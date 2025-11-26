राजस्थान के 'कुबेर' हैं सांवलिया सेठ, खजाना खुलते ही उड़ गई सबकी नींद!

Sanwaliya Seth Ji Mandir: मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया सेठ के दरबार में भक्ति और श्रद्धा का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा है. 19 नवम्बर को खोली गई भंडार दानपेटी की गणना में आज पंचम चरण में 4 करोड़ 19 लाख 79 हजार रुपये की दानराशि प्राप्त हुई.

अब तक पांच चरणों में कुल दानराशि पहुंच गई है. 40 करोड़ 33 लाख 39 हजार रुपये, जो पिछले वर्ष के 34 करोड़ 91 लाख के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास रच चुकी है. पहले राउंड में 12 करोड़ 35 लाख, दूसरे राउंड में 8 करोड़ 54 लाख, तीसरे राउंड में 7 करोड़ 08 लाख और चौथे राउंड में 8 करोड़ 15 लाख रुपए प्राप्त हुए थे.

प्रत्येक चरण में भक्तों की अपार आस्था और उदारता का स्पष्ट दर्शन हुआ, जिससे यह आयोजन पूरे मेवाड़ में चर्चा का विषय बन गया है. भंडार गणना मन्दिर मंडल और प्रशासनिक अधिकारियों की कड़ी निगरानी में की जा रही है.

चेक, मनीऑर्डर, ऑनलाइन दान और सोना-चांदी की गणना अभी शेष है. शेष दानराशि की गणना गुरुवार, 27 नवम्बर को छठे चरण में की जाएगी. भक्तों की अनन्य भक्ति और सांवलिया सेठ की महिमा ने इस वर्ष भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. प्रत्येक चरण में प्राप्त दान ने दर्शाया कि सांवलिया सेठ के प्रति श्रद्धा और सेवा भावना पूरे मेवाड़ में अत्यंत प्रबल है.

वहीं, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक टीमें तैनात हैं, जबकि पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की जा रही है. देशभर में सांवलिया सेठ की महिमा और भक्तों की आस्था को केंद्र है.

भक्तों का कहना है कि सांवलिया सेठ की कृपा से ही ऐसे चमत्कार रोज सामने आते हैं और हर साल उनकी भक्ति पहले से अधिक बढ़ती जाती है.

मंदिर समिति ने भक्तों से अपील करते हुए कहा है कि वे लोग दान केवल अधिकृत काउंटर या ऑनलाइन पोर्टल से ही करें, जिससे किसी भी तरह की अनियमितता से बचा जा सके.

