सांवलिया सेठ के मंदिर में दान की बरसात, सिर्फ 4 चरणों में ₹36 करोड़! दंग रह जाएंगे आंकड़े देखकर

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ स्थित मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया सेठ के दरबार में इस बार भक्ति और आस्था का ऐसा अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा कि रिकॉर्ड दानराशि ने सभी पुराने आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है. 19 नवंबर से शुरू हुई वार्षिक दान गिनती के चार राउंड की गणना पूरी हो चुकी है, और केवल इन चार चरणों में ही 36 करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपये की भारी दानराशि प्राप्त हुई है. पिछले वर्ष मिले 34 करोड़ 91 लाख रुपये के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए इस बार मंदिर प्रशासन ने नया इतिहास दर्ज किया है.

चार राउंड में उमड़ी अपार भक्ति

दान गिनती के हर चरण में श्रद्धालुओं की आस्था अपनी चरम पर दिखाई दी. पहले राउंड में ही 12.35 करोड़ रुपये की राशि निकली, जिसने शुरुआत से ही रिकॉर्ड तोड़ संकेत दे दिए. दूसरे राउंड में 8.54 करोड़, तीसरे में 7.08 करोड़, और चौथे चरण में 8.15 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो इस बात का प्रमाण है कि सांवलिया सेठ के प्रति राजस्थान ही नहीं बल्कि देशभर से आने वाले भक्तों की आस्था लगातार बढ़ रही है.

सोना-चांदी और ऑनलाइन दान की गिनती अभी जारी

अब तक घोषित आंकड़े केवल नकद दानराशि के हैं. मंदिर में प्राप्त चेक, मनीऑर्डर, ऑनलाइन दान, सोना-चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की अलग से गिनती की जा रही है. इनकी गणना शामिल होते ही कुल आंकड़ा और भी बढ़ने के संकेत हैं. मंदिर प्रशासन के अनुसार, इस बार कुल दान 40 करोड़ से ऊपर पहुंचने की पूरी संभावना है, जो सांवलिया सेठ मंदिर के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी राशि होगी.

पांचवें चरण की गिनती जारी, शाम तक मिलेंगे नए आंकड़े

आज पांचवें चरण की गिनती सुबह से जारी है और अनुमान है कि शाम 6 से 7 बजे के बीच प्रशासन आधिकारिक आंकड़े जारी कर देगा. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस व प्रशासनिक टीमें तैनात हैं, जबकि पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पारदर्शी तरीके से की जा रही है.

देशभर में चर्चा का विषय बनी सांवलिया सेठ की महिमा

दानराशि की इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने न केवल राजस्थान बल्कि देशभर में सांवलिया सेठ की महिमा और भक्तों की आस्था को चर्चा का केंद्र बना दिया है. श्रद्धालुओं का मानना है कि सांवलिया सेठ की कृपा से ही ऐसे चमत्कार रोज सामने आते हैं, और हर साल उनकी भक्ति पहले से अधिक बढ़ती जाती है.

मंदिर प्रशासन की अपील

मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे दान केवल अधिकृत काउंटर या ऑनलाइन पोर्टल से ही करें, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता से बचा जा सके. आस्था, भक्ति और सांवलिया सेठ के चमत्कार की कहानी एक बार फिर करोड़ों भक्तों की अनुभूति का केंद्र बनी हुई है.

