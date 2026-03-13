Zee Rajasthan
राजस्थान का ऐसा मंदिर जहां भगवान बनते हैं व्यापार के पार्टनर, होली पर आया 46.58 करोड़ का चढ़ावा

Shri Sanwaliya Seth Temple: चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ मंदिर को आजकल लोग आस्था के साथ-साथ दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब मंदिर भी कहने लगे हैं. वजह है यहां आने वाला करोड़ों रुपये का चढ़ावा, जिसे भक्त साधारण दान नहीं बल्कि अपने व्यापार के मुनाफे का हिस्सा मानते हैं.

Published:Mar 13, 2026, 07:00 PM IST | Updated:Mar 13, 2026, 07:00 PM IST

Shri Sanwaliya Seth Temple: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ मंदिर को आजकल लोग आस्था के साथ-साथ दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब मंदिर भी कहने लगे हैं. वजह है यहां आने वाला करोड़ों रुपये का चढ़ावा, जिसे भक्त साधारण दान नहीं बल्कि अपने व्यापार के मुनाफे का हिस्सा मानते हैं.

इस साल होली के अवसर पर जब मंदिर का भंडार खोला गया, तो कुल 46.58 करोड़ रुपये का चढ़ावा सामने आया. इतनी बड़ी राशि ने देश-विदेश के लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन इस मंदिर की खासियत सिर्फ रकम नहीं है, बल्कि वह अनोखी परंपरा है जिसमें व्यापारी भगवान को अपने व्यापार का अदृश्य पार्टनर मानते हैं. भगवान सांवलिया सेठ को खासतौर पर व्यापारियों का आराध्य माना जाता है, यहां आने वाले हजारों छोटे-बड़े व्यापारी भगवान को अपने बिजनेस में लीगल या आध्यात्मिक पार्टनर मानते हैं.

कई व्यापारी अपनी कमाई का 2 प्रतिशत हिस्सा भगवान के नाम रखते हैं. कुछ बड़े उद्योगपति मुनाफे का बड़ा प्रतिशत तय कर देते हैं. कई भक्त अपनी बैलेंस शीट में “सांवलिया सेठ” के नाम से अलग कॉलम बनाते हैं. जब भी व्यापार में लाभ होता है, उसका तय हिस्सा मंदिर में चढ़ा दिया जाता है. इस बार फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी (2 मार्च) को जब मंदिर की दानपेटियां खोली गईं, तो नकदी का ढेर इतना बड़ा था कि बैंक अधिकारियों को इसे गिनने में कई दिन और सात चरण लगे.

7 चरणों में नोटों की गिनती पूरी हुई

2 मार्च को पहले चरण में 10,65,00,000 रुपये, 5 मार्च को दूसरे चरण में 7,25,80,000 रुपये, 7 मार्च तीसरे चरण में2,61,75,000 रुपये, 8 मार्च को चौथे चरण में 8,55,55,000 रुपये, 9 मार्च को पांचवे चरण में 5,47,45,000 रुपये, 10 मार्च को छठे चरण में 1,95,27,000 रुपये, सातवे चरण में 36,57,87,642 रुपये नकद मिले. इसके अलावा ऑनलाइन व अन्य माध्यमों से 10,00,45,282 रुपये, लगभग 3 किलो सोना, 152 किलो 609 ग्राम चांदी कुल मिलाकर चढ़ावे की राशि 46.58 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गई.

मंदिर प्रशासन के अनुसार, पिछले 1.5 साल में चढ़ावा 2 से 2.5 गुना बढ़ गया है. वर्तमान में औसतन हर महीने लगभग 29 करोड़ रुपये का चढ़ावा आता है. अनुमान है कि जल्द ही दैनिक चढ़ावा 1 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. यह किसी कॉर्पोरेट ग्रोथ से भी तेज माना जा रहा है, क्योंकि यहां निवेश पैसे का नहीं, बल्कि भरोसे और आस्था का है. सांवलिया सेठ मंदिर ट्रस्ट इस धन का उपयोग कई जन-कल्याणकारी कार्यों में करता है. जैसे मंदिर का विस्तार और विकास करने में, श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं, विशाल लंगर और प्रसाद व्यवस्था में, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में, तीर्थयात्रियों के लिए आवास और सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है.

