थाएं की हैं.

सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों द्वारा चढ़ाई गई यह बढ़ी राशि दर्शाती है कि लोगों की आस्था इस दरबार से बहुत गहरी है. जो व्यापारियों और किसानों के बीच व्यापारी पार्टनर के रूप में पूजे जाने वाले सांवलिया सेठ का भंडार हर बार नए रिकॉर्ड को तोड़ता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Chittorgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

