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सांवलिया सेठ में आस्था ने रचा इतिहास, 34 साल में पहली बार चढ़ावा पहुंचा 337 करोड़ के पार

Shri Sanwaliya Seth Temple: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर में 34 साल में पहली बार चढ़ावा 337 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया.

Edited bySneha AggarwalReported byAbhishek sharma
Published: May 03, 2026, 04:45 PM|Updated: May 03, 2026, 04:45 PM
सांवलिया सेठ में आस्था ने रचा इतिहास, 34 साल में पहली बार चढ़ावा पहुंचा 337 करोड़ के पार
Image Credit: Shri Sanwaliya Seth Temple

Shri Sanwaliya Seth Temple: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां 34 साल में पहली बार चढ़ावा 337 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया.

ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि देशभर से उमड़ी उस अटूट श्रद्धा का प्रतीक है, जो हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है.
इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे जहां करोड़ों भक्तों की गहरी आस्था है. वहीं, मंदिर मंडल की मजबूत और पारदर्शी व्यवस्थाएं भी बड़ी वजह बनकर सामने आई हैं.

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मंदिर मंडल अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव के मार्गदर्शन और अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम के नेतृत्व में व्यवस्थाओं को जिस तरह से आधुनिक और व्यवस्थित बनाया गया है, उसने श्रद्धालुओं का भरोसा और ज्यादा मजबूत किया है. काउंटिंग से लेकर दर्शन व्यवस्था तक हर स्तर पर पारदर्शिता और सुचारु संचालन ने इस मंदिर को देश के प्रमुख आस्था केंद्रों में एक अलग पहचान दिलाई है और यही कारण है कि यहां हर साल ना सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, बल्कि चढ़ावे के आंकड़े भी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं.

337 करोड़ रुपये का चढ़ावा

जिले के मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर में वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड करीब 337 करोड़ रुपये का चढ़ावा दर्ज किया गया है, जो पिछले 34 वर्षों में सबसे ज्यादा है. खास बात ये है कि बीते चार दशकों में ऐसा कोई साल नहीं रहा, जब चढ़ावे में कमी आई हो. हर साल यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. मंदिर में हर महीने चतुर्दशी के दिन दान पात्र खोले जाते हैं. राजभोग आरती के बाद करीब 11:45 बजे काउंटिंग प्रक्रिया शुरू होती है. इस दौरान बैंककर्मी और मंदिर प्रशासन के कर्मचारियों सहित करीब 200 लोगों का स्टाफ लगाया जाता है.

काउंटिंग प्रक्रिया
काउंटिंग की प्रक्रिया बेहद व्यवस्थित होती है. सबसे पहले नोटों और सिक्कों को अलग-अलग किया जाता है. फिर नोटों को उनकी वैल्यू के हिसाब से छांटा जाता है. इसके बाद हाथों से गिनती की जाती है और फिर मशीनों के जरिए दोबारा काउंटिंग कर पूरी सटीकता सुनिश्चित की जाती है. कैश के अलावा चेक, मनी ऑर्डर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और विदेशी करेंसी भी बड़ी मात्रा में मंदिर में आती है. इस पूरी काउंटिंग प्रक्रिया को पूरा होने में करीब 5 से 10 दिन का समय लग जाता है.
सांवलिया सेठ मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में एक खास मान्यता है कि यहां ठाकुर जी सेठ के रूप में विराजमान हैं और जो भी उन्हें अपने व्यवसाय में पार्टनर बना लेता है, उसका कारोबार लगातार बढ़ता जाता है. यही वजह है कि कई भक्त स्टाम्प पेपर पर अमाउंट लिखकर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं.

180 कमरों की आधुनिक धर्मशाला का निर्माण
मन्नत पूरी होने पर व्यापारी अपनी कंपनी के लेटरहेड पर लाखों-करोड़ों की राशि लिखकर अर्पित करते हैं. दान पात्र से पैसे के साथ-साथ ऐसी चिट्ठियां भी निकलती हैं, जिनमें लोग अपने परिवार, व्यवसाय और जीवन से जुड़ी मनोकामनाएं लिखते हैं. अगर इतिहास पर नजर डालें तो साल 1991-92 में जब मंदिर का अधिग्रहण हुआ था तब चढ़ावा करीब 65 लाख रुपए था, जो आज बढ़कर 337 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. यह बढ़ती आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है.
मंदिर ट्रस्ट इस दान राशि का उपयोग सामाजिक विकास में भी कर रहा है. मंडफिया सहित आसपास के 16 गांवों में हाई मास्क लाइट, सामुदायिक भवन और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, स्नानघर, बेहतर पार्किंग और 180 कमरों की आधुनिक धर्मशाला का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है.

हर साल आस्था नया शिखर

सांवलिया सेठ मंदिर में बढ़ता चढ़ावा सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और पारदर्शी व्यवस्था का एक मजबूत उदाहरण है, जहां श्रद्धालु सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदें और भरोसा भी अर्पित करते हैं और शायद यही वजह है कि यहां हर साल आस्था नए शिखर पर पहुंच रही हैं.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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