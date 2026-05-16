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Rajasthan: आली शनिधाम में श्रद्धा का सैलाब, दानपात्र से निकले ₹18.45 लाख से ज्यादा की भेंट राशि, सिक्कों की गिनती जारी

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध आली शनिधाम में दानपात्र खोलने पर अब तक 18 लाख 45 हजार रुपये से अधिक की भेंट राशि निकली है. मंदिर कमेटी की मौजूदगी में हुई इस गणना में अभी सिक्कों की गिनती बाकी है. मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है.

Edited byArti PatelReported byAbhishek sharma
Published: May 16, 2026, 11:37 AM|Updated: May 16, 2026, 11:47 AM
Rajasthan: आली शनिधाम में श्रद्धा का सैलाब, दानपात्र से निकले ₹18.45 लाख से ज्यादा की भेंट राशि, सिक्कों की गिनती जारी
Image Credit: Rajasthan News

Shani Dham Aali: राजस्थान के विख्यात और मेवाड़ के प्रमुख आस्था केंद्र श्री शनि महाराज आली शनिधाम में श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का एक और बड़ा नजारा देखने को मिला है. मंदिर मंडल द्वारा कड़े सुरक्षा पहरे और पूरी पारदर्शिता के साथ दानपात्रों (भंडार) को खोला गया, जिसमें से अब तक 18 लाख 45 हजार 318 रुपये की भारी-भरकम भेंट राशि प्राप्त हो चुकी है.

विधि-विधान और पूजा-अर्चना के साथ खुले दानपात्र
कपासन उपखंड क्षेत्र में स्थित इस प्रसिद्ध धाम में भेंट राशि की गणना की प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित ढंग से शुरू की गई. मुख्य मंदिर, नवग्रह मंदिर और परिसर में स्थित तीनों पवित्र कुंडों पर स्थापित श्रद्धा पात्रों (दानपात्रों) को कमेटी सदस्यों और आम श्रद्धालुओं की मौजूदगी में खोला गया.

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भंडार खोलने से पहले विशेष पूजा-अर्चना की गई और पूरी गिनती की वीडियोग्राफी व निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत संपन्न कराया गया.

सिक्कों की गिनती अभी बाकी, बढ़ेगा आंकड़ा
मंदिर कमेटी के अनुसार, अभी तक केवल नोटों की गिनती पूरी हो पाई है जिससे ₹18,45,318 का कलेक्शन सामने आया है. दानपात्रों से बड़ी मात्रा में निकले सिक्कों का ढेर अभी अलग रखा गया है, जिनकी गिनती का कार्य शेष है. सिक्कों की गणना पूरी होने के बाद यह कुल राशि और अधिक बढ़ जाएगी.

दूर-दूर से उमड़ते हैं श्रद्धालु
शनिदेव के इस चमत्कारी विग्रह के दर्शन के लिए न केवल चित्तौड़गढ़ और मेवाड़, बल्कि देश के कोने-कोने से श्रद्धालु मन्नतें लेकर आली शनिधाम पहुंचते हैं. शनिवार होने के कारण आज भी मंदिर परिसर में अलसुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं और पूरा माहौल 'जय शनिदेव' के जयकारों से गुंजायमान रहा.

मौके पर मौजूद रहे ये पदाधिकारी
इस महा-गणना के दौरान मंदिर प्रबंधन से जुड़े प्रमुख चेहरे मुस्तैद रहे, जिनमें कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह, सचिव कालू सिंह, सदस्य गोपाल शर्मा सहित कई अन्य पदाधिकारी, मंदिर के सेवादार, बैंक कार्मिक और प्रबुद्ध श्रद्धालु उपस्थित रहे.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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