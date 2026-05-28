/वायरल ऑडियो के बाद बड़ा एक्शन! सहकारिता मंत्री गौतम दक के खिलाफ FIR दर्ज

Gautam Dak FIR: राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम दक से जुड़ा विवाद अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है. डूंगला थाने में पुलिसकर्मियों के साथ कथित गाली-गलौच, धमकी और अभद्र व्यवहार के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद जिलेभर में इस मामले की चर्चा तेज हो गई है. गुरुवार को दिनभर सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल होता रहा, जिसके बाद मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया. हालांकि मंत्री गौतम दक ने वायरल ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज को अपनी मानने से इनकार किया है.

डूंगला थाना प्रभारी शैतान सिंह की ओर से दर्ज रिपोर्ट के अनुसार पूरा मामला एक पुराने प्रकरण की जांच के दौरान शुरू हुआ. पुलिस प्रकरण संख्या 18/2026 की जांच कर रही थी. इसी सिलसिले में 25 मई को ईडरा निवासी धनराज खारोल को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि पूछताछ के दौरान पुलिस ने धनराज से उसके बेटे मनोज खारोल और अन्य लोगों को भी जांच में शामिल करने के लिए कहा, लेकिन उसने इससे इनकार कर दिया. आरोप है कि धनराज ने खुद को राजनीतिक पहुंच वाला बताते हुए मंत्री गौतम दक से बात कराने की बात कही.

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एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि इसके बाद पूर्व सरपंच चंद्रशेखर शर्मा ने भी पुलिसकर्मियों को फोन कर मंत्री का नाम लेते हुए दबाव बनाने की कोशिश की. रिपोर्ट के मुताबिक उसी दिन दोपहर में मंत्री गौतम दक ने थाना प्रभारी को फोन कर थाने के बाहर बुलाया. जब थाना प्रभारी बाहर पहुंचे तो मंत्री ने कांस्टेबल लक्ष्मीनारायण और विष्णु कुमार को भी बुलाने के लिए कहा. आरोप है कि जैसे ही दोनों पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, मंत्री ने बिना उनकी बात सुने गाली-गलौच शुरू कर दी.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मंत्री ने सार्वजनिक रूप से पुलिसकर्मियों को अपमानित किया, डराने-धमकाने की कोशिश की और ट्रांसफर कराने तक की धमकी दी. एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि मंत्री ने हाथ उठाकर मारपीट का प्रयास किया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई. इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिसकर्मियों में मानसिक तनाव का माहौल बन गया.

मामले ने उस समय और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब कथित बातचीत का करीब तीन मिनट का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वायरल रिकॉर्डिंग में कथित रूप से मंत्री पुलिसकर्मियों पर पैसे मांगने के आरोप लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं. रिकॉर्डिंग में कई बार अभद्र भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल भी सुनाई देता है. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस भाषा को लेकर नाराजगी जताई, खासकर महिलाओं को लेकर बोले गए कथित अपशब्दों पर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई. जिले के कई सोशल मीडिया ग्रुप्स में पूरे दिन इस मुद्दे पर बहस चलती रही.

विवाद बढ़ने के बाद मंत्री गौतम दक ने सफाई देते हुए कहा कि वायरल ऑडियो में सुनाई देने वाली आवाज उनकी नहीं लगती. दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. पुलिस अधिकारियों ने इस मामले पर ज्यादा खुलकर बोलने से बचाव किया. थाना प्रभारी शैतान सिंह ने कहा कि मंत्री किसी बात को लेकर नाराज थे, जबकि कांस्टेबल विष्णु कुमार ने कहा कि शायद मंत्री को गलत जानकारी दी गई थी. पुलिस ने मंत्री के खिलाफ बीएनएस की धारा 132, 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है.