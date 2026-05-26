/Rajasthan Accident: चित्तौड़गढ़ हाईवे पर पलटी श्रद्धालुओं से भरी बस, 1 की मौत, 20 घायल

Chittorgarh bus accident: चित्तौड़गढ़ जिले में सोमवार अल सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. चित्तौड़गढ़-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांवलियाजी प्राकट्य स्थल के पास दर्शनार्थियों से भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में चीख-पुकार गूंज उठी. दुर्घटना में कई यात्री घायल हो गए, जबकि उपचार के दौरान एक यात्री की मौत हो गई.

सांवलियाजी दर्शन के लिए जा रही थी बस

जानकारी के अनुसार “न्यू मूंदड़ा” नामक निजी बस श्रद्धालुओं को लेकर सांवलियाजी सेठ मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थी. सुबह के समय बस जब सांवलियाजी प्राकट्य स्थल के पास पहुंची, तभी चालक अचानक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. अनियंत्रित बस पहले सड़क के डिवाइडर पर चढ़ गई और उसके बाद बिजली के पोल से टकरा गई. जोरदार टक्कर के बाद बस सड़क किनारे पलट गई.

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बस में सवार थे 20 से अधिक यात्री

हादसे के समय बस में करीब 20 से 22 यात्री सवार बताए जा रहे हैं. बस पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. कई यात्री सीटों और बस के भीतर फंस गए. आसपास मौजूद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. लोगों ने घायल यात्रियों को बस से बाहर निकाला और पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी.

पुलिस और एम्बुलेंस ने संभाला मोर्चा

घटना की जानकारी मिलते ही राजस्थान पुलिस की भादसोड़ा थाना पुलिस और एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची. घायलों को तत्काल भादसोड़ा सामुदायिक चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया. गंभीर रूप से घायल छह यात्रियों की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया.

इलाज के दौरान एक यात्री की मौत

अस्पताल में उपचार के दौरान एक घायल यात्री ने दम तोड़ दिया. हादसे के बाद परिजनों और अन्य यात्रियों में शोक का माहौल है. वहीं कई घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू

पुलिस ने दुर्घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती तौर पर बस के अनियंत्रित होने को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस तकनीकी खराबी और चालक की लापरवाही सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है. हादसे के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा.