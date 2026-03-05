Zee Rajasthan
चलती ट्रेन के टॉयलेट में मिला निंबाहेड़ा ADJ की पत्नी का शव, मोबाइल लोकेशन से ऐसे खुला राज!

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ में एडीजे राजकुमार चौहान की पत्नी उषा चौहान का शव ट्रेन के टॉयलेट में मिला. उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया था. मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर जावरा स्टेशन पर शव बरामद हुआ. अंतिम संस्कार जोधपुर में होगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Mar 05, 2026, 05:43 PM IST | Updated:Mar 05, 2026, 05:43 PM IST

चलती ट्रेन के टॉयलेट में मिला निंबाहेड़ा ADJ की पत्नी का शव, मोबाइल लोकेशन से ऐसे खुला राज!

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा में तैनात एडीजे राजकुमार चौहान की पत्नी उषा चौहान का शव बुधवार को ट्रेन के टॉयलेट में पाया गया. घटना उस समय हुई जब पति-पत्नी जोधपुर से चित्तौड़गढ़ के लिए अलग-अलग कोच में सफर कर रहे थे. राजकुमार चौहान चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर उतर गए, लेकिन उनकी पत्नी ट्रेन से बाहर नहीं आई.

मामले की सूचना तुरंत जीआरपी को दी गई, लेकिन तब तक ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी. पुलिस ने महिला के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, जो ट्रेन के अंदर ही मिली. ट्रेन रतलाम जिले के जावरा स्टेशन पर सुबह 10.40 बजे रुकवाई गई और वहां पुलिस ने तलाशी ली. टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद मिला, जिसे तोड़कर देखा गया तो महिला का शव वहां पाया गया. चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित किया.

जीआरपी ने बताया कि एडीजे राजकुमार चौहान और उनकी पत्नी 3 मार्च को कांचीगुड़ा-भगत की कोठी एक्सप्रेस (17606) में रात 11.30 बजे जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थे. दोनों के अलग-अलग कोच में रिजर्वेशन था और चित्तौड़गढ़ में उतरना था. 4 मार्च की सुबह 7.20 बजे राजकुमार चौहान चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर उतरे, लेकिन पत्नी बाहर नहीं आई.

स्टेशन पर एडीजे चौहान ने पत्नी को खोजा, लेकिन वह नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने जीआरपी को सूचना दी. जीआरपी ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन महिला को कोच से उतरते हुए नहीं देखा गया. इसके बाद आगे के स्टेशनों पर सूचना भेजी गई और मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर के पता चला कि महिला ट्रेन के अंदर ही थी.

रतलाम जिले के जावरा स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही पुलिस ने उस कोच की तलाशी ली. टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था. शक होने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और महिला को अंदर पाया. उसे तुरंत जावरा के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

चिकित्सकों ने बताया कि महिला को साइलेंट हार्ट अटैक आया था. चित्तौड़गढ़ पहुंचने से पहले उषा चौहान ने अपने पति को फोन कर वॉशरूम जाने की जानकारी दी थी. इसके बाद जब ट्रेन चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर पहुंची, तो राजकुमार चौहान ट्रेन से उतर गए, लेकिन उनकी पत्नी बाहर नहीं आई. मंदसौर में भी वॉशरूम का दरवाजा नहीं खोला जा सका.

नीमच जीआरपी थाना प्रभारी मोतीराम चौधरी ने बताया कि घटना के बाद महिला के पति और अन्य परिजन जावरा स्टेशन पहुंचे. अंततः परिजन बिना पोस्टमॉर्टम कराए ही महिला का शव अपने साथ ले गए. अंतिम संस्कार जोधपुर में किया जाएगा. एडीजे राजकुमार चौहान पिछले करीब 15 महीने से निंबाहेड़ा में कार्यरत हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Chittorgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

