/Haldighati Vijayotsav: 450 साल बाद भी गूंज रही हल्दीघाटी की हुंकार, मेवाड़ के गौरव को विश्वस्तरीय तीर्थ बनाने की योजना

Chittorgarh Haldighati Vijayotsav: चित्तौड़गढ़ में हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष पूरे होने पर आयोजित 'विजयोत्सव' में मंचीय प्रस्तुतियों से इतिहास जीवंत हो उठा. प्रन्यास द्वारा युवाओं को संस्कृति से जोड़ने के लिए विजेताओं को सम्मानित किया गया और चित्तौड़गढ़ को महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा व आधुनिक स्मारकों के साथ विश्वस्तरीय 'गौरव तीर्थ' के रूप में विकसित करने की भव्य योजना सामने रखी गई.

राजस्थान की ऐतिहासिक और त्याग-बलिदान की गवाह रही चित्तौड़गढ़ की धरती पर एक बार फिर इतिहास जीवंत हो उठा. हल्दीघाटी युद्ध के गौरवशाली 450 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित 'हल्दीघाटी विजयोत्सव' में हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की और मेवाड़ के शौर्य, अनूठे त्याग तथा स्वाभिमान को नमन किया. इस भव्य कार्यक्रम में इतिहास की गाथाएं केवल शब्दों में सुनाई नहीं गईं, बल्कि अद्वितीय मंचीय प्रस्तुतियों और जीवंत ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से उपस्थित जनमेदिनी को महसूस कराई गईं. कार्यक्रम में युवाओं और विद्यार्थियों की भारी मौजूदगी ने यह साफ संकेत दिया कि मेवाड़ का गौरवशाली अतीत आज भी हमारी नई पीढ़ी के रगों में देशभक्ति बनकर दौड़ रहा है.

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तलवारों की टकराहट नहीं, स्वाभिमान की लड़ाई था हल्दीघाटी युद्ध

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और विख्यात इतिहास वक्ता राजवीर चलकोई ने महाराणा प्रताप, उनके निष्ठावान अश्व चेतक, अद्वितीय बलिदानी झाला मान और मेवाड़ के वीर योद्धाओं के अदम्य शौर्य को याद किया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा- भारत की भूमि पर अनेक युद्ध लड़े गए, लेकिन हल्दीघाटी का युद्ध सदियों बाद आज भी जन-जन की स्मृतियों में पूरी तरह जीवित है. यह युद्ध केवल दो सेनाओं या तलवारों की महज एक टकराहट नहीं था, बल्कि यह अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्र की संप्रभुता, स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के अटूट संकल्प का प्रतीक था. यही वजह है कि आज भी देश के कोने-कोने में महाराणा प्रताप और चेतक का नाम पूरे आदर व सम्मान के साथ लिया जाता है.

इतिहास से तय होगी भविष्य की दिशा

विजयोत्सव के दौरान मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास पर आधारित एक विशेष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके विजेताओं को मंच पर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम संयोजक श्रवण सिंह राव और चित्तौड़गढ़ गौरव तीर्थ प्रन्यास के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतियोगिता में हजारों विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी ने यह साबित कर दिया है कि आज का युवा वर्ग अपनी गौरवशाली जड़ों को जानने के लिए बेहद उत्सुक है. वक्ताओं ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि वर्तमान समय में युवाओं को अपनी संस्कृति और इतिहास से जोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इतिहास केवल अतीत की कोई सूखी कहानी नहीं होता, बल्कि वह आने वाले भविष्य की दिशा और दशा भी तय करता है.

चित्तौड़गढ़ बनेगा विश्वस्तरीय 'गौरव तीर्थ

चित्तौड़गढ़ गौरव तीर्थ प्रन्यास के फाउंडर ट्रस्टी पुष्कर नारायणिया ने इस मौके पर चित्तौड़गढ़ को एक विश्वस्तरीय 'गौरव तीर्थ' के रूप में विकसित करने की अपनी भव्य और महत्वाकांक्षी परिकल्पना को जनता के सामने रखा. पुष्कर नारायणिया ने कहा कि मेवाड़ का महान इतिहास केवल पुस्तकालयों और इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे आधुनिक और डिजिटल माध्यमों के जरिए पूरी दुनिया के सामने शान से प्रस्तुत किया जाना चाहिए. इसी पावन उद्देश्य के साथ इस परियोजना के तहत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की एक विशाल एवं भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी. साथ ही, मेवाड़ के इतिहास को जीवंत दर्शाने वाले स्मारक और महान बलिदानियों की शौर्यगाथाओं को समर्पित एक भव्य प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, ताकि देश-विदेश से यहां आने वाला हर पर्यटक मेवाड़ के इस गौरव और राष्ट्रभक्ति की दिव्य भावना से सीधे जुड़ सके.