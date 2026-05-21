/Chittorgarh: सांवलिया सेठ पर बरसा कुबेर का खजाना, चौथे चरण की गिनती पूरी, कुल दानराशि ₹25 करोड़ के पार

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Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर की दानपेटी के चौथे चरण की गणना पूरी हो गई है. कुल दानराशि ₹25.16 करोड़ के पार पहुंच चुकी है. भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने-चांदी और शेष राशि की गिनती आज पांचवें चरण में होगी.
Sanwaliya Seth Donation: मेवाड़ के सुप्रसिद्ध और करोड़ों श्रद्धालुओं के आराध्य देव श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था और समर्पण का एक और बड़ा और विस्मयकारी रिकॉर्ड सामने आया है. सांवलिया जी के दरबार में भंडार (दानपेटी) से निकलने वाली नोटों की गड्डियों की गिनती लगातार जारी है.
बता दें कि ताजा अपडेट के अनुसार, मंदिर मंडल की कड़ी निगरानी में चौथे चरण की गणना का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो चुका है, जिसके बाद सांवलिया सेठ की कुल दानराशि अब तक 25 करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को पार कर गई है.
चौथे चरण में मिले ₹1.62 करोड़, जानिए अब तक का पूरा हिसाब
अमूमन हर महीने खुलने वाले सांवलिया जी के भंडार से इस बार इतनी भारी नकदी निकली है कि गणना को कई चरणों में बांटना पड़ा है. चौथे चरण के पूरे आंकड़े इस प्रकार हैं. चौथे चरण की राशि, इस राउंड में दानपेटी से 1 करोड़ 62 लाख 60 हजार 100 रुपये की नकदी प्राप्त हुई है. चार चरणों की गिनती को मिलाकर कुल चढ़ावा 25 करोड़ 16 लाख 10 हजार 100 रुपये तक पहुंच चुका है.बता दें कि पिछले तीन चरणों में ऐसे बरसा धन में प्रथम चरण की गिनती में ₹11 करोड़ 30 लाख. द्वितीय चरण में ₹5 करोड़ 77 लाख 50 हजार वहीं तृतीय चरण ₹6 करोड़ 46 लाख धनराशि दर्ज की गई है.
नकद के साथ सोना-चांदी और विदेशी मुद्रा भी अर्पित
सांवलिया सेठ को मारवाड़ और मेवाड़ अंचल में 'बिजनेस पार्टनर' (व्यापार का साझेदार) माना जाता है. यही वजह है कि देश-विदेश से आने वाले भक्त अपने व्यापार में होने वाले मुनाफे का एक तय हिस्सा यहाँ आकर सीधे भगवान की दानपेटी में समर्पित कर देते हैं. दानपेटी से केवल भारतीय रुपये ही नहीं, बल्कि भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे-जवाहरात और कई देशों की विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त हो रही हैं.
वहीं इन बहुमूल्य धातुओं और शेष बची हुई दानराशि के लिफाफों व अन्य भेंटों का मूल्यांकन और गणना का कार्य आज पांचवें चरण में किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं.
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