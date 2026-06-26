Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chittorgargh
  • /निंबाहेड़ा में आत्महत्या केस ने लिया नया मोड़, सुसाइड नोट ने बदली पूरी जांच, कब्र से शव निकलवाकर कराया गया पोस्टमार्टम

निंबाहेड़ा में आत्महत्या केस ने लिया नया मोड़, सुसाइड नोट ने बदली पूरी जांच, कब्र से शव निकलवाकर कराया गया पोस्टमार्टम

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा में युवती की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है. परिजनों को मोबाइल से व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग और कथित सुसाइड नोट मिला. युवक पर शादी का झांसा देकर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ. पुलिस ने शव कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAbhishek sharma
Published: Jun 26, 2026, 03:54 PM|Updated: Jun 26, 2026, 03:54 PM
निंबाहेड़ा में आत्महत्या केस ने लिया नया मोड़, सुसाइड नोट ने बदली पूरी जांच, कब्र से शव निकलवाकर कराया गया पोस्टमार्टम
Image Credit: निंबाहेड़ा आत्महत्या मामले की जानकारी देते पुलिस उपाधीक्षक शिव प्रकाश टेलरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा के नया बाजार क्षेत्र में 22 जून को हुई 22 वर्षीय युवती की आत्महत्या के मामले में बड़ा मोड़ सामने आया है. युवती के पिता की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने एक युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी की अनुमति से युवती का शव कब्र से निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है.

पहले दफनाया गया शव, फिर सामने आए नए सबूत
पुलिस के अनुसार 22 जून को युवती अपने घर की ऊपरी मंजिल पर फंदे से लटकी मिली थी. परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआती कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर उसे दफना दिया था. लेकिन दो दिन बाद जब परिवार ने युवती का मोबाइल फोन चालू किया तो कई ऐसे सबूत सामने आए, जिनसे पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मोबाइल में मिली चैट, वीडियो कॉल और सुसाइड नोट
परिजनों का आरोप है कि मोबाइल फोन में एक युवक के साथ व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग और बेड के गद्दे के नीचे एक कथित सुसाइड नोट मिला. उनका कहना है कि युवक ने शादी का भरोसा देकर युवती का लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक शोषण किया. जब युवती ने शादी की बात आगे बढ़ाई तो युवक ने अपने माता-पिता के तैयार नहीं होने का हवाला देकर शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद युवती गहरे मानसिक तनाव में आ गई और उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया. परिजनों ने मोबाइल, व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट और कथित सुसाइड नोट पुलिस को सौंप दिए हैं.

सुसाइड नोट में क्या लिखा था?

पुलिस को दिए गए कथित सुसाइड नोट में लिखा है-
"मैंने......से प्यार किया. उसने मुझे इस भरोसे में रखा कि वो मुझसे शादी करेगा. मेरे कई रिश्ते आए, उसने मुझे कहीं भी शादी के लिए हां नहीं करने दी. वह यही बोलता था कि वह मुझसे शादी करेगा. मेरी पुरी फैमिली में मुझे बताने के लिए कहा. उसके बाद आज जब उसके घर में बात की तो मुझे यह बोल दिया कि मेरे मां-बाप नहीं मान रहे हैं. मैं तुझे छोड़ रहा हूं."

क्या बोले निंबाहेड़ा के पुलिस उपाधीक्षक शिव प्रकाश टेलर?
निंबाहेड़ा के पुलिस उपाधीक्षक शिव प्रकाश टेलर ने बताया कि 25 जून को मृतका के पिता की शिकायत मिलने के बाद आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला दर्ज किया गया. उपखंड अधिकारी की अनुमति मिलने के बाद शव को कब्र से निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है. पुलिस ने मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को जब्त कर लिया है. अब चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:अलवर में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़का आक्रोश

ट्रेंडिंग न्यूज़

निर्जला एकादशी पर फिर ‘पानी-पानी’ हुआ जयपुर, करतारपुरा नाले के पास बिगड़े हालात

XPO घोटाले के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर धरना, बोले वापस दिलाओ हमारी मेहनत की कमाई

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

जैसलमेर में इंसानियत शर्मसार, महिला के पैरों में बेड़ियां डालकर रखा, DLSA ने कराया रेस्क्यू

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

दुकान के बाहर शराब पीने से रोका तो कर दी हत्या, जयपुर में दूल्हा समेत 4 गिरफ्तार

बुरखे में घूमीं तलवारें देख थम गईं निगाहें, अलम के जुलूस में रतलाम के अखाड़े ने दिखाया रोमांच, वीडियो वायरल

झुंझुनूं में AI ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! परिवार की महिलाओं की तस्वीरों से अश्लील फोटो बनाकर दी धमकी

औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम, जयपुर सर्राफा बाजार में आई भारी गिरावट, तुरंत चेक करें आज का रेट

Alwar: विधवा बहू पर जेठ ने चाकू से किए कई वार, 3 महीने पहले हुई थी पति की मौत

अलवर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, 25 हजार का इनामी आरोपी राहुल मीणा जयपुर से गिरफ्तार

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, राजस्थान में 76 नई नगर पालिकाओं का गठन, 684 नए पदों को मंजूरी

Who is IPS Madhav Upadhyay: कौन हैं IPS माधव उपाध्याय? जिन्हें जांच के बाद कर दिया APO

जयपुर सहित इन 25 जिलों में मौसम विभाग का 'येलो अलर्ट', तेज हवाओं के साथ होगी मूसलाधार बारिश

ट्रेन में नकली पापा बनकर बैठा था आदमी, 5 साल के बच्चे को ले जा रहा था पर RPF ने पकड़ लिया

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले 3 घंटे भारी, IMD ने जारी की 20 जिलों में आंधी-बारिश और वज्रपात की चेतावनी

जब इमरजेंसी में गिरफ्तारी से बचने के लिए मदन राठौड़ ने छिलवा दी थी हाथ की चमड़ी, ब्लैड से मिटाया था हाथ पर लिखा नाम

जयपुर में 26 जून को निकलेगा 300 ताजियों का जुलूस, 150 साल पुराना सोना-चांदी का ताजिया बनेगा आकर्षण का केंद्र

राजस्थान में मानसून की दस्तक, SDRF की 70 टीमें अलर्ट मोड पर, जानिए आपके जिले में कितनी टीमें तैनात ?

जिसे छोड़ गए मां-बाप! उसे अपनाने के लिए लगी लोगों की कतार, झुंझुनूं में नवजात को गोद लेने पहुंच रहे लोग

Rajasthan: शादी सीजन से पहले बड़ी राहत, अब जितने चाहें उतने मिलेंगे सिलेंडर

कोटा का मनीष बना, मोइन खान ? बजरंग दल का दावा, किया हिंदू देवी-देवताओं का अपमान

राजस्थान में गेंद की तरह उछला सोना-चांदी का भाव, महंगाई के बाद फिर इस रेट पर बिकेगा गोल्ड सिल्वर

राजस्थान में बारिश-आंधी ने मचाई हलचल! चूरू-जयपुर-सीकर समेत 19 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

32 साल का इंतजार खत्म! शेखावाटी तक पहुंचेगा यमुना का पानी, PM करेंगे बड़ा ऐलान

कोटा में भी उठी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, कांग्रेस के छात्रों की गूंज, बोले- NTA बन गई 'नेशनल ट्रॉमा एजेंसी'

आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

जैसलमेर में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत

CM भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 25 हजार, फ्री रोडवेज यात्रा भी मिलेगी

जोधपुर में जोजरी के दूषित पानी से बदल रही मिट्टी, बालोतरा के किसान परेशान

जयपुर के मुहाना में मिला बच्चे का शव, सिर धड़ से था अलग

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में अगले कुछ घंटों में बदल जाएगा मौसम! 24 जिलों में गरज-चमक, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

Jaipur Traffic Alert: आज और कल भूलकर भी न लें इन रास्तों का रुख, जाम में फंस सकते हैं कई घंटे!

विदा होते जून में मानसून पकड़ेगा रफ्तार…राजस्थान के इन जिलों में अंधड़-बिजली के साथ बारिश की चेतावनी, जानें अगले 2 हफ्ते का हाल

ट्रैक्टर से कुचलकर की थी हत्या, 3 साल बाद आया बड़ा फैसला, 4 आरोपियों को उम्रकैद

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-तूफान के साथ बारिश करेगी अटैक, बीकानेर, चूरू, नागौर समेत इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

TAGS:
Rajasthan Crime
Chittorgarh News
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
निंबाहेड़ा में आत्महत्या केस ने लिया नया मोड़, सुसाइड नोट ने बदली पूरी जांच, कब्र से शव निकलवाकर कराया गया पोस्टमार्टम
Rajasthan Crime
2
rajasthan politics
3
Jodhpur News
4
jaipur news
5
jaipur news