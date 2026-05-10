/6 महीने बाद बड़ा खुलासा! रमेश ईनाणी हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: चित्तौड़गढ़ के बहुचर्चित रमेश ईनाणी हत्याकांड में आखिरकार वो दिन आ ही गया, जिसका पूरे जिले को इंतजार था. छह महीने तक लगातार फरार चल रहे और पुलिस की वांटेड सूची में शामिल मुख्य आरोपी रमता राम को चित्तौड़गढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने सिर्फ आरोपियों को पकड़ने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि तकनीकी साक्ष्यों, डिजिटल एविडेंस, कॉल डिटेल्स और लगातार की गई गहन पूछताछ के जरिए हत्या की पूरी साजिश की परतें खोल दीं. पुलिस जांच में सामने आया कि प्रतिष्ठित व्यापारी और भाजपा नेता रमेश ईनाणी की हत्या कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि वर्षों पुराने जमीन विवाद को लेकर रची गई सुनियोजित साजिश थी. घटना के बाद मुख्य आरोपी लगातार अपनी पहचान छुपाकर अलग-अलग राज्यों में ठिकाने बदलता रहा, लेकिन चित्तौड़गढ़ पुलिस ने हार नहीं मानी और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई को जिले की पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

11 नवंबर 2025 को शहर के बीचोंबीच भाजपा नेता और व्यापारी रमेश ईनाणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद पूरे शहर में आक्रोश का माहौल बन गया था. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कुछ ही घंटों में शूटर मनीष दुबे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि हत्या के पीछे वर्षों पुराना जमीन विवाद था. इसके बाद पुलिस ने मामले में भजनाराम सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया और उत्तर प्रदेश तक जाकर हथियार सप्लायरों के नेटवर्क को भी ट्रेस किया. लगातार तकनीकी जांच और सस्टेंड इंटरोगेशन के जरिए पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की एक-एक कड़ी जोड़ते हुए मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंच बनाई.

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पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी रमता राम को पूछताछ के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन नोटिस मिलने के बाद उसने मोबाइल बंद कर दिया और फरार हो गया. पिछले छह महीनों में चित्तौड़गढ़ पुलिस ने गुजरात, मध्यप्रदेश और दक्षिण भारत तक उसकी तलाश में लगातार दबिश दी. पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर नजर बनाए हुए थीं. आखिरकार सूचना मिली कि आरोपी चित्तौड़गढ़ के संगम क्षेत्र स्थित एक मंदिर परिसर में देखा गया है. इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि फरारी के दौरान आरोपी की मदद करने वाले लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और साक्ष्य मिलने पर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रमेश ईनाणी हत्याकांड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस पूरे षड्यंत्र से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इस मामले में जुटाए गए डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य बेहद मजबूत हैं और जल्द ही पूरी चार्जशीट न्यायालय में पेश की जाएगी. फिलहाल छह महीने तक लगातार प्रयासों के बाद मिली इस सफलता से चित्तौड़गढ़ पुलिस की कार्यशैली और प्रोफेशनल जांच की जिलेभर में सराहना हो रही है.