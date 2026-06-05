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Rajasthan News: ईंट-पत्थर बाद में, पहले पेड़! देखिए उंखलिया गांव की वो परंपरा जिसने सोच ही बदल दी

World Environment Day: विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दुनिया पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बचाने की बात कर रही है. वहीं चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा तहसील का एक छोटा सा गांव पूरे समाज के लिए प्रेरणा बना है. जहां घर बनाने से पहले नीम लगाया जाता है. 400 परिवार, 1500 से अधिक पेड़ और हरियाली की अनोखी मिसाल है.

Edited byArti PatelReported byAbhishek sharma
Published: Jun 05, 2026, 03:13 PM|Updated: Jun 05, 2026, 03:13 PM
Rajasthan News: ईंट-पत्थर बाद में, पहले पेड़! देखिए उंखलिया गांव की वो परंपरा जिसने सोच ही बदल दी
Image Credit: World Environment Day

World Environment Day: विश्व पर्यावरण दिवस पर जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बचाने की बात कर रही है. तब चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा तहसील का एक छोटा सा गांव पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनकर सामने आया है. यह गांव है उंखलिया. जहां घर बनाने से पहले नीम का पेड़ लगाया जाता है. यहां ईंट, पत्थर और सीमेंट से पहले लोग प्रकृति की नींव रखते हैं. वर्षों पुरानी इस परंपरा ने आज पूरे गांव को हरियाली की चादर से ढक दिया है. गांव की गलियों से गुजरते ही हर घर के बाहर लहलहाते नीम के पेड़ दिखाई देते हैं, जो सिर्फ छांव ही नहीं देते, बल्कि गांव की संस्कृति, सोच और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की पहचान भी बन चुके हैं.

400 परिवारों के बीच लहक रहे 1500 से ज्यादा 'कड़वे नीम'

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बता दें कि 400 से अधिक परिवारों वाले इस गांव में आज 1500 से अधिक नीम के पेड़ मौजूद हैं. गांव के बुजुर्गों ने वर्षों पहले जो परंपरा शुरू की थी, उसे आज नई पीढ़ी भी उसी श्रद्धा और जिम्मेदारी के साथ निभा रही है. यहां जब भी कोई नया मकान बनता है तो सबसे पहले उसके बाहर नीम का पौधा लगाया जाता है और फिर घर की नींव रखी जाती है. गांव के लोग मानते हैं कि पेड़ केवल हरियाली नहीं देते, बल्कि स्वस्थ जीवन, शुद्ध वातावरण और सुरक्षित भविष्य का आधार हैं. ऐसे समय में जब तेजी से बढ़ते शहरीकरण और विकास कार्यों के कारण पेड़ों की कटाई चिंता का विषय बनती जा रही है, तब उंखलिया गांव की यह सोच एक सकारात्मक संदेश देती है कि अगर समाज चाहे तो विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ-साथ चल सकते हैं.

गांव में सबसे अधिक महत्व नीम के पेड़ों को दिया जाता है. ग्रामीणों का मानना है कि नीम केवल छांव देने वाला पेड़ नहीं, बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर प्राकृतिक सुरक्षा कवच है. गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वर्षों पहले लोगों ने पर्यावरण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नीम लगाने की शुरुआत की थी, जो आज पूरे गांव की पहचान बन चुकी है. नीम के पेड़ों की वजह से गांव का वातावरण शुद्ध बना रहता है. लोग बताते हैं कि गांव में ताजी हवा और हरियाली के कारण सकारात्मक माहौल बना रहता है. यही वजह है कि यहां हर घर के बाहर पेड़ दिखाई देते हैं. गांव के लोग पेड़ों की देखभाल अपने परिवार के सदस्य की तरह करते हैं. कोई भी पेड़ सूखने लगे तो उसे बचाने के प्रयास किए जाते हैं और समय-समय पर नए पौधे भी लगाए जाते हैं. आज जब शहरों में कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं और हरियाली लगातार कम हो रही है, ऐसे समय में उंखलिया गांव यह संदेश दे रहा है कि अगर समाज जागरूक हो तो पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों की जीवनशैली का हिस्सा बन जाता है.

गांव में सबसे अधिक महत्व नीम के पेड़ों को दिया जाता है. ग्रामीणों का मानना है कि नीम केवल छांव देने वाला पेड़ नहीं, बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर प्राकृतिक सुरक्षा कवच है. गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वर्षों पहले लोगों ने पर्यावरण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नीम लगाने की शुरुआत की थी, जो आज पूरे गांव की पहचान बन चुकी है. नीम के पेड़ों की वजह से गांव का वातावरण शुद्ध बना रहता है. लोग बताते हैं कि गांव में ताजी हवा और हरियाली के कारण सकारात्मक माहौल बना रहता है. यही वजह है कि यहां हर घर के बाहर पेड़ दिखाई देते हैं. गांव के लोग पेड़ों की देखभाल अपने परिवार के सदस्य की तरह करते हैं. कोई भी पेड़ सूखने लगे तो उसे बचाने के प्रयास किए जाते हैं और समय-समय पर नए पौधे भी लगाए जाते हैं. आज जब शहरों में कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं और हरियाली लगातार कम हो रही है, ऐसे समय में उंखलिया गांव यह संदेश दे रहा है कि अगर समाज जागरूक हो तो पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों की जीवनशैली का हिस्सा बन जाता है.

उंखलिया गांव की यह कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं... बल्कि सोच, संस्कार और जिम्मेदारी की कहानी है. जहां एक तरफ दुनिया पर्यावरण संकट की चिंता कर रही है, वहीं यह गांव वर्षों पहले ही उसका समाधान अपने जीवन में उतार चुका है. यहां लोग समझते हैं कि पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि जीवन को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा आधार हैं. विश्व पर्यावरण दिवस पर उंखलिया गांव यह संदेश दे रहा है कि अगर हर इंसान अपने जीवन में सिर्फ एक पेड़ लगाने और उसे बचाने का संकल्प ले ले, तो धरती का भविष्य बदला जा सकता है. क्योंकि हरियाली केवल प्रकृति की खूबसूरती नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा है.
ग्लोबल वार्मिंग के दौर में उंखलिया की सोच क्यों है बेहद खास?
आज जब विकास के नाम पर हर साल लाखों पेड़ बेरहमी से काट दिए जाते हैं, तब उंखलिया गांव यह साबित करता है कि अगर इंसान की इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो विकास और प्रकृति दोनों साथ-साथ चल सकते हैं. यहां की नई पीढ़ी भी बुजुर्गों की इस अनमोल विरासत को सहेज रही है . अगर देश का हर गांव और हर परिवार उंखलिया जैसी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ले, तो इस तपती हुई धरती का भविष्य निश्चित रूप से बदला जा सकता है .

उंखलिया गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है?
उंखलिया गांव राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा तहसील में स्थित है. यह गांव अपनी अनूठी और वर्षों पुरानी पर्यावरण अनुकूल परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जिसके तहत यहां नया मकान बनाने से पहले घर के बाहर एक नीम का पेड़ लगाना अनिवार्य होता है.

उंखलिया गांव की मुख्य परंपरा क्या है और मकान निर्माण से इसका क्या संबंध है?
इस गांव की परंपरा है 'घर से पहले पेड़'. जब भी गांव में किसी नए मकान का निर्माण कार्य शुरू होने वाला होता है, तो सबसे पहले उस जमीन या घर के बाहर नीम का पौधा रोपा जाता है . पौधे लगाने के बाद ही मकान की नींव रखने और ईंट-पत्थर का काम शुरू करने का नियम है .

इस गांव में विशेष रूप से नीम के पेड़ को ही इतनी प्राथमिकता क्यों दी जाती है?
ग्रामीणों और बुजुर्गों का मानना है कि नीम केवल ठंडी छांव देने वाला पेड़ नहीं है, बल्कि यह औषधीय गुणों से भरपूर एक बेहतरीन प्राकृतिक सुरक्षा कवच है.नीम के कारण गांव की हवा शुद्ध और ताजगी से भरी रहती है, वातावरण सकारात्मक रहता है और भयंकर गर्मी में भी तापमान नियंत्रित रहता है .

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Arti Patel

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आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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