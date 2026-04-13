Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ में अफीम तौल जोरों पर, गम और CPS पद्धति से हो रही ‘काले सोने’ की परख

Chittorgarh Afeem CPS System News: चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों 'काले सोने' यानी अफीम की फसल के तौल का काम पूरे शबाब पर है. नारकोटिक्स विभाग के केंद्रों पर सुबह की पहली किरण के साथ ही किसानों का जमावड़ा शुरू हो जाता है. महीनों की कड़ी मेहनत के बाद काश्तकार अपनी फसल लेकर केंद्रों पर पहुँच रहे हैं, जहाँ पारंपरिक गम पद्धति और आधुनिक सीपीएस (CPS) पद्धति के जरिए तौल की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है.

गम पद्धति, परंपरा और पारदर्शिता का मेल

तौल केंद्रों पर पारंपरिक 'गम पद्धति' के तहत पूरी सतर्कता बरती जा रही है. बता दें कि किसान अपनी अफीम को बर्तनों में भरकर लाते हैं. अधिकारियों की मौजूदगी में अफीम को बड़े कंटेनरों में डाला जाता है और डिजिटल मशीनों पर सटीक तौल किया जाता है.तौल के तुरंत बाद कंटेनरों को मौके पर ही सील कर दिया जाता है. विभाग की कड़ी निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्यांकन और दाम मिले.

सीपीएस पद्धति

सीपीएस (Consting of Poppy Straw) पद्धति ने तौल व्यवस्था को अधिक सुगम और व्यवस्थित बना दिया है. बता दें कि इस पद्धति में किसान बिना चीरा लगाए सीधे डोडे लेकर केंद्र पहुंचते हैं. अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि डोडों के साथ कोई छेड़छाड़ या कटिंग न हुई हो. तौल के बाद आधुनिक मशीनों की मदद से डोडों को कंप्रेस कर कट्टों में पैक किया जाता है. सीलबंद कट्टों को सुरक्षित भंडारण के लिए भेजा जाता है, जिससे नमी या नुकसान का डर नहीं रहता.

भीषण गर्मी के बीच प्रशासन के इंतजाम

तौल केंद्रों पर किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. बता दें कि अपनी बारी समय पर आए, इसके लिए कई किसान रात में ही केंद्रों के बाहर डेरा डाल लेते हैं. बढ़ती गर्मी को देखते हुए विभाग ने केंद्रों पर टेंट, ठंडे पानी और बैठने की समुचित व्यवस्था की है, ताकि काश्तकारों को परेशानियों का सामना न करना पड़े.

पूरी प्रक्रिया

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