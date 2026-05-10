Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chittorgargh
  • /6 महीने बाद बड़ा खुलासा! रमेश ईनाणी हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

6 महीने बाद बड़ा खुलासा! रमेश ईनाणी हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ के रमेश ईनाणी हत्याकांड में पुलिस ने छह महीने से फरार मुख्य आरोपी रमता राम को गिरफ्तार कर लिया है. भाजपा नेता की हत्या जमीन विवाद की साजिश में हुई थी. पुलिस ने डिजिटल सबूतों के आधार पर पूरी साजिश का खुलासा किया और आरोपी को मंदिर से पकड़ा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAbhishek sharma
Published: May 10, 2026, 11:11 PM|Updated: May 10, 2026, 11:11 PM
6 महीने बाद बड़ा खुलासा! रमेश ईनाणी हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार
Image Credit: Police Arrested Mastermind Of Ramesh Inani Murder Case

Rajasthan Crime News: चित्तौड़गढ़ के बहुचर्चित रमेश ईनाणी हत्याकांड में आखिरकार वो दिन आ ही गया, जिसका पूरे जिले को इंतजार था. छह महीने तक लगातार फरार चल रहे और पुलिस की वांटेड सूची में शामिल मुख्य आरोपी रमता राम को चित्तौड़गढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने सिर्फ आरोपियों को पकड़ने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि तकनीकी साक्ष्यों, डिजिटल एविडेंस, कॉल डिटेल्स और लगातार की गई गहन पूछताछ के जरिए हत्या की पूरी साजिश की परतें खोल दीं. पुलिस जांच में सामने आया कि प्रतिष्ठित व्यापारी और भाजपा नेता रमेश ईनाणी की हत्या कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि वर्षों पुराने जमीन विवाद को लेकर रची गई सुनियोजित साजिश थी. घटना के बाद मुख्य आरोपी लगातार अपनी पहचान छुपाकर अलग-अलग राज्यों में ठिकाने बदलता रहा, लेकिन चित्तौड़गढ़ पुलिस ने हार नहीं मानी और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई को जिले की पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

11 नवंबर 2025 को शहर के बीचोंबीच भाजपा नेता और व्यापारी रमेश ईनाणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद पूरे शहर में आक्रोश का माहौल बन गया था. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कुछ ही घंटों में शूटर मनीष दुबे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि हत्या के पीछे वर्षों पुराना जमीन विवाद था. इसके बाद पुलिस ने मामले में भजनाराम सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया और उत्तर प्रदेश तक जाकर हथियार सप्लायरों के नेटवर्क को भी ट्रेस किया. लगातार तकनीकी जांच और सस्टेंड इंटरोगेशन के जरिए पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की एक-एक कड़ी जोड़ते हुए मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंच बनाई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी रमता राम को पूछताछ के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन नोटिस मिलने के बाद उसने मोबाइल बंद कर दिया और फरार हो गया. पिछले छह महीनों में चित्तौड़गढ़ पुलिस ने गुजरात, मध्यप्रदेश और दक्षिण भारत तक उसकी तलाश में लगातार दबिश दी. पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर नजर बनाए हुए थीं. आखिरकार सूचना मिली कि आरोपी चित्तौड़गढ़ के संगम क्षेत्र स्थित एक मंदिर परिसर में देखा गया है. इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि फरारी के दौरान आरोपी की मदद करने वाले लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और साक्ष्य मिलने पर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रमेश ईनाणी हत्याकांड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस पूरे षड्यंत्र से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इस मामले में जुटाए गए डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य बेहद मजबूत हैं और जल्द ही पूरी चार्जशीट न्यायालय में पेश की जाएगी. फिलहाल छह महीने तक लगातार प्रयासों के बाद मिली इस सफलता से चित्तौड़गढ़ पुलिस की कार्यशैली और प्रोफेशनल जांच की जिलेभर में सराहना हो रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में दर्दनाक हादसा! चाय बनाते समय फटा सिलेंडर, मां समेत दो बच्चों की दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Heatwave: भीषण लू में शरीर को अंदर से ठंडा करता है यह देसी ड्रिंक! नोट करें ये रेसिपी

राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ लू और धूलभरी हवाओं की चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

राजस्थान में बदल जाएंगे जन आधार कार्ड के नियम, 1 जून से लागू होंगे नए रूल, हर अपडेट पर देने होंगे इतने रुपये

गर्मी में ताजगी देगा राजस्थान का ये देसी रायता, खाने का स्वाद हो जाएगा दोगुना!

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है 'इमरती का अड्डा'?

राजस्थान में तेज गर्मी-लू के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

सीकर में दिल दहला देने वाली वारदात! खून से लथपथ हालत में मिला भाजपा नेता का पति

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों की पेंशन पर लगाई मुहर, जनहित याचिका खारिज

Rajasthan: एग्रीकल्चर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में SOG ने किया बड़ा खुलासा, पूर्व RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा गिरफ्तार

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan News: आधी रात एक्टिवा पर निकले जयपुर के कलेक्टर, शहर में दिखा ऐसा नजारा

राजस्थान में यहां मिल रहा है सबसे सस्ता पेट्रोल, रेट सुनकर खिल जाएगा चेहरा! तुरंत चेक करें कीमतें

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

सरकारी डॉक्टर के घर पर इंजेक्शन लगते ही मरीज की मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

भरतपुर में गैस उपभोक्ताओं की समस्या पर बड़ा एक्शन! कलक्टर खुद पहुंचे एजेंसी पर, सिस्टम में सुधार के निर्देश

Rajasthan news: झुंझुनूं में गैस एजेंसी के सामने दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, हादसे का लाइव CCTV वीडियो आया सामने

Rajasthan News: सिर्फ 5 मिनट… और टूट गया साल भर का सपना! हाथ जोड़ती रही छात्रा, गेट नहीं खुला

मदर्स डे पर सादुलपुर अस्पताल में गूंजी 6 बेटियों की किलकारियां, स्टाफ बोला-'घर आई लक्ष्मी', देखें तस्वीरें

Did You Know? राजस्थान की ये सूनी हवेलियां कभी अरबपतियों का ठिकाना थीं

राजस्थान में मौसम फिर लेगा बड़ा यू-टर्न! 11 मई को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में मौसम का तगड़ा U-टर्न, जयपुर-अजमेर सहित 9 जिलों में 'येलो अलर्ट', धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

जैसलमेर में 17 करोड़ की लागत से तैयार होगा ड्रीम प्रोजेक्ट, रोज-रोज के ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज! 5 जिलों में तेज बारिश और धूलभरी आंधी का अलर्ट

राजस्थान में सोना चांदी औंधे मुंह गिरे नीचे! जल्दी से खरीद लें गोल्ड-सिल्वर

राजस्थान के 66 लाख किसानों की लगी लॉटरी! CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया बड़ा अपडेट

शादी समारोह में विवाद के बाद डॉक्टर की हत्या, शव कुएं में फेंका, पुलिस ने सुलझाया केस

राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के दाम स्थिर, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

राजस्थान के 5 जिलों में IMD का येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ चलेगी तेज हवाएं, बारिश की भी है संभावना

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

प्रतापगढ़ में अटल प्रगति पथ योजना से संवरेगा दलोट-पीपलखूंट, 2 करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी

खिलौनों से खेलने की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड! बीकानेर की 'वंडर गर्ल' महान्या ने कर दिखाया बड़ा कमाल

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

Tags:
chittorgarh News
rajasthan crime news
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
6 महीने बाद बड़ा खुलासा! रमेश ईनाणी हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

6 महीने बाद बड़ा खुलासा! रमेश ईनाणी हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

chittorgarh News
2

रातभर चला ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’, फिर भी जयपुर की सड़कों पर दिखी गंदगी की असली तस्वीर

jaipur news
3

राजस्थान में दर्दनाक हादसा! चाय बनाते समय फटा सिलेंडर, मां समेत दो बच्चों की दर्दनाक मौत

beawar news
4

बाड़मेर में सूरज का कहर! पारा 45 पार, सड़कों पर पसरा कर्फ्यू जैसा सन्नाटा

barmer news
5

Sikar: रींगस में श्याम निशानों के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपये के निशान जलकर राख

Sikar News