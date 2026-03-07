चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी मंदिर में चढ़ावे का रिकॉर्ड, तीन चरणों में 20 करोड़ से ज्यादा दान

Chittorgarh Sanwalia Ji Temple Donation: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मेवाड़ के आराध्य देव प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर में भंडार से निकली दानराशि की गिनती का तीसरा चरण पूर्ण हो गया है. मंदिर प्रशासन की मौजूदगी में की गई तीसरे चरण की गणना में 2 करोड़ 61 लाख 75 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई है.

इसके साथ ही अब तक तीन चरणों में कुल 20 करोड़ 52 लाख 55 हजार रुपए की दान राशि सामने आ चुकी है. इससे पहले दो चरणों में 17 करोड़ 90 लाख 80 हजार रुपए की गिनती हो चुकी थी. मंदिर प्रशासन के अनुसार शेष दान राशि की गणना आज चौथे चरण में की जाएगी. लगातार बढ़ती दान राशि को लेकर मंदिर परिसर में भक्तों में उत्साह का माहौल बना हुआ है.

चित्तौड़गढ़ जिले से मेवाड़ के आराध्य देव प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में नाथद्वारा की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और राजमाता निरुपमा कुमारी ने पहुंचकर प्रभु श्री सांवलिया सेठ के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया. इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की.

मंदिर के पुजारी द्वारा दोनों का उपरना ओढ़ाकर और प्रसाद भेंट कर सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया. दर्शन के दौरान मंदिर मंडल के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, सदस्य पवन तिवारी, किशन जी अहीर, रामलाल गुर्जर सहित कई गणमान्यजन मौजूद रहे. पूर्व मंदिर मंडल सदस्य भेरूलाल सोनी सहित अन्य श्रद्धालुओं ने भी इस दौरान प्रभु के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया.

