मन्नत पूरी होने पर सांवलियाजी को अनोखी भेंट, किसान ने चढ़ाया आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर

Sanwaliya Seth Mandir: मेवाड़ के आराध्य देव, चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में स्थित श्री सांवलियाजी मन्दिर में भक्त ने अनोखी भेंट चढ़ाई है. सांवलियाजी, जिन्हें 'सेठ' के रूप में जाना जाता है, इस मंदिर की भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के कारण यहां लाखों श्रद्धालु आते हैं.

अनोखी भेंट: आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर

निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थक किसान रामेश्वर गुर्जर ने अपनी मन्नत पूरी होने पर मंदिर में आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर अर्पित किया. किसान ने बताया कि 2023 विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद उन्होंने आक्या की जीत के लिए मन्नत मांगी थी. जीत पूरी होने पर उन्होंने अपना संकल्प निभाया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दंडवत यात्रा और सिक्कों से तौल

किसान रामेश्वर गुर्जर ने अपनी आस्था व्यक्त करते हुए मंदिर तक करीब एक किलोमीटर तक दंडवत यात्रा करते हुए भगवान ठाकुरजी के दर्शन किए. इस दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या भी उनके साथ मौजूद रहे.

मंदिर परिसर में विधायक आक्या के समर्थकों ने एक तौल समारोह भी आयोजित किया, जिसमें विधायक को 95 किलो सिक्कों से तौला गया. बाद में ये सभी सिक्के मंदिर के भंडार में समर्पित कर दिए गए.इस अवसर पर मंदिर परिसर में 56 भोग भी चढ़ाया गया और सात हजार से अधिक भक्तों को प्रसादी वितरित की गई.

सांवलिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 28 किमी दूर भादसोड़ा ग्राम में स्थित है. यह चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 41 किमी और डबोक एयरपोर्ट से 65 किमी की दूरी पर है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Chittorgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-