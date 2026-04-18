Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Chittorgargh
  • /जहां नहाते ही मिलता है मोक्ष! परशुराम जयंती पर मेवाड़ का हरिद्वार बना श्रद्धालुओं का केंद्र

जहां नहाते ही मिलता है मोक्ष! परशुराम जयंती पर मेवाड़ का हरिद्वार बना श्रद्धालुओं का केंद्र

Rajasthan News: परशुराम जयंती पर चित्तौड़गढ़ का मातृकुंडिया धाम आस्था का केंद्र बना. मान्यता है कि यहां स्नान से पापों से मुक्ति मिलती है. बनास नदी किनारे स्थित इस स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन पूरे श्रद्धा भाव से संपन्न हुए.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAbhishek sharma
Published: Apr 18, 2026, 08:32 PM|Updated: Apr 18, 2026, 08:32 PM
जहां नहाते ही मिलता है मोक्ष! परशुराम जयंती पर मेवाड़ का हरिद्वार बना श्रद्धालुओं का केंद्र
Image Credit:

Chittorgarh News: परशुराम जयंती के पावन अवसर पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का मातृकुंडिया धाम एक बार फिर आस्था का केंद्र बन गया है. राशमी तहसील के हरनाथपुरा पंचायत में स्थित यह धार्मिक स्थल “मेवाड़ का हरिद्वार” कहलाता है. बनास नदी के शांत किनारे बसे इस तीर्थ पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पवित्र कुंड में स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यही वह स्थान है जहां भगवान परशुराम ने अपनी माता के वध के पाप से मुक्ति पाई थी. पौराणिक कथा के अनुसार, उन्होंने यहां भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी. शिव के आदेश पर उन्होंने मातृकुंडिया के पवित्र जल में स्नान किया, जिससे उन्हें अपने पापों से छुटकारा मिला. तभी से यह स्थान विशेष धार्मिक महत्व रखता है. माना जाता है कि इस पवित्र कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के जन्म-जन्मांतर के पाप भी धुल जाते हैं. यही वजह है कि मेवाड़ सहित आसपास के क्षेत्रों के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन भी यहीं करते हैं. जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते, उनके लिए मातृकुंडिया ही सबसे बड़ा आस्था स्थल बन जाता है.

मातृकुंडिया केवल एक कुंड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विशाल धार्मिक परिसर है. यहां करीब 25 छोटे-बड़े मंदिर मौजूद हैं, जिनमें मंगलेश्वर महादेव मंदिर प्रमुख है. इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा कराया गया था. इसके अलावा परशुराम घाट सहित कई घाट बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालु सुविधाजनक तरीके से स्नान कर सकते हैं. परशुराम जयंती के मौके पर यहां विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं. सुबह से ही पूजा-अर्चना, हवन और स्नान का क्रम जारी है. दूर-दूर से आए श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से इन अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं. परिसर में सजे रंग-बिरंगे बाजार, चूड़ियों और पूजा सामग्री की दुकानों ने माहौल को मेले जैसा बना दिया है.

बता दें कि मातृकुंडिया आस्था, इतिहास और आध्यात्म का अद्भुत संगम है. हर साल परशुराम जयंती पर यहां उमड़ने वाली भीड़ इस बात का प्रमाण है कि लोगों का विश्वास आज भी इस धाम से गहराई से जुड़ा हुआ है. यह स्थल श्रद्धालुओं को यही संदेश देता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फल देती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Chittorgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:रिश्वत कांड में बड़ी कार्रवाई! करौली की SDM काजल मीणा सस्पेंडडिजिटल नेटवर्क का किंगपिन निकला जैसलमेर का युवक! बिजनौर आगजनी केस में बड़ा खुलासाराजस्थान में सोना-चांदी के रेट ने मचाया हड़कंप, बाजार में आया बड़ा तूफानी बदलाव!

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में आज बारिश! इन शहरों के लिए IMD ने जारी किया गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट

RPSC RAS Result: 5वीं रैंक वाले विकास सियाग आगे की प्रोसेस में नहीं लेगें हिस्सा, 23 साल की शालू ने पहली कोशिश में हासिल की 8वीं रैक, सुनें टॉपर्स की कहानी

CM किसान निधि की 6वीं किस्त पर महा अपडेट, 74 लाख किसानों के खाते में पैसा आने की ये रही तारीख!

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में मुंह के बल फिसला सोने के भाव, चांदी के भी तीखे हुए तेवर, जानें लेटेस्ट प्राइस

जयपुर, झुंझुनू, सीकर से लेकर हनुमानगढ़, अलवर में आज आफत की बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट

आंधी-हवाओं के बीच भी नहीं मिलेगी राहत, अगले 5 दिन हीटवेव का खतरा, पढ़ें IMD अपडेट

RAS 2024 Result: राजस्थान को मिले 1096 नए RAS, जानें किसने मारी टॉप रैंक!

राजस्थान के मौसम में बड़ा उलटफेर! 6 जिलों में बारिश-आंधी की बड़ी चेतावनी, IMD ने जारी किया अभी-अभी अलर्ट

सच हुई साथ जीने-मरने की कसमें… एक ही खाट पर थम गई पति-पत्नी की जिंदगी

राजस्थान में मौसम ने ली करवट, आज इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी

Photo: राजस्थान का वो ऐसा महल जो शाम ढलते ही बन जाता है परी लोक! दूर-दूर से देखने आते हैं लोग

एक बार फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, 17 अप्रैल आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना

गर्मियों में पेट के लिए रामबाण है राजस्थानी बेल शरबत! जानें रेसिपी और फायदे

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
chittorgarh News
rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
धौलपुर में गौ तस्करी मामले में बड़ा फैसला! आरोपी को 5 साल की कठोर सजा

धौलपुर में गौ तस्करी मामले में बड़ा फैसला! आरोपी को 5 साल की कठोर सजा

dholpur news
2

धौलपुर की तस्वीर बदलने वाली परियोजना शुरू, 800 करोड़ से चमकेगा पूरा जिला!

rajasthan government project
3

रास्ते में रोक कर कांग्रेसी नेताओं ने युवक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला! मौत के बाद इलाके में दहशत

rajasthan crime
4

हीटवेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जिला अस्पताल में 20 बेड का स्पेशल AC वार्ड तैयार

Dungarpur News
5

दुकानदार पर हमला मामले में कार्रवाई तेज, चूरू पुलिस ने तीसरे आरोपी को दबोचा

rajasthan crime