/टिकट मिला तो ठीक, कटा तो बगावत! चित्तौड़गढ़ में चुनाव से पहले BJP-कांग्रेस की बड़ी परीक्षा

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले में निकाय चुनाव का रण सज चुका है, नामांकन की आखिरी तारीख सिर पर है और टिकट के इंतजार में दावेदारों की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं. जिले की पांच नगरपालिकाओं और दो नगर परिषदों में दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण में चित्तौड़गढ़, बेगूं और रावतभाटा में 9 सितंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में निंबाहेड़ा, बड़ीसादड़ी, आकोला और कपासन में वोट डाले जाएंगे. आचार संहिता लागू है और कल दोपहर 3 बजे नामांकन की अंतिम तारीख है. अब तक 200 से ज्यादा नामांकन दाखिल हो चुके हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों की अधिकृत प्रत्याशी सूची का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है. कई वार्डों में एक टिकट के लिए कई-कई दावेदार हैं. कहीं पार्टी के साथ निर्दलीय नामांकन हो रहा है, तो कहीं टिकट को लेकर असमंजस बना हुआ है. अब सबसे बड़ा सवाल है-सूची कब आएगी, टिकट किसे मिलेगा और टिकट कटने के बाद बगावत को कौन रोक पाएगा?

भाजपा और कांग्रेस में चल रहा है मंथन

भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही प्रमुख दलों में टिकट वितरण को लेकर अंतिम दौर का मंथन चल रहा है. भाजपा में वार्ड, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर दावेदारों के नामों पर विचार किया गया है, तो कांग्रेस में भी वार्डवार दावेदारों और चुनावी समीकरणों को लेकर माथापच्ची जारी है. दोनों दलों के सामने एक-एक वार्ड में कई दावेदारों में से सिर्फ एक नाम तय करने की चुनौती है. भाजपा की ओर से जहां जिताऊ और टिकाऊ कार्यकर्ता को टिकट देने की बात कही जा रही है, वहीं कांग्रेस भी मजबूत दावेदार को मैदान में उतारने की तैयारी में है. लेकिन दोनों ही दलों की अधिकृत सूची अभी सार्वजनिक नहीं हुई है. यही वजह है कि टिकट की दौड़ में शामिल दावेदारों की निगाहें पार्टी नेतृत्व के फैसले पर टिकी हैं और आखिरी वक्त तक सियासी तस्वीर बदलने की संभावना बनी हुई है.

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टिकट का ऐलान होते ही कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती

टिकट का ऐलान होते ही कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी टिकट से वंचित दावेदारों को मनाना और संभावित बगावत को रोकना. कांग्रेस के अहसान पठान के मुताबिक कई वार्डों में सात से आठ तक दावेदार हैं. टिकट किसी एक को ही मिलेगा, लेकिन बाकी दावेदारों को पार्टी अपने स्तर पर एडजस्ट करने की कोशिश करेगी. किसी को संगठन में पद या जिम्मेदारी देकर साथ जोड़ा जा सकता है. यानी कांग्रेस की रणनीति सिर्फ टिकट बांटने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि टिकट कटने के बाद नाराजगी को संभालने पर भी रहेगी. क्योंकि टिकट से नाराज कोई मजबूत दावेदार निर्दलीय मैदान में उतरता है, तो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के सामने मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

भाजपा के सामने भी बगावत रोकने की चुनौती

उधर भाजपा के सामने भी टिकट वितरण के बाद अपनों को साथ रखने और बगावत रोकने की चुनौती कम नहीं है. भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव त्यागी के मुताबिक कई वार्डों में दावेदार ज्यादा हैं, लेकिन टिकट एक को ही मिलेगा. पार्टी के बाकी समर्पित कार्यकर्ताओं को अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में खड़ा करने की कोशिश होगी. यानी टिकट की दौड़ में पीछे रह गए दावेदारों को मनाना और उन्हें चुनावी मैदान में पार्टी के साथ सक्रिय रखना भाजपा के लिए भी अहम होगा. क्योंकि चुनावी गणित में एक बागी दावेदार कई वार्डों में पार्टी के समीकरण बिगाड़ सकता है. ऐसे में भाजपा के सामने टिकट वितरण के साथ-साथ डैमेज कंट्रोल की भी बड़ी चुनौती है.

अब इंतजार सिर्फ पार्टी की सूची का नहीं, बल्कि सूची के बाद होने वाले सियासी घटनाक्रम का भी है. कल दोपहर 3 बजे नामांकन का वक्त खत्म होगा और इसके साथ ही कई दावेदारों की उम्मीदों पर फैसला हो जाएगा. किसके हाथ पार्टी का सिंबल आएगा, किसका टिकट कटेगा और कौन नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतरेगा—इन सवालों के जवाब जल्द सामने होंगे. क्योंकि असली सियासी खेल टिकट मिलने के बाद नहीं, टिकट कटने के बाद शुरू होगा.