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श्री सांवलियाजी मंदिर में आस्था का रिकॉर्ड! भंडार खुला तो निकले 38 करोड़ से ज्यादा, सोना-चांदी देखकर रह गए लोग हैरान

Rajasthan News: मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलियाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था ने नया रिकॉर्ड बनाया है. सात दिन चली भंडार गणना में कुल 38.23 करोड़ रुपये का चढ़ावा मिला. साथ ही 1.148 किलोग्राम सोना और 103.497 किलोग्राम चांदी भी भगवान को अर्पित की गई.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAbhishek sharma
Published: Jul 21, 2026, 11:22 PM|Updated: Jul 21, 2026, 11:22 PM
श्री सांवलियाजी मंदिर में आस्था का रिकॉर्ड! भंडार खुला तो निकले 38 करोड़ से ज्यादा, सोना-चांदी देखकर रह गए लोग हैरान
Image Credit: मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलियाजी मंदिर में श्रद्धालुओं ने चढ़ाये 38 करोड़ 23 लाख 13 हजार 862 रुपए.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Chittorgarh News: मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलियाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था एक बार फिर रिकॉर्ड चढ़ावे के रूप में देखने को मिली है. कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर खोले गए मंदिर के भंडार की सात दिन तक चली गिनती मंगलवार को पूरी हो गई. मंदिर प्रशासन के अनुसार इस बार भंडार, दानपेटियों, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और मनीऑर्डर के जरिए कुल 38 करोड़ 23 लाख 13 हजार 862 रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ. इसके साथ ही बड़ी मात्रा में सोना और चांदी भी श्रद्धालुओं ने भगवान को अर्पित किया है.

सातवें दिन पूरी हुई भंडार की गिनती
मंदिर के भंडार की गिनती सात चरणों में की गई. मंगलवार को अंतिम दौर में सिर्फ सिक्कों की गिनती हुई, जिसमें 8 लाख 33 हजार 905 रुपए मिले. इससे पहले छह चरणों में नोटों की गिनती पूरी की जा चुकी थी. मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस बार भी देशभर से आए श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान किया है, जिससे मंदिर के भंडार में एक बार फिर रिकॉर्ड राशि जमा हुई.

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नकद दान ने पार किया 38 करोड़ का आंकड़ा
मंदिर प्रशासन के मुताबिक भंडार और दानपेटियों से कुल 29 करोड़ 77 लाख 17 हजार 869 रुपए नकद मिले. वहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और मनीऑर्डर के जरिए 8 करोड़ 45 लाख 95 हजार 993 रुपए का दान प्राप्त हुआ. इस तरह कुल दानराशि 38 करोड़ 23 लाख 13 हजार 862 रुपए तक पहुंच गई. यह आंकड़ा श्रद्धालुओं की गहरी आस्था और मंदिर के प्रति उनके विश्वास को दर्शाता है.

सोना-चांदी का भी मिला बड़ा चढ़ावा
नकद राशि के अलावा श्रद्धालुओं ने भगवान सांवलियाजी को बड़ी मात्रा में सोना और चांदी भी अर्पित की. मंदिर के भंडार, दानपेटियों और कार्यालय से कुल 1 किलो 148 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना तथा 103 किलो 497 ग्राम चांदी प्राप्त हुई. इनकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए आंकी गई है. हर बार की तरह इस बार भी बहुमूल्य आभूषण और धातुओं का चढ़ावा बड़ी संख्या में मिला.

13 जुलाई से शुरू हुई थी गिनती
मंदिर का भंडार 13 जुलाई को खोला गया था. इसके बाद सात दिनों तक चरणबद्ध तरीके से गिनती का काम चला. हालांकि 14 जुलाई को अमावस्या और 19 जुलाई को रविवार होने के कारण गिनती नहीं की गई. बाकी दिनों में मंदिर प्रशासन, बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की गई.

देशभर से उमड़ी श्रद्धालुओं की आस्था
श्री सांवलियाजी मंदिर में हर महीने लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस बार मिले रिकॉर्ड चढ़ावे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेवाड़ के आराध्य देव के प्रति लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है. दूर-दराज राज्यों से आने वाले भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार नकद, सोना, चांदी और अन्य भेंट भगवान को अर्पित करते हैं.

हर बार बढ़ रहा है श्रद्धा का आंकड़ा
मंदिर प्रशासन का कहना है कि श्री सांवलियाजी मंदिर में हर बार चढ़ावे में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. रिकॉर्ड दानराशि केवल आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है. यही कारण है कि श्री सांवलियाजी मंदिर आज देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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