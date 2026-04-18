/जहां नहाते ही मिलता है मोक्ष! परशुराम जयंती पर मेवाड़ का हरिद्वार बना श्रद्धालुओं का केंद्र

Chittorgarh News: परशुराम जयंती के पावन अवसर पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का मातृकुंडिया धाम एक बार फिर आस्था का केंद्र बन गया है. राशमी तहसील के हरनाथपुरा पंचायत में स्थित यह धार्मिक स्थल “मेवाड़ का हरिद्वार” कहलाता है. बनास नदी के शांत किनारे बसे इस तीर्थ पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पवित्र कुंड में स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यही वह स्थान है जहां भगवान परशुराम ने अपनी माता के वध के पाप से मुक्ति पाई थी. पौराणिक कथा के अनुसार, उन्होंने यहां भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी. शिव के आदेश पर उन्होंने मातृकुंडिया के पवित्र जल में स्नान किया, जिससे उन्हें अपने पापों से छुटकारा मिला. तभी से यह स्थान विशेष धार्मिक महत्व रखता है. माना जाता है कि इस पवित्र कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के जन्म-जन्मांतर के पाप भी धुल जाते हैं. यही वजह है कि मेवाड़ सहित आसपास के क्षेत्रों के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन भी यहीं करते हैं. जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते, उनके लिए मातृकुंडिया ही सबसे बड़ा आस्था स्थल बन जाता है.

मातृकुंडिया केवल एक कुंड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विशाल धार्मिक परिसर है. यहां करीब 25 छोटे-बड़े मंदिर मौजूद हैं, जिनमें मंगलेश्वर महादेव मंदिर प्रमुख है. इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा कराया गया था. इसके अलावा परशुराम घाट सहित कई घाट बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालु सुविधाजनक तरीके से स्नान कर सकते हैं. परशुराम जयंती के मौके पर यहां विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं. सुबह से ही पूजा-अर्चना, हवन और स्नान का क्रम जारी है. दूर-दूर से आए श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से इन अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं. परिसर में सजे रंग-बिरंगे बाजार, चूड़ियों और पूजा सामग्री की दुकानों ने माहौल को मेले जैसा बना दिया है.

बता दें कि मातृकुंडिया आस्था, इतिहास और आध्यात्म का अद्भुत संगम है. हर साल परशुराम जयंती पर यहां उमड़ने वाली भीड़ इस बात का प्रमाण है कि लोगों का विश्वास आज भी इस धाम से गहराई से जुड़ा हुआ है. यह स्थल श्रद्धालुओं को यही संदेश देता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फल देती है.