गूगल मैप की गलती से बड़ा हादसा, बनास नदी में बहा वाहन, तीन की मौत

Rajasthan Accident: चित्तौड़गढ़ जिले में राशमी थाना क्षेत्र में देर रात बड़ा हादसा हो गया. भीलवाड़ा से लौट रहे एक परिवार के 9 लोग गूगल मैप से रास्ता तलाशते हुए उपरेड़ा की पुलिया पर तेज बहाव होने से वाहन नदी में बह गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Abhishek sharma
Published: Aug 27, 2025, 23:04 IST | Updated: Aug 27, 2025, 23:04 IST

गूगल मैप की गलती से बड़ा हादसा, बनास नदी में बहा वाहन, तीन की मौत

Rajasthan Accident: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राशमी थाना क्षेत्र में देर रात बड़ा हादसा हो गया, जिस पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन और एसपी मनीष त्रिपाठी ने खुद मोर्चा संभाला. भीलवाड़ा से लौट रहे एक परिवार के 9 लोग गूगल मैप से रास्ता तलाशते हुए उपरेड़ा की बंद पुलिया पर पहुंच गए.

पुलिया पर तेज बहाव होने से वाहन नदी में बह गया. हादसे की खबर मिलते ही कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे. वहीं कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर भी घटनास्थल पर मौजूद रहे.

इस दौरान उपरेड़ा निवासी अब्दुल जब्बार ने बहादुरी दिखाते हुए पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो बच्चे शामिल हैं. अब तक तीन शव बरामद हो चुके हैं, जबकि एक लापता व्यक्ति की तलाश सिविल डिफेंस की टीमों द्वारा लगातार जारी है.

जालौर जिले के भीनमाल वणधर में अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को टक्कर मारी. सड़क किनारे पैदल चल रहे बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने करीब 100 मीटर तक घसीटा. घटना में वणधर निवासी वीराराम चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया. मृतक के भतीजे की दी रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. वहीं पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया. पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया. भीनमाल थाना क्षेत्र के वणधर गांव की घटना है.

