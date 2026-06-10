/क्या है राष्ट्रीय वयोश्री योजना ? जिसने चित्तौड़गढ़ के बुजुर्गों की लौटाई मुस्कान

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Chittorgarh News : चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आयोजित बड़े वितरण समारोह में जब किसी के हाथ में वॉकर पहुंचा. किसी को व्हीलचेयर मिली और किसी ने पहली बार साफ सुनाई देने वाली मशीन पहनी तो चेहरों पर राहत और संतोष साफ दिखाई दिया. करीब 85 लाख रुपए के सहायक उपकरणों ने सैकड़ों बुजुर्गों को आत्मनिर्भर जीवन की नई ताकत दी.
सशक्त होता बुढ़ापा
कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. लाभार्थियों को उनकी जरूरत के अनुसार व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, वॉकर, वैशाखी, स्टिक और कमोड चेयर सहित कई प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए गए. इसके लिए पहले विशेष शिविर लगाकर बुजुर्गों की जरूरतों का सर्वे किया गया था.
सामाजिक न्याय विभाग की पहल
कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि लाभार्थियों को केवल एक प्रतीकात्मक सामग्री नहीं, बल्कि उनकी वास्तविक जरूरत के अनुसार कई उपकरण दिए गए. चलने-फिरने में दिक्कत वाले बुजुर्गों को व्हीलचेयर और वॉकर मिले, वहीं सुनने में परेशानी वाले लोगों को श्रवण यंत्र उपलब्ध कराए गए. उपकरण मिलने के बाद बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी. कई वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि अब उनके लिए दैनिक जीवन के कई काम पहले से आसान हो जाएंगे और उन्हें दूसरों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा.
बुजुर्गों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में कोशिश
जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में करीब एक हजार लाभार्थियों को लगभग 85 लाख रुपए मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं. प्रत्येक लाभार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुसार चार से पांच या उससे अधिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उन्हें वास्तविक लाभ मिल सके। प्रशासन द्वारा लाभार्थियों के आने-जाने और गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई थी. अब जिले के अन्य ब्लॉकों में भी जल्द इसी तरह के वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
राष्ट्रीय वयोश्री योजना
राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों बुजुर्गों को उनकी जरूरत के मुताबिक सहायक उपकरण वितरित किए गए. व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, वॉकर और अन्य उपकरण मिलने के बाद बुजुर्गों के चेहरों पर राहत और संतोष साफ दिखाई दिया. प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जिले के अन्य ब्लॉकों में भी जल्द ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंच सके.
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