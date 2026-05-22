/Rajasthan News: सांवलिया सेठ पर फिर बरसा धन, एक महीने में ₹32.87 करोड़ का रिकॉर्ड चढ़ावा

मेवाड़ के अधिपति और देश-विदेश के लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं के 'बिजनेस पार्टनर' कहे जाने वाले भगवान श्री सांवलिया सेठ के खजाने में भक्तों की अटूट आस्था लगातार नए रिकॉर्ड कायम कर रही है. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर खोले गए भगवान सांवलिया जी के भंडार (दानपेटी) की कुल पांच चरणों में होने वाली महा-गणना गुरुवार को पूरी हो गई.

इस महीने सांवलिया सेठ के दरबार में कुल 32 करोड़ 87 लाख 92 हजार 570 रुपये का भारी-भरकम चढ़ावा प्राप्त हुआ है. केवल मंदिर के मुख्य भंडार (दानपेटी) से ही नोटों की इतनी गड्डियां निकलीं कि गिनते-गिनते मशीनें और हाथ थक गए. भंडार से कुल ₹25.49 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जबकि शेष राशि ऑनलाइन और भेंट कक्ष के जरिए आई.

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दानपेटी से निकले ₹25.49 करोड़, जानें महा-चढ़ावे का पूरा गणित

चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलिया जी के मंदिर मंडल प्रशासन की कड़ी सुरक्षा और कड़े पहरे के बीच हुई पांचों चरणों की गिनती के अंतिम आंकड़े सामने आ चुके हैं. मुख्य भंडार (दानपेटी) से आय में ₹25 करोड़ 49 लाख 10 हजार 821, वहीं पांचवें (अंतिम) चरण की गिनती में ₹33 लाख 721 की नकद राशि गिनी गई. और भेंट कक्ष, कार्यालय व ऑनलाइन दान से ₹7 करोड़ 38 लाख 81 हजार 749 की धनराशि मिली है.

मंदिर प्रशासन ने बताया कि अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु घर बैठे या मंदिर परिसर में क्यूआर कोड और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए भी सीधे भगवान को अपनी मन्नत का हिस्सा भेज रहे हैं, जिससे हर महीने मंदिर की आय में बंपर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

87 किलो चांदी, 725 ग्राम सोना और विदेशी मुद्राएं

सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों ने केवल भारतीय नोट ही नहीं बरसाए, बल्कि भगवान के श्रृंगार और वैभव के लिए बहुमूल्य धातुओं और विदेशी करेंसी का भी अंबार लगा दिया.सोने का चढ़ावा में कुल 725 ग्राम 550 मिलीग्राम (करीब पौन किलो) शुद्ध सोना भक्तों ने गर्भगृह में अर्पित किया.साथ ही कुल 87 किलो 294 ग्राम 440 मिलीग्राम चांदी भगवान को भेंट की गई.दानपेटी से भारी मात्रा में विदेशी मुद्राएं (यूएस डॉलर, पाउंड आदि) और कई करोड़ रुपये के बैंक चेक भी प्राप्त हुए हैं, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है.

इन अधिकारियों की मौजूदगी में खुले भंडार

इस महा-गणना के दौरान व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाए रखने के लिए मंदिर मंडल के शीर्ष पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी चौबीसों घंटे निगरानी रखे हुए थे. इस दौरान मंदिर मंडल अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, नायब तहसीलदार एवं प्रथम प्रशासनिक अधिकारी शिव शंकर पारीक, सदस्य पवन तिवारी, हरिराम गाडरी, किशन लाल अहीर, रामलाल गुर्जर, मंदिर प्रभारी भेरुगीरी गोस्वामी, स्टोर प्रभारी मनोहर लाल शर्मा और अर्पित तिवारी सहित बैंक के कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे.