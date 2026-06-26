/निंबाहेड़ा में आत्महत्या केस ने लिया नया मोड़, सुसाइड नोट ने बदली पूरी जांच, कब्र से शव निकलवाकर कराया गया पोस्टमार्टम

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा के नया बाजार क्षेत्र में 22 जून को हुई 22 वर्षीय युवती की आत्महत्या के मामले में बड़ा मोड़ सामने आया है. युवती के पिता की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने एक युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी की अनुमति से युवती का शव कब्र से निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है.

पहले दफनाया गया शव, फिर सामने आए नए सबूत

पुलिस के अनुसार 22 जून को युवती अपने घर की ऊपरी मंजिल पर फंदे से लटकी मिली थी. परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआती कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर उसे दफना दिया था. लेकिन दो दिन बाद जब परिवार ने युवती का मोबाइल फोन चालू किया तो कई ऐसे सबूत सामने आए, जिनसे पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया.

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मोबाइल में मिली चैट, वीडियो कॉल और सुसाइड नोट

परिजनों का आरोप है कि मोबाइल फोन में एक युवक के साथ व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग और बेड के गद्दे के नीचे एक कथित सुसाइड नोट मिला. उनका कहना है कि युवक ने शादी का भरोसा देकर युवती का लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक शोषण किया. जब युवती ने शादी की बात आगे बढ़ाई तो युवक ने अपने माता-पिता के तैयार नहीं होने का हवाला देकर शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद युवती गहरे मानसिक तनाव में आ गई और उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया. परिजनों ने मोबाइल, व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट और कथित सुसाइड नोट पुलिस को सौंप दिए हैं.

सुसाइड नोट में क्या लिखा था?

पुलिस को दिए गए कथित सुसाइड नोट में लिखा है-

"मैंने......से प्यार किया. उसने मुझे इस भरोसे में रखा कि वो मुझसे शादी करेगा. मेरे कई रिश्ते आए, उसने मुझे कहीं भी शादी के लिए हां नहीं करने दी. वह यही बोलता था कि वह मुझसे शादी करेगा. मेरी पुरी फैमिली में मुझे बताने के लिए कहा. उसके बाद आज जब उसके घर में बात की तो मुझे यह बोल दिया कि मेरे मां-बाप नहीं मान रहे हैं. मैं तुझे छोड़ रहा हूं."

क्या बोले निंबाहेड़ा के पुलिस उपाधीक्षक शिव प्रकाश टेलर?

निंबाहेड़ा के पुलिस उपाधीक्षक शिव प्रकाश टेलर ने बताया कि 25 जून को मृतका के पिता की शिकायत मिलने के बाद आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला दर्ज किया गया. उपखंड अधिकारी की अनुमति मिलने के बाद शव को कब्र से निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है. पुलिस ने मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को जब्त कर लिया है. अब चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.