/पारसोली रेलवे स्टेशन पर खौफनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आया युवक, कटे दोनों पैर

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं उपखंड के पारसोली रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक रेल हादसा हो गया. नागपुर-जयपुर एक्सप्रेस की चपेट में आने से बारां जिले के 35 वर्षीय नवीन गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भीषण था कि उनके दोनों पैर कट गए. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को तुरंत पारसोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर उन्हें पहले चित्तौड़गढ़ और फिर उदयपुर रेफर कर दिया गया.

नागपुर-जयपुर एक्सप्रेस की चपेट में आया युवक

जानकारी के अनुसार, हादसा शुक्रवार सुबह पारसोली रेलवे स्टेशन के पास हुआ. बारां निवासी नवीन किसी तरह नागपुर-जयपुर एक्सप्रेस की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी गंभीर थी कि उनके दोनों पैर कट गए और वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी.

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हालत गंभीर, उदयपुर किया गया रेफर

घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को पारसोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत बेहद गंभीर होने के कारण उन्हें पहले चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया. बाद में बेहतर इलाज के लिए उदयपुर भेज दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

हादसे के कारणों की जांच शुरू

फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि युवक किन परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आया. रेलवे पुलिस और पारसोली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता चल सकेगा.

जोधपुर में बस हादसे में महिला की गई जान

जोधपुर जिले के पीपाड़ सिटी में न्यू बस स्टैंड के सामने शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. रोडवेज बस की चपेट में आने से बाइक पर पीछे बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद लोगों ने पुलिस और 108 एंबुलेंस की देरी पर नाराजगी जताई. आरोप है कि पुलिस करीब एक घंटे बाद और एंबुलेंस लगभग 45 मिनट बाद मौके पर पहुंची, जबकि दोनों की दूरी आधा किलोमीटर ही थी. सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की. परिजनों और स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की.