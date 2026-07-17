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पारसोली रेलवे स्टेशन पर खौफनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आया युवक, कटे दोनों पैर

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ के पारसोली रेलवे स्टेशन पर नागपुर–जयपुर एक्सप्रेस की चपेट में आने से बारां निवासी 35 वर्षीय नवीन गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में उनके दोनों पैर कट गए. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उदयपुर रेफर किया गया. रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAbhishek sharma
Published: Jul 17, 2026, 10:44 PM|Updated: Jul 17, 2026, 10:44 PM
पारसोली रेलवे स्टेशन पर खौफनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आया युवक, कटे दोनों पैर
Image Credit: चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं उपखंड के पारसोली रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार तड़के हुए एक दर्दनाक रेल हादसा.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं उपखंड के पारसोली रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक रेल हादसा हो गया. नागपुर-जयपुर एक्सप्रेस की चपेट में आने से बारां जिले के 35 वर्षीय नवीन गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भीषण था कि उनके दोनों पैर कट गए. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को तुरंत पारसोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर उन्हें पहले चित्तौड़गढ़ और फिर उदयपुर रेफर कर दिया गया.

नागपुर-जयपुर एक्सप्रेस की चपेट में आया युवक
जानकारी के अनुसार, हादसा शुक्रवार सुबह पारसोली रेलवे स्टेशन के पास हुआ. बारां निवासी नवीन किसी तरह नागपुर-जयपुर एक्सप्रेस की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी गंभीर थी कि उनके दोनों पैर कट गए और वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी.

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हालत गंभीर, उदयपुर किया गया रेफर
घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को पारसोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत बेहद गंभीर होने के कारण उन्हें पहले चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया. बाद में बेहतर इलाज के लिए उदयपुर भेज दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

हादसे के कारणों की जांच शुरू
फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि युवक किन परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आया. रेलवे पुलिस और पारसोली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता चल सकेगा.

जोधपुर में बस हादसे में महिला की गई जान
जोधपुर जिले के पीपाड़ सिटी में न्यू बस स्टैंड के सामने शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. रोडवेज बस की चपेट में आने से बाइक पर पीछे बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद लोगों ने पुलिस और 108 एंबुलेंस की देरी पर नाराजगी जताई. आरोप है कि पुलिस करीब एक घंटे बाद और एंबुलेंस लगभग 45 मिनट बाद मौके पर पहुंची, जबकि दोनों की दूरी आधा किलोमीटर ही थी. सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की. परिजनों और स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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