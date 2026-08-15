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सांवलियाजी के भंडार ने फिर चौंकाया! 3 चरणों में निकले 24.80 करोड़, सोना-चांदी की गिनती अभी बाकी

Rajasthan News: श्री सांवलियाजी मंदिर में भंडार दानपेटी की 3 राउंड की गिनती पूरी हो गई है. अब तक 24 करोड़ 80 लाख 10 हजार 100 रुपए नकद मिले हैं. 17 अगस्त को चौथे राउंड की काउंटिंग होगी. ऑनलाइन दान, भेंट कक्ष की राशि और सोना-चांदी का हिसाब अभी बाकी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Abhishek sharma
Published:Aug 15, 2026, 03:15 PM IST | Updated:Aug 15, 2026, 03:15 PM IST
सांवलियाजी के भंडार ने फिर चौंकाया! 3 चरणों में निकले 24.80 करोड़, सोना-चांदी की गिनती अभी बाकी
Image Credit: श्री सांवलियाजी मंदिर में भंडार दानपेटी की 3 राउंड की गिनती पूरी हो गई है.

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में भंडार दानपेटी की गिनती जारी है. अब तक तीन राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है. इन तीनों राउंड में कुल 24 करोड़ 80 लाख 10 हजार 100 रुपये की नकद राशि सामने आई है. शुक्रवार को हुए तीसरे राउंड में अकेले 6 करोड़ 22 लाख 15 हजार 100 रुपये मिले. अभी दानपेटी में बची नकदी की गिनती बाकी है. इसके अलावा ऑनलाइन दान, भेंट कक्ष की राशि और सोने-चांदी का तौल भी होना है. ऐसे में अंतिम आंकड़ा और बढ़ सकता है.

तीन राउंड में सामने आया 24.80 करोड़ का चढ़ावा
श्री सांवलियाजी मंदिर में भंडार दानपेटी की काउंटिंग कई चरणों में की जा रही है. अब तक तीन राउंड पूरे हो चुके हैं. पहले राउंड में 11 करोड़ 1 लाख 51 हजार रुपये मिले थे. इसके बाद दूसरे राउंड में 7 करोड़ 56 लाख 44 हजार रुपये की नकद राशि गिनी गई. तीसरे राउंड में 6 करोड़ 22 लाख 15 हजार 100 रुपये सामने आए. तीनों राउंड की राशि जोड़ने पर कुल नकद चढ़ावा 24 करोड़ 80 लाख 10 हजार 100 रुपये हो गया है.

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11 अगस्त को खोली गई थी दानपेटी
मंदिर मंडल के अनुसार श्रावण मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन 11 अगस्त को भंडार दानपेटी खोली गई थी. इसके बाद पहले चरण में नकद राशि की गिनती की गई. 11 अगस्त को हुई काउंटिंग में 11 करोड़ 1 लाख 51 हजार रुपये सामने आए. अगले दिन अमावस्या होने के कारण गिनती नहीं की गई.

13 अगस्त को दूसरे राउंड में मिले 7.56 करोड़
अमावस्या के बाद 13 अगस्त को दानपेटी की दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई. इसमें मंदिर को 7 करोड़ 56 लाख 44 हजार रुपये का नकद चढ़ावा मिला. इसके बाद शुक्रवार को तीसरे चरण की गिनती पूरी की गई. तीसरे राउंड में 6 करोड़ 22 लाख 15 हजार 100 रुपये मिले. इस तरह तीन चरणों में नकद राशि का आंकड़ा 24.80 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गया.

अभी दानपेटी में बची रकम की गिनती बाकी
मंदिर प्रशासन के अनुसार दानपेटी में अभी कुछ नकद राशि बची हुई है. इसकी गिनती चौथे राउंड में की जाएगी. मंदिर मंडल ने बताया कि चौथा राउंड 17 अगस्त को होगा. इसके बाद दानपेटी में मिले नकद चढ़ावे की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी. बची राशि जुड़ने के बाद कुल नकद आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है.

ऑनलाइन दान और भेंट कक्ष की राशि भी बाकी
अभी तक सामने आया 24 करोड़ 80 लाख 10 हजार 100 रुपये का आंकड़ा सिर्फ दानपेटी में मिले नकद रुपयों का है. इसमें ऑनलाइन माध्यम से मिले दान और भेंट कक्ष में जमा राशि शामिल नहीं है. इन दोनों की गिनती अभी बाकी है. मंदिर प्रशासन के अनुसार इनकी राशि की काउंटिंग अलग से की जाएगी.

सोने-चांदी का तौल भी होना बाकी
नकद राशि के अलावा मंदिर की दानपेटी में आने वाले सोने और चांदी का तौल भी अभी किया जाना बाकी है. मंदिर मंडल के अनुसार इसकी प्रक्रिया अलग से पूरी होगी. नकद राशि, ऑनलाइन दान, भेंट कक्ष की राशि और सोना-चांदी का हिसाब सामने आने के बाद ही इस बार के कुल चढ़ावे की अंतिम तस्वीर सामने आएगी. ऐसे में श्री सांवलियाजी मंदिर के भंडार का अंतिम आंकड़ा मौजूदा 24.80 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा होने की संभावना है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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