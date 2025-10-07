झूठे नाम से महिला के साथ दुष्कर्म, POCSO एक्ट में गिरफ्तार हुआ मंदसौर का शातिर अपराधी

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ सदर थाना पुलिस ने एक महिला के साथ दुष्कर्म और उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

खुद को 'संजय कुमावत' बताकर दिया झांसा

गिरफ्तार आरोपी की पहचान सद्दाम मंसूरी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का निवासी है. शातिर सद्दाम मंसूरी ने अपराध को अंजाम देने के लिए महिला को 'संजय कुमावत' के झूठे नाम से बहलाया-फुसलाया.

गुजरात से महिला और बच्चियां सुरक्षित मिलीं

पुलिस और साइबर सेल की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला और उसकी दोनों पुत्रियों को मोरवी, गुजरात से सुरक्षित ढूंढ निकाला. महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया गया.

सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा.

चित्तौड़गढ़ में 'ऑपरेशन जागृति चरण-4' के तहत बाल संरक्षण जागरूकता रैली

राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान 'ऑपरेशन जागृति चरण-4' के तहत आज चित्तौड़गढ़ में बाल संरक्षण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य समाज में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था.

एसपी ने दिखाई हरी झंडी

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान उन्होंने बाल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में समाज की सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया. रैली में एएसपी मुकेश सांखला, यूनिसेफ की बाल संरक्षण सलाहकार सिंधु बिनुजीत, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उत्साहपूर्वक शामिल हुए.

पोक्सो अधिनियम और आत्मरक्षा पर प्रशिक्षण

जागरूकता अभियान के तहत सेंट्रल एकेडमी स्कूल में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को--

पोक्सो अधिनियम (POCSO Act) के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. उन्हें यौन शोषण से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया गया. बच्चों ने पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया. उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया.

यह पहल बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने और उन्हें किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

