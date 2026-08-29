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अकोला नगर पालिका अध्यक्ष पद SC वर्ग के लिए आरक्षित, पहली बार होगा नगर पालिका का चुनाव

Rajasthan Nikay Chunav: चित्तौड़गढ़ के अकोला में नगर पालिका बनने के बाद पहली बार निकाय चुनाव होने जा रहे हैं. अकोला नगर पालिका में 20 वार्ड और 8,954 मतदाता हैं. नगर पालिका अध्यक्ष का पद SC वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Abhishek sharma
Published:Aug 29, 2026, 02:13 PM IST | Updated:Aug 29, 2026, 02:13 PM IST
अकोला नगर पालिका अध्यक्ष पद SC वर्ग के लिए आरक्षित, पहली बार होगा नगर पालिका का चुनाव
Image Credit: Akola Municipality Election

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला में पहली बार नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं. अकोला ग्राम पंचायत को 17 जुलाई 2023 को चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका घोषित करने की आधिकारिक मंजूरी मिली थी. नगर पालिका बनने के बाद अब पहली बार निकाय चुनाव होने जा रहे हैं. इस चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है.

पहली बार होने जा रहे निकाय चुनाव

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अकोला नगर पालिका बनने के बाद पहली बार यहां निकाय चुनाव होने जा रहे हैं. अकोला नगर पालिका क्षेत्र में कुल 20 वार्ड हैं, जहां 8 हजार 954 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वार्ड आरक्षण के तहत सामान्य वर्ग के लिए 10 वार्ड, अनुसूचित जाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 वार्ड आरक्षित किए गए हैं.

पहले दिन नहीं जमा कराया नामांकन पत्र

अध्यक्ष पद SC वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद संभावित दावेदारों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. वहीं नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. पहले दिन करीब 100 लोग आवेदन पत्र लेकर गए, लेकिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र जमा नहीं कराया. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त दोपहर 3 बजे तक है.

मतदान केंद्रों का प्रशासन ने किया निरीक्षण

चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज करते हुए अकोला क्षेत्र के 20 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने पेयजल, बिजली, शौचालय, साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था और दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया.

भीनमाल में नामांकन प्रक्रिया जारी

निकाय चुनाव 2026 के तहत भीनमाल नगर पालिका में पार्षद पद के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है. शहर के अलग-अलग वार्डों से दावेदार समर्थकों के साथ रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नामांकन प्रस्तुत कर रहे हैं. नामांकन पत्र लेने व आवेदन तैयार कराने के लिए सुबह से अभ्यर्थियों की कतार लगी रही. चुनाव को लेकर दावेदारों में उत्साह नजर आया. रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्र जमा किए जा रहे हैं. प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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