कपासन में ED का ताबड़तोड़ एक्शन! ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट का किंगपिन बालमुकुंद ईनाणी गिरफ्तार

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ के कपासन में ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग–सट्टेबाजी रैकेट के मास्टरमाइंड व हिस्ट्रीशीटर बालमुकुंद ईनाणी के घर, होटल और नेटवर्क पर ताबड़तोड़ छापे मारे. जोगणिया ऐप के जरिए करोड़ों की अवैध कमाई, फर्जी खाते और दुबई ट्रांजेक्शन की जांच तेज, गिरफ्तारी की आशंका बढ़ी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Abhishek sharma
Published: Dec 02, 2025, 09:03 PM IST | Updated: Dec 02, 2025, 09:03 PM IST

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की बड़ी और निर्णायक कार्रवाई जारी है. ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के जरिए करोड़ों की काली कमाई करने वाले और लंबे समय से फरार चल रहे पूर्व पार्षद और हिस्ट्रीशीटर बालमुकुंद ईनाणी के घर, होटल और उसके पूरे नेटवर्क पर ईडी की टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं. जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय से आई कई टुकड़ियाँ सुबह सात बजे कपासन पहुंची और करीब दस से अधिक ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की.

कार्रवाई की संवेदनशीलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि CRPF के जवानों को मौके पर तैनात किया गया है. ईनाणी पर आरोप है कि उसने ‘जोगणिया एप’ की आड़ में एक बड़े ऑनलाइन गेमिंग–बेटिंग रैकेट को संचालित किया, जिसमें युवाओं को सट्टे में फंसाकर मोटी रकम ऐंठी जाती थी. कई लोगों के नाम पर फर्जी खाते, किसानों और मजदूरों के खातों का दुरुपयोग, करोड़ों की रकम का दुबई तक ट्रांसफर, धमकी देकर अवैध वसूली—ऐसे कई संगीन आरोप उसके खिलाफ दर्ज हैं. सूत्रों के मुताबिक ईडी अब न सिर्फ उसके नेटवर्क की जांच कर रही है, बल्कि उसकी महिला साथी कामाक्षी चौबीसा समेत पूरे गैंग को PMLA कानून के तहत घेर रही है.

आज सुबह कपासन में ईडी की टीमों ने समन्वित कार्रवाई शुरू की. सबसे पहले कार्रवाई राजमार्ग स्थित बालमुकुंद ईनाणी की होटल से शुरू हुई, जहां CRPF ने पूरा क्षेत्र घेर लिया. यह होटल ईनाणी की अवैध कमाई और आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण ठिकाना माना जाता था.

इसके बाद टीमें सोमानी मोहल्ला स्थित उसके आवास, भाइयों के घरों और उससे जुड़े अन्य ठिकानों पर पहुंचीं. घरों के कमरों, लॉकरों, मोबाइल और कंप्यूटर सहित पूरे डिजिटल डेटा को खंगाला जा रहा है. शुरुआती जानकारी के अनुसार ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, लेन-देन से जुड़े कागज़ात और डिजिटल रिकॉर्ड मिले हैं. सूत्रों के अनुसार यह छापेमारी केवल कपासन तक सीमित नहीं है. जिले के करीब दस स्थानों पर ईडी की टीम एक साथ कार्रवाई कर रही है.

9 जून 2025 को चित्तौड़गढ़ पुलिस ने कपासन में ऑनलाइन सट्टा रैकेट का पर्दाफाश किया था. इस कार्रवाई में विकास राव, सौरभ आचार्य और करण नाम के तीन आरोपी गिरफ्तार हुए थे. पुलिस ने 11 एंड्रॉयड मोबाइल, स्कैनर मशीन, कार्ड स्वाइप मशीन, पासबुक और ATM कार्ड बरामद किए थे. पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि यह पूरा रैकेट बालमुकुंद ईनाणी चलाता है. वही “मास्टर आईडी” देता था, वही रकम देता और वही ट्रेनिंग करवाता था. ग्राहकों को लालच देकर उनके नाम पर फर्जी खाते खुलवाए जाते थे और उन्हीं खातों से करोड़ों का लेनदेन होता था. इस खुलासे ने ईनाणी को जिले में "ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट का मास्टरमाइंड" बना दिया. पुलिस की कार्रवाई के बाद भी वह फरार हो गया और तब से ग्राउंड से गायब था.

18 सितंबर 2024 को ईनाणी को अहमदाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था. उस पर कपासन निवासी अभिषेक प्रजापत से 15–20 लाख की अवैध मांग और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था. पुलिस जांच में सामने आया था कि ईनाणी धमकी और दबाव के जरिए वसूली करता था और सट्टा कारोबार से जुड़ी राशि को वसूलने के लिए लोगों पर मानसिक दबाव डालता था. उसके दुबई कनेक्शन की जानकारी भी इसी जांच में सामने आई. फर्जी खातों और डिजिटल ट्रांजेक्शंस के जरिए करोड़ों रुपये दुबई भेजे गए. ईडी अब इन लेनदेन की पूरी जांच कर रही है और कोर्ट से उसकी संपत्ति अटैच करने की तैयारी है. ईनाणी के दुबई में दो सक्रिय बैंक अकाउंट होने के भी इनपुट ईडी को मिले हैं.

बालमुकुंद ईनाणी के खिलाफ 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. कपासन नगर पालिका का पार्षद रहने के बाद उसने अपराध जगत में गहरी पैठ बना ली और पूरे जिले में एक हिस्ट्रीशीटर व सट्टा नेटवर्क संचालक के रूप में जाना जाने लगा. ईडी की आज की कार्रवाई को प्रदेश में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. टीम द्वारा जब्त दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच तेज की जा रही है और आने वाले समय में कई बड़े नाम और गिरफ्तारियां सामने आने की संभावना है. इसके साथ ही उसकी महिला साथी कामाक्षी चौबीसा और अन्य सहयोगियों पर भी ईडी की पैनी नजर है.

कपासन में चल रही ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने जिले में फैले ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट की जड़ें हिला दी हैं. जोगणिया ऐप के जरिए करोड़ों की अवैध कमाई, फर्जी खातों के जरिए दुबई ट्रांजेक्शन और युवाओं को सट्टे के जाल में फँसाने वाला यह नेटवर्क अब पूरी तरह पकड़ में आता दिख रहा है. आने वाले घंटों में ईडी कई और खुलासे कर सकती है और संभव है कि बालमुकुंद ईनाणी की गिरफ्तारी भी होती दिखाई दे. फिलहाल पूरी नज़र ईडी की अगली कार्रवाई पर है.

