/BJP की बाड़ेबंदी में प्रत्याशियों की मौज, स्विमिंग पूल में नहाते-डांस करते Video वायरल

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा नगर पालिका चुनाव के बाद भाजपा प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में भाजपा के प्रत्याशी स्विमिंग पूल में नहाते और डांस करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि भाजपा ने अपने 39 पार्षद प्रत्याशियों और एक निर्दलीय प्रत्याशी को 9 सितंबर को बस से रावतभाटा से बाहर भेजा था. वहीं, भाजपा की रणनीति को देखते हुए कांग्रेस ने भी देर रात एक दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को रावतभाटा से कोटा की ओर भेजा है. 40 वार्डों वाली नगरपालिका में दोनों दल बोर्ड बनाने के लिए बहुमत जुटाने में लगे हैं.

रिजॉर्ट में रखे गए भाजपा प्रत्याशी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भाजपा के सभी प्रत्याशियों को चित्तौड़गढ़ रोड पर स्थित एक रिजॉर्ट में रखा गया है. सामने आए वीडियो में प्रत्याशी चुनावी तनाव से दूर स्विमिंग पूल में मस्ती करते और डांस करते नजर आ रहे हैं. भाजपा ने 39 पार्षद प्रत्याशियों और एक निर्दलीय पार्षद को 9 सितंबर को बस से रावतभाटा से बाहर भेजा था.

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कांग्रेस ने भी की बाड़ेबंदी

भाजपा की रणनीति को देखते हुए रावतभाटा कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को सुरक्षित रखने की कवायद शुरू कर दी है. कांग्रेस की ओर से देर रात एक दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को रावतभाटा से कोटा की तरफ भेजे जाने की जानकारी सामने आई है. दोनों पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों को साथ रखने की कोशिश कर रही हैं, ताकि चुनाव परिणाम के बाद बोर्ड बनाने के दौरान कोई प्रत्याशी पाला न बदल सके.

क्या होती है प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी?

चुनाव के बाद जब किसी पार्टी को बहुमत के लिए कुछ सीटों की जरूरत होती है, तो वह अपने जीते हुए या संभावित पार्षदों को एक जगह साथ रखती है. इन्हें होटल या रिजॉर्ट में रखा जाता है और पार्टी की निगरानी में रखा जाता है. इसे आम भाषा में बाड़ेबंदी कहा जाता है. इसका मकसद पार्षदों को दूसरी पार्टी के संपर्क या दबाव से दूर रखना होता है.

40 वार्डों में बहुमत की जंग

रावतभाटा नगरपालिका में कुल 40 वार्ड हैं. ऐसे में बोर्ड बनाने के लिए किसी एक दल को बहुमत के लिए 21 पार्षदों का समर्थन चाहिए. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बहुमत जुटाने की कवायद में लगे हैं. अब 14 सितंबर की मतगणना के बाद ही साफ होगा कि रावतभाटा नगरपालिका की सत्ता किसके हाथ आती है.