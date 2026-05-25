/Kota News: पति के अफेयर के शक में पत्नी ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत

Kota News: कोटा जिले के रावतभाटा कस्बे से दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक हंसते-खेलते परिवार में शक के बीज ने ऐसा जहर घोला कि एक मासूम बच्चे के सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया. रावतभाटा में रहने वाली एक विवाहिता ने पति के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध के शक में जहरीला पदार्थ गटक लिया. गंभीर हालत में उसे कोटा के नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

रविवार दोपहर को पुलिस ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है. वहीं, इस घटना के बाद पीहर और ससुराल पक्ष के बीच जमकर हाईवोल्टेज ड्रामा और मारपीट भी देखने को मिली.

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शक के चलते उठाया आत्मघाती कदम, पीहर पक्ष के गंभीर आरोप

यह पूरा मामला रावतभाटा कस्बे का है, जहां मृतका लवली प्रजापत अपने पति कुलदीप प्रजापत और 4 साल के मासूम बेटे के साथ रहती थी. मृतका Lovely के पीहर पक्ष (माता-पिता और रिश्तेदारों) ने अपने दामाद कुलदीप पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि कुलदीप का किसी दूसरी महिला के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा था.इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था. पति की इस बेवफाई और रोज-रोज के मानसिक तनाव से तंग आकर आखिरकार लवली ने घर में रखा जहर खा लिया. तबीयत बिगड़ने पर उसे तुरंत कोटा रेफर किया गया, जहां उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

'पिता को पीटा, शव को हाथ तक नहीं लगाने दे रहे'-पति का दावा

दूसरी ओर, मृतका के पति कुलदीप प्रजापत ने खुद पर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा बताया है. अस्पताल परिसर में उपजे तनाव के बाद पति सीधे कोटा के महावीर नगर थाने पहुंचा और सुरक्षा की गुहार लगाई. कुलदीप ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ी थी, जिसके बाद वह एक जिम्मेदार पति की तरह उसे इलाज के लिए कोटा मेडिकल कॉलेज लेकर आया. लेकिन अब लवली की मौत के बाद उसके ससुराल वाले बेवजह उस पर आरोप मढ़ रहे हैं.पति का आरोप है कि लवली के पीहर वालों ने अस्पताल में उसके बुजुर्ग पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की है. साथ ही, वे इतने आक्रोशित हैं कि उसे अपनी पत्नी के शव को आखिरी बार हाथ तक नहीं लगाने दे रहे हैं.

मेडिकल बोर्ड से हुआ पोस्टमार्टम, जांच में जुटी रावतभाटा पुलिस

घटना की संवेदनशीलता और पीहर पक्ष के आरोपों को देखते हुए रावतभाटा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की.पुलिस ने रविवार दोपहर को निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन के तहत मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है.पीहर पक्ष ने पुलिस से मांग की है कि उनकी बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी पति और उसके कथित अफेयर वाली महिला के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है.