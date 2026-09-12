Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chittorgargh
  • /BJP की बाड़ेबंदी में प्रत्याशियों की मौज, स्विमिंग पूल में नहाते-डांस करते Video वायरल

BJP की बाड़ेबंदी में प्रत्याशियों की मौज, स्विमिंग पूल में नहाते-डांस करते Video वायरल

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा नगर पालिका चुनाव के बाद भाजपा ने 39 प्रत्याशियों और एक निर्दलीय को बाड़ेबंदी में रखा है. वीडियो में प्रत्याशी स्विमिंग पूल में मस्ती करते दिखे. कांग्रेस ने भी एक दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को कोटा भेजा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Abhishek sharma
Published:Sep 12, 2026, 04:40 PM IST | Updated:Sep 12, 2026, 04:40 PM IST
BJP की बाड़ेबंदी में प्रत्याशियों की मौज, स्विमिंग पूल में नहाते-डांस करते Video वायरल
Image Credit: चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा नगर पालिका चुनाव के बाद भाजपा ने 39 प्रत्याशियों और एक निर्दलीय को बाड़ेबंदी में रखा है.

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा नगर पालिका चुनाव के बाद भाजपा प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में भाजपा के प्रत्याशी स्विमिंग पूल में नहाते और डांस करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि भाजपा ने अपने 39 पार्षद प्रत्याशियों और एक निर्दलीय प्रत्याशी को 9 सितंबर को बस से रावतभाटा से बाहर भेजा था. वहीं, भाजपा की रणनीति को देखते हुए कांग्रेस ने भी देर रात एक दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को रावतभाटा से कोटा की ओर भेजा है. 40 वार्डों वाली नगरपालिका में दोनों दल बोर्ड बनाने के लिए बहुमत जुटाने में लगे हैं.

रिजॉर्ट में रखे गए भाजपा प्रत्याशी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भाजपा के सभी प्रत्याशियों को चित्तौड़गढ़ रोड पर स्थित एक रिजॉर्ट में रखा गया है. सामने आए वीडियो में प्रत्याशी चुनावी तनाव से दूर स्विमिंग पूल में मस्ती करते और डांस करते नजर आ रहे हैं. भाजपा ने 39 पार्षद प्रत्याशियों और एक निर्दलीय पार्षद को 9 सितंबर को बस से रावतभाटा से बाहर भेजा था.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस ने भी की बाड़ेबंदी
भाजपा की रणनीति को देखते हुए रावतभाटा कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को सुरक्षित रखने की कवायद शुरू कर दी है. कांग्रेस की ओर से देर रात एक दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को रावतभाटा से कोटा की तरफ भेजे जाने की जानकारी सामने आई है. दोनों पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों को साथ रखने की कोशिश कर रही हैं, ताकि चुनाव परिणाम के बाद बोर्ड बनाने के दौरान कोई प्रत्याशी पाला न बदल सके.

क्या होती है प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी?
चुनाव के बाद जब किसी पार्टी को बहुमत के लिए कुछ सीटों की जरूरत होती है, तो वह अपने जीते हुए या संभावित पार्षदों को एक जगह साथ रखती है. इन्हें होटल या रिजॉर्ट में रखा जाता है और पार्टी की निगरानी में रखा जाता है. इसे आम भाषा में बाड़ेबंदी कहा जाता है. इसका मकसद पार्षदों को दूसरी पार्टी के संपर्क या दबाव से दूर रखना होता है.

40 वार्डों में बहुमत की जंग
रावतभाटा नगरपालिका में कुल 40 वार्ड हैं. ऐसे में बोर्ड बनाने के लिए किसी एक दल को बहुमत के लिए 21 पार्षदों का समर्थन चाहिए. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बहुमत जुटाने की कवायद में लगे हैं. अब 14 सितंबर की मतगणना के बाद ही साफ होगा कि रावतभाटा नगरपालिका की सत्ता किसके हाथ आती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Explainer: राजस्थान बनाम राजस्थान! पंजाब की राजनीति में अब जयपुर के इन दो दिग्गजों की होगी असली परीक्षा!

Rajasthan Politics: मालपुरा चुनाव में बागी बिगाड़ सकते हैं समीकरण, निर्दलीयों पर टिकी बोर्ड की राह

निकाय चुनावों में बीजेपी का युवाओं पर फोकस, जल्द होगा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan News
chittorgarh news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
BJP की बाड़ेबंदी में प्रत्याशियों की मौज, स्विमिंग पूल में नहाते-डांस करते Video वायरल
2
3
4
5