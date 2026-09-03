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हाईवे की पार्किंग में परिवार संग खाना पड़ा भारी! वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ के बेगूं में NH-27 की पार्किंग में परिवार के साथ खाना खाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शिव माहेश्वरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि हाईवे पर इस तरह रुकने से यातायात और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है. जांच जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Abhishek sharma
Published:Sep 03, 2026, 06:47 PM IST | Updated:Sep 03, 2026, 06:47 PM IST
हाईवे की पार्किंग में परिवार संग खाना पड़ा भारी! वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस
Image Credit: चित्तौड़गढ़ के बेगूं में NH-27 की पार्किंग में परिवार के साथ खाना खाने वाले शिव माहेश्वरी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ.

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं थाना क्षेत्र में एनएच-27 की पार्किंग में परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने चित्तौड़गढ़ निवासी शिव माहेश्वरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि उन्होंने हाईवे की पार्किंग में वाहन खड़ा कर परिवार के साथ बैठकर खाना खाया, जिससे सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बनी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

भारी वाहनों के लिए बनाई गई है पार्किंग
पुलिस के मुताबिक मेनाल से लाडपुरा की तरफ करीब 2 किलोमीटर तक हाईवे के दोनों ओर भारी वाहनों के सुरक्षित ठहराव के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है. यह जगह वाहन चालकों को सुरक्षित तरीके से वाहन रोकने के लिए बनाई गई है. इसका मकसद यह है कि भारी वाहन मुख्य सड़क पर खड़े न हों और हाईवे पर यातायात आसानी से चलता रहे.

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हरियाली अमावस्या पर बनाया था वीडियो
यह पूरा मामला 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या के दौरान का बताया जा रहा है. उस दिन हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा थी. इसी दौरान पार्किंग में एक वाहन रोककर परिवार के लोग वहीं बैठकर खाना खाने लगे. इस दौरान वीडियो बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी मिली.

वायरल वीडियो से पुलिस ने शुरू की जांच
वीडियो सामने आने के बाद बेगूं पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू की. जांच में सामने आया कि वाहन चित्तौड़गढ़ के शास्त्री नगर निवासी शिव माहेश्वरी का था. पुलिस के अनुसार उन्होंने परिवार के साथ पार्किंग स्थल पर वाहन रोका और वहीं बैठकर भोजन किया था. इसके बाद पुलिस ने इस मामले को यातायात और सड़क सुरक्षा से जोड़ते हुए कार्रवाई की.

पुलिस ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता
पुलिस का कहना है कि हाईवे पर वाहनों की तेज आवाजाही के बीच इस तरह रुककर बैठना जोखिम भरा हो सकता है. इससे सिर्फ वाहन में बैठे लोगों की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि हाईवे से गुजरने वाले दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है. पुलिस के अनुसार पार्किंग स्थल का इस्तेमाल सुरक्षित वाहन खड़ा करने के लिए किया जाना चाहिए.

शिव माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज
एसपी धर्मेंद्र सिंह के अनुसार हाईवे पर यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने और सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार निगरानी कर रही है. बेगूं थानाधिकारी चंपाराम ने शिव माहेश्वरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस अब पूरे मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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