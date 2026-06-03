/चित्तौड़गढ़ के किसानों की मौज! अब दिन में ही मिलेगी बिजली, रात को जागने की टेंशन खत्म

Jaipur News: राजस्थान में किसानों को राहत देने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष 2027 तक दिन में ही बिजली उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निर्देशन में राज्य के सभी विद्युत वितरण निगम चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं.

इसी क्रम में अब प्रदेश के चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों के किसानों को भी दिन में दो ब्लॉक में बिजली आपूर्ति से जोड़ दिया गया है. इससे किसानों को सिंचाई के लिए रात में जागने की परेशानी से काफी हद तक राहत मिलने लगी है और वे दिन के समय ही अपने खेतों में काम कर पा रहे हैं.

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चित्तौड़गढ़ जिला प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि उपभोक्ताओं वाला जिला माना जाता है. अजमेर विद्युत वितरण निगम के इस सर्किल में कुल 1.01 लाख कृषि उपभोक्ता हैं. वहीं जयपुर डिस्कॉम के टोंक सर्किल में 34,748 कृषि उपभोक्ता शामिल हैं. इन दोनों जिलों में दिन में दो ब्लॉक में बिजली सप्लाई शुरू होने से किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है. इससे पहले अप्रैल महीने में जयपुर विद्युत वितरण निगम के दौसा और करौली जिलों को भी इसी व्यवस्था के तहत जोड़ा गया था. अब इस पहल के तहत प्रदेश के कुल 26 जिलों में किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. धीरे-धीरे यह व्यवस्था और जिलों तक पहुंचाई जा रही है.

ऊर्जा सचिव और डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगम के साथ-साथ प्रसारण निगम द्वारा भी दो ब्लॉक बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है. जिन जिलों में अभी यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है, वहां विद्युत तंत्र को मजबूत किया जा रहा है. इसके लिए ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाने, नई लाइनों के विस्तार और नए सब स्टेशनों की स्थापना जैसे कार्य तेजी से किए जा रहे हैं. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में किसानों को दिन में ही बिजली उपलब्ध कराई जा सके.

दिन में बिजली मिलने से किसानों को सबसे बड़ा फायदा यह हो रहा है कि उन्हें अब सर्दी या बरसात के मौसम में रात के समय खेतों में नहीं जाना पड़ता. इससे न केवल उनकी सुरक्षा बढ़ी है, बल्कि वे अपने परिवार के साथ भी अधिक समय बिता पा रहे हैं. सरकार का मानना है कि यह कदम ग्रामीण जीवन और कृषि व्यवस्था दोनों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.